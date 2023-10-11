https://ria.ru/20231011/shoygu-1901917545.html
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100 - РИА Новости, 11.10.2023
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
К 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели и есть возможности для их модернизации, заявил министр обороны... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:43
2023-10-11T08:43
2023-10-11T08:43
безопасность
россия
ульяновск
сергей шойгу
владимир бенедиктов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ан-124
ил-76мд-90а
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. К 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели и есть возможности для их модернизации, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. Как уточнили в Минобороны, по итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации. "Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить", - заявил глава российского военного ведомства на совещании. Как доложил в ходе инспекции производства самолетов командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, сейчас существуют два варианта комплектации Ан-124 двигателями – либо модернизированными Д-18Т, либо ПД-35.
https://ria.ru/20231011/shoygu-1901915512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, ульяновск, сергей шойгу, владимир бенедиктов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ан-124, ил-76мд-90а
Безопасность, Россия, Ульяновск, Сергей Шойгу, Владимир Бенедиктов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ан-124, Ил-76МД-90А
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100, так как к ним есть двигатели