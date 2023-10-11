https://ria.ru/20231011/shoygu-1901915512.html

Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске

Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске - РИА Новости, 11.10.2023

Шойгу проинспектировал производство Ил-76МД-90А в Ульяновске

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:32

2023-10-11T08:32

2023-10-11T08:32

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

ульяновск

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ил-76мд-90а

ан-124

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100, сообщили в среду в Минобороны. "В ходе рабочей поездки в город Ульяновск министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии ПАО "Ил" – "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в состав госкорпорации "Ростех", - сказали в ведомстве. В Минобороны уточнили, что Шойгу "проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания самолетов Ан-124-100". Как отметили в министерстве, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь доложил главе российского военного ведомства, что сегодня в производстве "Авиастара" в различной степени готовности находятся самолеты Ил-76МД-90А, предусмотренные производственной программой 2023 года. Самолеты, запланированные к сдаче в этом году, поступят в войска в установленные контрактными обязательствами сроки. Руководитель ОАК в цехе ремонта и сервисного обслуживания самолетов доложил министру обороны РФ о плановых работах на самолетах Ан-124-100 "Руслан". Шойгу, отметили в Минобороны, уточнил тип двигателей, которые планируется устанавливать на перспективные модели тяжелых транспортных самолетов, а также при проведении ремонта и модернизации Ан-124-100. Командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов доложил, что "сейчас существует два варианта комплектации – либо модернизированный Д-18Т, либо ПД-35".

https://ria.ru/20231010/shoygu-1901778950.html

ульяновск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, ульяновск, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-76мд-90а, ан-124