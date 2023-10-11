https://ria.ru/20231011/spetsoperatsiya-1902107004.html

Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении

Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении - РИА Новости, 11.10.2023

Спецоперация, 11 октября: продвижение на Донецком направлении

О ходе спецоперации, рабочей поездке министра обороны Сергея Шойгу в Ульяновск и заявлении Зеленского по поводу конфликта на Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.10.2023

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2023-10-11T21:44

2023-10-11T22:05

специальная военная операция на украине

авдеевка

киев

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владимир зеленский

ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, рабочей поездке министра обороны Сергея Шойгу в Ульяновск и заявлении Зеленского по поводу конфликта на Украине — в материале РИА Новости.Битва под АвдеевкойПо данным Минобороны, российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в районе Авдеевки. Киев потерял на этом участке до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, а также десять бронеавтомобилей MaxxPro производства США. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки. По его словам, контроль этого населенного пункта позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, украинский военнослужащий Егор Фирсов в эфире телеканала "Киев 24" заявил о начале "одной из решающих битв" под Авдеевкой в ДНР. Шойгу на заводе в УльяновскеМинистр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар". Он проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт и обслуживание Ан-124-100. Министр заявил, что с учетом спецоперации загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза. Поэтому ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, добавил он. Также Шойгу заявил о необходимости удвоить число самолетов Ан-124-100 к 2025 году, поскольку к ним появились двигатели. Последняя стадияВладимир Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт на Украине находится на заключительной стадии. "Это последняя часть конфликта. Это не середина", — утверждает он. Кроме того, Зеленский признался, что Украина боится возможной нехватки финансовых средств и оружия. Помимо этого, у Киева есть еще "много страхов" в сложившейся ситуации. Зеленский также заявил, что пошел бы на второй президентский срок, "если бы война продолжалась". Ход спецоперацииКиев потерял за сутки около 655 солдат и три танка на разных направлениях. Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении в районе Авдеевки и на Купянском направлении в районах Ивановки, Синьковки Харьковской области и Макеевки ЛНР. Кроме того, на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев

украина

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Наталья Макарова

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Шойгу на заводе "Авиастар" в Ульяновске Шойгу на заводе "Авиастар" в Ульяновске 2023-10-11T21:44 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авдеевка, киев, украина, сергей шойгу, владимир зеленский, ян гагин, вооруженные силы украины, ил-76мд-90а, ан-124, су-25