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Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации - РИА Новости, 11.10.2023
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08:37 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/shoygu-1901917046.html
Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации
Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации - РИА Новости, 11.10.2023
Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации
С учетом СВО загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза, в этой связи ее парк нужно... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:37
2023-10-11T08:37
безопасность
ссср
россия
ульяновск
сергей шойгу
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
ан-124
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. С учетом СВО загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза, в этой связи ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. Как уточнили в Минобороны, по итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации. "Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы — это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза", - отметил в ходе совещания Шойгу. Министр добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. В связи с этим он обратил внимание на то, что "необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который у нас есть". "Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности", - сказал глава военного ведомства.
https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html
https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html
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ульяновск
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безопасность, ссср, россия, ульяновск, сергей шойгу, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, ан-124, ил-76
Безопасность, СССР, Россия, Ульяновск, Сергей Шойгу, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А, Ан-124, Ил-76
Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации

Шойгу: парк военно-транспортной авиации нужно увеличивать за счет Ил-76МД-90А

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. С учетом СВО загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза, в этой связи ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации.
Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. Как уточнили в Минобороны, по итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации.
Сергей Шойгу на предприятии Алмаз-Антей в Ульяновске
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"Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы — это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза", - отметил в ходе совещания Шойгу.
Министр добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. В связи с этим он обратил внимание на то, что "необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который у нас есть".
"Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности", - сказал глава военного ведомства.
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БезопасностьСССРРоссияУльяновскСергей ШойгуОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-76МД-90ААн-124Ил-76
 
 
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