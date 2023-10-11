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Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске - РИА Новости, 11.10.2023
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08:32 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/shoygu-1901915512.html
Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске
Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске - РИА Новости, 11.10.2023
Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:32
2023-10-11T08:32
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
ульяновск
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ил-76мд-90а
ан-124
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100, сообщили в среду в Минобороны. "В ходе рабочей поездки в город Ульяновск министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав госкорпорации "Ростех", - сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что Шойгу "проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100". Как отметили в министерстве, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь доложил главе российского военного ведомства, что сегодня в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки. Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов доложил министру обороны РФ о плановых работах на самолетах Ан-124-100 "Руслан". Шойгу, отметили в Минобороны, уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35".
https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, ульяновск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, ан-124
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Ульяновск, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-76МД-90А, Ан-124
Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске

Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100 в Ульяновске

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100, сообщили в среду в Минобороны.
"В ходе рабочей поездки в город Ульяновск министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав госкорпорации "Ростех", - сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что Шойгу "проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100".
Как отметили в министерстве, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь доложил главе российского военного ведомства, что сегодня в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки.
Сергей Шойгу на предприятии Алмаз-Антей в Ульяновске
Шойгу проверил гособоронзаказ на предприятии по производству "Бук-М3"
Вчера, 14:45
Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов доложил министру обороны РФ о плановых работах на самолетах Ан-124-100 "Руслан".
Шойгу, отметили в Минобороны, уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35".
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуУльяновскОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-76МД-90ААн-124
 
 
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