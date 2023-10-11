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Столтенберг ответил на вопрос о возможных ядерных испытаниях странами НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
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19:58 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ispytaniya-1902121305.html
Столтенберг ответил на вопрос о возможных ядерных испытаниях странами НАТО
Столтенберг ответил на вопрос о возможных ядерных испытаниях странами НАТО - РИА Новости, 11.10.2023
Столтенберг ответил на вопрос о возможных ядерных испытаниях странами НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне заявлений о возможном отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщил, что РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:58
2023-10-11T19:58
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне заявлений о возможном отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщил, что страны альянса не имеют намерений проводить ядерные испытания. "Мы продолжаем внимательно наблюдать за тем, что делает Россия. До сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании ядерного оружия, которое требовало бы изменений в нашем позиционировании… Союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет, у нас нет планов возобновлять испытания", - сказал он по итогам первого дня заседаний глав минобороны стран НАТО в Брюсселе. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы. В понедельник исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации договора, и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231009/paritet-1901383055.html
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в мире, россия, сша, брюссель, йенс столтенберг, вячеслав володин, сергей рябков, госдума рф, нато
В мире, Россия, США, Брюссель, Йенс Столтенберг, Вячеслав Володин, Сергей Рябков, Госдума РФ, НАТО
Столтенберг ответил на вопрос о возможных ядерных испытаниях странами НАТО

Столтенберг: страны НАТО не собираются проводить ядерные испытания

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне заявлений о возможном отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) сообщил, что страны альянса не имеют намерений проводить ядерные испытания.
"Мы продолжаем внимательно наблюдать за тем, что делает Россия. До сих пор мы не наблюдали каких-либо изменений в позиционировании ядерного оружия, которое требовало бы изменений в нашем позиционировании… Союзники по НАТО придерживались положений, касающихся ядерных испытаний 25 лет, у нас нет планов возобновлять испытания", - сказал он по итогам первого дня заседаний глав минобороны стран НАТО в Брюсселе.
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По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами, сообщила пресс-служба Госдумы.
В понедельник исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд выразил беспокойство, что Россия предпринимает шаги по отзыву ратификации договора, и попросил о встрече с "ключевыми руководителями" в РФ.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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