https://ria.ru/20231011/shoygu-1901917046.html

Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации

Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации - РИА Новости, 11.10.2023

Шойгу рассказал о загруженности военно-транспортной авиации

С учетом СВО загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза, в этой связи ее парк нужно... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:37

2023-10-11T08:37

2023-10-11T08:37

безопасность

ссср

россия

ульяновск

сергей шойгу

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-76мд-90а

ан-124

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. С учетом СВО загруженность военно-транспортной авиации превысила соответствующие показатели во времена СССР почти в два раза, в этой связи ее парк нужно увеличивать за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. Как уточнили в Минобороны, по итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, в ходе которого были рассмотрены состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации. "Мы сегодня рассмотрим крайне важные для сегодняшнего дня вопросы — это состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации. С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза", - отметил в ходе совещания Шойгу. Министр добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. В связи с этим он обратил внимание на то, что "необходимо поддерживать в рабочем состоянии тот парк, который у нас есть". "Во-вторых, надо этот парк увеличивать за счет получения новых машин, которые являются последней модификацией Ил-76, которые мы сегодня посмотрели и которые уже есть в боевом составе у нас. Они, конечно, показывают прекрасные боевые характеристики, но и там есть возможности для продолжения совершенствования этих машин, для увеличения их дальности, грузоподъемности", - сказал глава военного ведомства.

https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html

https://ria.ru/20231007/shoygu-1901106124.html

ссср

россия

ульяновск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ссср, россия, ульяновск, сергей шойгу, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, ан-124, ил-76