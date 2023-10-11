https://ria.ru/20231011/ataka-1902117687.html

СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль

СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 11.10.2023

СМИ: США получили данные о том, что Иран не ожидал атаки ХАМАС на Израиль

США получили данные разведки о том, что руководство Ирана было удивлено нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, что привело к сомнениям в Вашингтоне относительно РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T19:37

2023-10-11T19:37

2023-10-11T19:37

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. США получили данные разведки о том, что руководство Ирана было удивлено нападением ХАМАС на Израиль 7 октября, что привело к сомнениям в Вашингтоне относительно возможной причастности Тегерана к подготовке атаки, пишет газета New York Times со ссылкой на ряд американских официальных лиц. Wall Street Journal ранее со ссылкой на высокопоставленные источники в ХАМАС и шиитской группировке "Хезболла" выступило с утверждением, что офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана еще с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль, на которое якобы дали разрешение во время встреч в Бейруте 2 октября. Представительство Ирана при ООН заявляло, что Тегеран не причастен к нападению ХАМАС на Израиль. Бывший главный редактор агентства Рейтер заявил, что автор этого материала Саммер Саид была в свое время уволена им за "придумывание историй". "США собрали ряд сведений разведки, который демонстрируют, что основные руководители Ирана были удивлены нападением ХАМАС в Израиле, эта информация разожгла сомнения о том, что Иран играл прямую роль в подготовке атаки... ключевые иранские официальные лица не знали, что грядет нападение", - говорится в сообщении газеты. США, Израиль и их союзники в регионе не нашли никаких доказательств того, что Иран напрямую помогал планировать нападение, добавили источники в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Американские источники отметили, что поиски возможных доказательств, тем не менее, продолжаются. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1200 человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900. Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет. Глава израильского минобороны Йоав Галант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 октября провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Россия выступает за возобновление работы "ближневосточного квартета" (Россия, США, ЕС и ООН) по урегулированию арабо-израильского конфликта, но этому противится Вашингтон. США на фоне эскалации конфликта направили в восточную часть Средиземного моря авианосец "Джеральд Форд". Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/peregovory-1902082247.html

https://ria.ru/20231011/ochevidets-1902115554.html

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

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