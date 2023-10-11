https://ria.ru/20231011/nepal-1901979416.html

В Москве прошла буддийская церемония благословления домашних животных

В Москве прошла буддийская церемония благословления домашних животных - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве прошла буддийская церемония благословления домашних животных

Буддийскую церемонию благословения животных провел в Москве известный учитель традиции дзогчен лама Сангнак Ринпоче из Непала, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:29

2023-10-11T12:29

2023-10-11T16:59

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Буддийскую церемонию благословения животных провел в Москве известный учитель традиции дзогчен лама Сангнак Ринпоче из Непала, передает корреспондент РИА Новости. Церемонию организовали Фонд содействия гуманному и ответственному отношению к животным "Кошка ветра", фонд "Сохраним Тибет" и Буддийский центр "Ганден Тендар Линг". Участие в ней могли принять не только буддисты, но и все любители животных. Владельцы домашних питомцев - кошек и собак - в ожидании ламы ходили вокруг буддийского алтаря, для здоровья и благополучия питомцев нужно было сделать 21 круг. "Я приветствую вас и всех наших любимых четвероногих друзей. Есть очень много животных, о которых некому позаботиться, много кошек и собак живут на улице и очень сильно нуждаются в заботе, в ласке. Я очень рад, что в России благодаря усилиям ламы Сопа Ринпоче сложилась традиция такой церемонии благословении животных, животные - это те, кто нуждается в нашей помощи и защите", - сказал лама Сангнак Ринпоче в начале церемонии. Он отметил, что для практикующих буддистов нет разницы, кому помогать - буддисты помогают всем живым существам, "число которых равно бескрайнему пространству". "Мы, будучи людьми, обладаем большими возможностями, и мы должны быть опорой для всех живых существ на планете. Если мы будем жестокими, это не одобрят Будды и Бодхисаттвы, всегда сострадательно взирающие на всех существ. Когда мы заботимся о беззащитных, о тех, кто не может постоять за себя, это приносит радость всем Буддам и Бодхисаттвам... Будды и Бодхисаттвы стремятся лишь к одному: чтобы в этом мире было меньше страданий", - сказал лама. Он подчеркнул, что с позиций буддизма прошлых жизней бесконечное множество, и "все существа когда-то были нашими родителями". Тот, кто был самым близким человеком, переродился и сейчас находится в теле животного. Поэтому жестоко обращаться с братьями меньшими недостойно людей, нужно стараться помогать всем, кому можно помочь. "В прошлой жизни я сам много раз был в теле животного, в теле кошки, собаки и других животных. Пусть все те, кто нуждаются в заботе и ласке, обретут их, и я буду этому способствовать", - сказал лама. Он поблагодарил присутствующих за то, что они любят своих питомцев, заботятся о них, считая животных членами своих семей. В завершении церемонии лама Сангнак Ринпоче вместе с присутствующими прочел молитвы и мантры.

https://ria.ru/20230928/buddiyskaya-1899274590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

непал, россия, религия