https://ria.ru/20231011/shoygu-1901917545.html

Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100

Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100 - РИА Новости, 11.10.2023

Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100

К 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели и есть возможности для их модернизации, заявил министр обороны... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:43

2023-10-11T08:43

2023-10-11T08:43

безопасность

россия

ульяновск

сергей шойгу

владимир бенедиктов

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ан-124

ил-76мд-90а

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. К 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели и есть возможности для их модернизации, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. Как уточнили в Минобороны, по итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации. "Кроме того, мы сегодня должны принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить", - заявил глава российского военного ведомства на совещании. Как доложил в ходе инспекции производства самолетов командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, сейчас существуют два варианта комплектации Ан-124 двигателями – либо модернизированными Д-18Т, либо ПД-35.

https://ria.ru/20231011/shoygu-1901915512.html

https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html

россия

ульяновск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, ульяновск, сергей шойгу, владимир бенедиктов, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ан-124, ил-76мд-90а