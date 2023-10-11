Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске
Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100, сообщили в среду в Минобороны.
"В ходе рабочей поездки в город Ульяновск министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав госкорпорации "Ростех", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что Шойгу "проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100".
Как отметили в министерстве, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь доложил главе российского военного ведомства, что сегодня в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки.
Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов доложил министру обороны РФ о плановых работах на самолетах Ан-124-100 "Руслан".
Шойгу, отметили в Минобороны, уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35".