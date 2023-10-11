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СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 11.10.2023
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19:37 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/ataka-1902117687.html
СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль
СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 11.10.2023
СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль
США получили данные разведки о том, что руководство Ирана было удивлено нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, что привело к сомнениям в Вашингтоне относительно РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T19:37
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в мире
израиль
иран
россия
биньямин нетаньяху
исмаил хания
оон
хамас
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США получили данные разведки о том, что руководство Ирана было удивлено нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, что привело к сомнениям в Вашингтоне относительно возможной причастности Тегерана к подготовке атаки, пишет газета New York Times со ссылкой на ряд американских официальных лиц. Wall Street Journal ранее со ссылкой на высокопоставленные источники в ХАМАС и шиитской группировке "Хезболла" выступило с утверждением, что офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана еще с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль, на которое якобы дали разрешение во время встреч в Бейруте 2 октября. Представительство Ирана при ООН заявляло, что Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль. Бывший главный редактор агентства Рейтер заявил, что автор этого материала Саммер Саид была в свое время уволена им за "придумывание историй". "США собрали ряд сведений разведки, который демонстрируют, что основные руководители Ирана были удивлены нападением ХАМАС в Израиле, эта информация разожгла сомнения о том, что Иран играл прямую роль в подготовке атаки... ключевые иранские официальные лица не знали, что грядет нападение", - говорится в сообщении газеты. США, Израиль и их союзники в регионе не нашли никаких доказательств того, что Иран напрямую помогал планировать нападение, добавили источники в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Американские источники отметили, что поиски возможных доказательств, тем не менее, продолжаются. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/peregovory-1902082247.html
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в мире, израиль, иран, россия, биньямин нетаньяху, исмаил хания, оон, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Россия, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ООН, Хамас, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль

NYT: США получили данные, что иранские власти удивились атакой ХАМАС на Израиль

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США получили данные разведки о том, что руководство Ирана было удивлено нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, что привело к сомнениям в Вашингтоне относительно возможной причастности Тегерана к подготовке атаки, пишет газета New York Times со ссылкой на ряд американских официальных лиц.
Wall Street Journal ранее со ссылкой на высокопоставленные источники в ХАМАС и шиитской группировке "Хезболла" выступило с утверждением, что офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана еще с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль, на которое якобы дали разрешение во время встреч в Бейруте 2 октября. Представительство Ирана при ООН заявляло, что Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль. Бывший главный редактор агентства Рейтер заявил, что автор этого материала Саммер Саид была в свое время уволена им за "придумывание историй".
"США собрали ряд сведений разведки, который демонстрируют, что основные руководители Ирана были удивлены нападением ХАМАС в Израиле, эта информация разожгла сомнения о том, что Иран играл прямую роль в подготовке атаки... ключевые иранские официальные лица не знали, что грядет нападение", - говорится в сообщении газеты.
США, Израиль и их союзники в регионе не нашли никаких доказательств того, что Иран напрямую помогал планировать нападение, добавили источники в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке.
Американские источники отметили, что поиски возможных доказательств, тем не менее, продолжаются.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
Израильские удары по сектору Газа
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12
© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

Авиаудар Израиля по Национальному банку в городе Газа

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

Обломки зданий, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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4 из 12
© AP Photo / Yousef Masoud

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

Последствия авиаударов Израиля в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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7 из 12
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанк

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Обстрел зданий в палестинском городе Газа

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
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8 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12
© AP Photo / Fatima Shbair

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

Авиаудар Израиля в городе Газа

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12
© AP Photo / Adel Hana

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Последствия авиаударов Израиля в городе Газа

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12

Израиль нанес серию ударов по сектору Газа.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
1 из 12

Было уничтожено более 550 объектов ХАМАС.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 12

Среди них — высотки, дома, объекты инфраструктуры, позиции и жилые комплексы.

© AFP 2023 / AHMED ZAKOUT
3 из 12

Авиация ЦАХАЛ нанесла авиаудары по группам, пытающимся проникнуть на территорию Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
4 из 12

Убито несколько сотен диверсантов ХАМАС.

© AP Photo / Yousef Masoud
5 из 12

Обострение конфликта произошло в субботу утром.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
6 из 12

Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
7 из 12

Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
8 из 12

Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Тель-Авива.

© AP Photo / Fatima Shbair
9 из 12

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
10 из 12

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
11 из 12

Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

© AP Photo / Adel Hana
12 из 12
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС
Вчера, 17:30
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Поврежденный дом после попадания ракеты из сектора Газа в Ашкелоне в Израиле - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Непонятно, куда смотрела разведка, прокомментировал очевидец атаку ХАМАС
Вчера, 19:29
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон.
США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд".
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильИранРоссияБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияООНХамасХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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