Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении
Спецоперация, 11 октября: улучшение на Донецком направлении, битва под Авдеевкой
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении
Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь на Донецком направлении. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, рабочей поездке министра обороны Сергея Шойгу в Ульяновск и заявлении Зеленского по поводу конфликта на Украине — в материале РИА Новости.
Битва под Авдеевкой
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки. По его словам, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, украинский военнослужащий Егор Фирсов в эфире телеканала "Киев 24" заявил о начале "одной из решающих битв" под Авдеевкой в ДНР.
Шойгу на заводе в Ульяновске
Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар". Он проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт и обслуживание Ан-124-100. Министр заявил, что с учетом спецоперации загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза. Поэтому ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, добавил он. Также Шойгу заявил о необходимости удвоить число самолетов Ан-124-100 к 2025 году, поскольку к ним появились двигатели.
Последняя стадия
Владимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии.
"Это последняя часть конфликта. Это не середина", — утверждает он.
Кроме того, Зеленский признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации. Зеленский также заявил, что пошел бы на второй президентский срок, "если бы война продолжалась".
Ход спецоперации
Киев потерял за сутки около 655 солдат и три танка на разных направлениях. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в районе Авдеевки и на Купянском направлении в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР.
Кроме того, на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.