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Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении - РИА Новости, 11.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:44 11.10.2023 (обновлено: 22:05 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902107004.html
Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении
Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении - РИА Новости, 11.10.2023
Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении
О ходе спецоперации, рабочей поездке министра обороны Сергея Шойгу в Ульяновск и заявлении Зеленского по поводу конфликта на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:44
2023-10-11T22:05
специальная военная операция на украине
авдеевка
киев
украина
сергей шойгу
владимир зеленский
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, рабочей поездке министра обороны Сергея Шойгу в Ульяновск и заявлении Зеленского по поводу конфликта на Украине — в материале РИА Новости.Битва под АвдеевкойПо данным Минобороны, российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в районе Авдеевки. Киев потерял на этом участке до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десять бронеавтомобилей MaxxPro производства США. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки. По его словам, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, украинский военнослужащий Егор Фирсов в эфире телеканала "Киев 24" заявил о начале "одной из решающих битв" под Авдеевкой в ДНР. Шойгу на заводе в УльяновскеМинистр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар". Он проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт и обслуживание Ан-124-100. Министр заявил, что с учетом спецоперации загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза. Поэтому ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, добавил он. Также Шойгу заявил о необходимости удвоить число самолетов Ан-124-100 к 2025 году, поскольку к ним появились двигатели. Последняя стадияВладимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. "Это последняя часть конфликта. Это не середина", — утверждает он. Кроме того, Зеленский признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации. Зеленский также заявил, что пошел бы на второй президентский срок, "если бы война продолжалась". Ход спецоперацииКиев потерял за сутки около 655 солдат и три танка на разных направлениях. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в районе Авдеевки и на Купянском направлении в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Кроме того, на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.
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авдеевка
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Наталья Макарова
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Шойгу на заводе "Авиастар" в Ульяновске
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авдеевка, киев, украина, сергей шойгу, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины, ил-76мд-90а, ан-124, су-25
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины, Ил-76МД-90А, Ан-124, Су-25
Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении

Спецоперация, 11 октября: улучшение на Донецком направлении, битва под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, рабочей поездке министра обороны Сергея Шойгу в Ульяновск и заявлении Зеленского по поводу конфликта на Украине — в материале РИА Новости.

Битва под Авдеевкой

По данным Минобороны, российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в районе Авдеевки. Киев потерял на этом участке до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десять бронеавтомобилей MaxxPro производства США.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки. По его словам, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, украинский военнослужащий Егор Фирсов в эфире телеканала "Киев 24" заявил о начале "одной из решающих битв" под Авдеевкой в ДНР.

Шойгу на заводе в Ульяновске

Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар". Он проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт и обслуживание Ан-124-100. Министр заявил, что с учетом спецоперации загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза. Поэтому ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, добавил он. Также Шойгу заявил о необходимости удвоить число самолетов Ан-124-100 к 2025 году, поскольку к ним появились двигатели.

Последняя стадия

Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии.
"Это последняя часть конфликта. Это не середина", — утверждает он.
Кроме того, Зеленский признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации. Зеленский также заявил, что пошел бы на второй президентский срок, "если бы война продолжалась".

Ход спецоперации

Киев потерял за сутки около 655 солдат и три танка на разных направлениях. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в районе Авдеевки и на Купянском направлении в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР.
Кроме того, на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаКиевУкраинаСергей ШойгуВладимир ЗеленскийЯн ГагинВооруженные силы УкраиныИл-76МД-90ААн-124Су-25
 
 
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