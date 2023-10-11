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Леонов: в Альметьевске в 2024 году начнут строить федцентр триатлона - РИА Новости, 11.10.2023
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Республика Татарстан
 
16:36 11.10.2023 (обновлено: 16:38 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/fedtsentr-1902062723.html
Леонов: в Альметьевске в 2024 году начнут строить федцентр триатлона
Леонов: в Альметьевске в 2024 году начнут строить федцентр триатлона - РИА Новости, 11.10.2023
Леонов: в Альметьевске в 2024 году начнут строить федцентр триатлона
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил РИА Новости, что в Альметьевске в 2024 году начнется строительство Федерального центра триатлона. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:36
2023-10-11T16:38
республика татарстан
альметьевск
рустам минниханов
ксения шойгу
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил РИА Новости, что в Альметьевске в 2024 году начнется строительство Федерального центра триатлона. В пятницу глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. На встрече они обсудили проект строительства Федерального центра триатлона в Альметьевске. "Думаю, не раньше лета следующего года будет понятен функционал и смета проекта, параллельно нужно будет провести мероприятия, связанные с экологами, потому что Альметьевск – непростая зона для застройки. Как только у федерации будет готов проект, мы договорились встретиться, подбить результаты, ресурсы и понять, куда мы двигаемся. Мое предположение, если все будет хорошо, мы начнем стройку к концу 2024 года", - сказал Леонов. "Идея создания центра триатлона возникла осенью прошлого года. Тогда в Альметьевске мы презентовали проект раису Республики. Сейчас у нас есть общее видение того, как он может выглядеть. Объективно, в стране нет такого полноценного федерального центра подготовки, поэтому он рассматривается не как чье-то желание, все-таки мы планируем его как федеральный центр. Сейчас мы ждем от федерации предпроектную концепцию, по которой будут делать проектно-сметную документацию", - добавил Леонов.
https://ria.ru/20230825/probeg-1892263080.html
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альметьевск, рустам минниханов, ксения шойгу, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Альметьевск, Рустам Минниханов, Ксения Шойгу, Республика Татарстан (Татарстан)

Леонов: в Альметьевске в 2024 году начнут строить федцентр триатлона

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМинистр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов
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КАЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил РИА Новости, что в Альметьевске в 2024 году начнется строительство Федерального центра триатлона.
В пятницу глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу. На встрече они обсудили проект строительства Федерального центра триатлона в Альметьевске.
"Думаю, не раньше лета следующего года будет понятен функционал и смета проекта, параллельно нужно будет провести мероприятия, связанные с экологами, потому что Альметьевск – непростая зона для застройки. Как только у федерации будет готов проект, мы договорились встретиться, подбить результаты, ресурсы и понять, куда мы двигаемся. Мое предположение, если все будет хорошо, мы начнем стройку к концу 2024 года", - сказал Леонов.
"Идея создания центра триатлона возникла осенью прошлого года. Тогда в Альметьевске мы презентовали проект раису Республики. Сейчас у нас есть общее видение того, как он может выглядеть. Объективно, в стране нет такого полноценного федерального центра подготовки, поэтому он рассматривается не как чье-то желание, все-таки мы планируем его как федеральный центр. Сейчас мы ждем от федерации предпроектную концепцию, по которой будут делать проектно-сметную документацию", - добавил Леонов.
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Республика ТатарстанАльметьевскРустам МиннихановКсения ШойгуРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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