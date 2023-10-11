https://ria.ru/20231011/samolet-1901916346.html

Найдено решение по замене Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу

Найдено решение по замене Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу - РИА Новости, 11.10.2023

Найдено решение по замене Ан-26 и Ан-72, сообщил Шойгу

Найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:34

2023-10-11T08:34

2023-10-11T09:01

безопасность

россия

ульяновск

сергей шойгу

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ан-26

ил-76мд-90а

ан-72

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководством Объединенной авиастроительной корпорации. "Мы сегодня рассмотрим важнейший вопрос, который требует своего решения давно. Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками — как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь. <...> Что в этой части сделано и что предстоит сделать", — сказал он.Глава Минобороны во время рабочей поездки в Ульяновск проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Авиастар" и проинспектировал производство Ил-76МД-90А, а также ремонт Ан-124-100. По итогам работы на предприятии министр провел рабочее совещание с руководством ОАК и профильных центральных органов военного управления, на котором они рассмотрели состояние и перспективы развития военно-транспортной авиации Шойгу отметил, что состояние и наращивание возможностей военно-транспортной авиации — очень важные вопросы в сложившейся ситуации."С учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза, почти в два раза", — объяснил он.Глава ведомства добавил, что нагрузка продолжает увеличиваться. Поэтому нужно поддерживать в рабочем состоянии имеющийся парк военно-транспортной авиации, а также увеличивать его за счет новых самолетов Ил-76МД-90А, отметил министр.Шойгу также указал, что к 2025 году нужно удвоить число самолетов Ан-124-100, так как к ним теперь появились двигатели, а также есть возможности для модернизации модели.

https://ria.ru/20231007/shoygu-1901105388.html

россия

ульяновск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, ульяновск, сергей шойгу, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ан-26, ил-76мд-90а, ан-72