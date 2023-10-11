https://ria.ru/20231011/palestina-1902107567.html

Российские мусульмане начали сбор средств для пострадавших в Палестине

Российские мусульмане начали сбор средств для пострадавших в Палестине - РИА Новости, 11.10.2023

Российские мусульмане начали сбор средств для пострадавших в Палестине

Зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель совета благотворительного фонда "Закят" Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что российские... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:10

2023-10-11T21:10

2023-10-11T21:10

религия

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палестина

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, председатель совета благотворительного фонда "Закят" Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости, что российские мусульмане начинают сбор денег на медикаменты для палестинцев."События в секторе Газа и на юге Израиля отзываются в наших сердцах болью и тревогой. На священной для всех авраамических религий земле вновь идут кровопролитные столкновения. Палестинский народ подвергается притеснениям, по сей день нарушаются их гражданские права, продолжают гибнуть мирные люди. Эскалация насилия против них не прекращается. В этой связи мусульмане РФ начинают сбор средств для помощи палестинскому народу. Деньги будут направлены на медикаменты тем, кто пострадал от атак", - сказал Аляутдинов.Он добавил, что мусульмане молятся о скорейшем разрешении конфликта и "установлении во всем мире межрелигиозного согласия". "Сейчас важно не поддаваться провокациям, быть выше геополитических игр и своим личным примером демонстрировать истинные ценности и принципы ислама. Поэтому мы и проводим сбор мусульман России для палестинцев", - заключил Аляутдинов.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/zvonki-1902086578.html

https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902062571.html

https://ria.ru/20231011/reysy-1902096278.html

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Никита Бизин

израиль, палестина, россия, ильдар аляутдинов, биньямин нетаньяху, исмаил хания, хамас, оон, религия