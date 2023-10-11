https://ria.ru/20231011/nepal-1901979416.html
В Москве прошла буддийская церемония благословления домашних животных
В Москве прошла буддийская церемония благословления домашних животных - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве прошла буддийская церемония благословления домашних животных
Буддийскую церемонию благословения животных провел в Москве известный учитель традиции дзогчен лама Сангнак Ринпоче из Непала, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:29
2023-10-11T12:29
2023-10-11T16:59
религия
непал
россия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901967241_0:357:2730:1893_1920x0_80_0_0_04e3d1d4725730b0d1790fbd11e70a45.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Буддийскую церемонию благословения животных провел в Москве известный учитель традиции дзогчен лама Сангнак Ринпоче из Непала, передает корреспондент РИА Новости. Церемонию организовали Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра", фонд "Сохраним Тибет" и Буддийский центр "Ганден Тендар Линг". Участие в ней могли принять не только буддисты, но и все любители животных. Владельцы домашних питомцев - кошек и собак - в ожидании ламы ходили вокруг буддийского алтаря, для здоровья и благополучия питомцев нужно было сделать 21 круг. "Я приветствую вас и всех наших любимых четвероногих друзей. Есть очень много животных, о которых некому позаботиться, много кошек и собак живут на улице и очень сильно нуждаются в заботе, в ласке. Я очень рад, что в России благодаря усилиям ламы Сопа Ринпоче сложилась традиция такой церемонии благословении животных, животные - это те, кто нуждается в нашей помощи и защите", - сказал лама Сангнак Ринпоче в начале церемонии. Он отметил, что для практикующих буддистов нет разницы, кому помогать - буддисты помогают всем живым существам, "число которых равно бескрайнему пространству". "Мы, будучи людьми, обладаем большими возможностями, и мы должны быть опорой для всех живых существ на планете. Если мы будем жестокими, это не одобрят Будды и Бодхисаттвы, всегда сострадательно взирающие на всех существ. Когда мы заботимся о беззащитных, о тех, кто не может постоять за себя, это приносит радость всем Буддам и Бодхисаттвам... Будды и Бодхисаттвы стремятся лишь к одному: чтобы в этом мире было меньше страданий", - сказал лама. Он подчеркнул, что с позиций буддизма прошлых жизней бесконечное множество, и "все существа когда-то были нашими родителями". Тот, кто был самым близким человеком, переродился и сейчас находится в теле животного. Поэтому жестоко обращаться с братьями меньшими недостойно людей, нужно стараться помогать всем, кому можно помочь. "В прошлой жизни я сам много раз был в теле животного, в теле кошки, собаки и других животных. Пусть все те, кто нуждаются в заботе и ласке, обретут их, и я буду этому способствовать", - сказал лама. Он поблагодарил присутствующих за то, что они любят своих питомцев, заботятся о них, считая животных членами своих семей. В завершении церемонии лама Сангнак Ринпоче вместе с присутствующими прочел молитвы и мантры.
https://ria.ru/20230928/buddiyskaya-1899274590.html
непал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901967241_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_895de6a40383dd0803f16fbee05970cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, россия, религия
Религия, Непал, Россия, Религия
В Москве прошла буддийская церемония благословления домашних животных
Лама из Непала благословил в Москве домашних животных
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Буддийскую церемонию благословения животных провел в Москве известный учитель традиции дзогчен лама Сангнак Ринпоче из Непала, передает корреспондент РИА Новости.
Церемонию организовали Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра", фонд "Сохраним Тибет" и Буддийский центр "Ганден Тендар Линг". Участие в ней могли принять не только буддисты, но и все любители животных. Владельцы домашних питомцев - кошек и собак - в ожидании ламы ходили вокруг буддийского алтаря, для здоровья и благополучия питомцев нужно было сделать 21 круг.
"Я приветствую вас и всех наших любимых четвероногих друзей. Есть очень много животных, о которых некому позаботиться, много кошек и собак живут на улице и очень сильно нуждаются в заботе, в ласке. Я очень рад, что в России
благодаря усилиям ламы Сопа Ринпоче сложилась традиция такой церемонии благословении животных, животные - это те, кто нуждается в нашей помощи и защите", - сказал лама Сангнак Ринпоче в начале церемонии.
Он отметил, что для практикующих буддистов нет разницы, кому помогать - буддисты помогают всем живым существам, "число которых равно бескрайнему пространству".
"Мы, будучи людьми, обладаем большими возможностями, и мы должны быть опорой для всех живых существ на планете. Если мы будем жестокими, это не одобрят Будды и Бодхисаттвы, всегда сострадательно взирающие на всех существ. Когда мы заботимся о беззащитных, о тех, кто не может постоять за себя, это приносит радость всем Буддам и Бодхисаттвам... Будды и Бодхисаттвы стремятся лишь к одному: чтобы в этом мире было меньше страданий", - сказал лама.
Он подчеркнул, что с позиций буддизма прошлых жизней бесконечное множество, и "все существа когда-то были нашими родителями". Тот, кто был самым близким человеком, переродился и сейчас находится в теле животного. Поэтому жестоко обращаться с братьями меньшими недостойно людей, нужно стараться помогать всем, кому можно помочь.
"В прошлой жизни я сам много раз был в теле животного, в теле кошки, собаки и других животных. Пусть все те, кто нуждаются в заботе и ласке, обретут их, и я буду этому способствовать", - сказал лама.
Он поблагодарил присутствующих за то, что они любят своих питомцев, заботятся о них, считая животных членами своих семей.
В завершении церемонии лама Сангнак Ринпоче вместе с присутствующими прочел молитвы и мантры.
На форуме в Туве рассказали, в чем поможет буддийская медицина