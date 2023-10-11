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Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться - РИА Новости, 11.10.2023
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08:00 11.10.2023 (обновлено: 08:08 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться - РИА Новости, 11.10.2023
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
При нападении ХАМАС на Израиль был продемонстрирован впечатляющий ассортимент вооружений — автоматы и полуавтоматы, гранатометы, ПТРК, разнообразные дроны... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:00
2023-10-11T08:08
аналитика
израиль
ближний восток
украина
джо байден
дональд трамп
хамас
министерство обороны сша
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При нападении ХАМАС на Израиль был продемонстрирован впечатляющий ассортимент вооружений — автоматы и полуавтоматы, гранатометы, ПТРК, разнообразные дроны. Одних ракет за три дня запустили по Израилю около пяти тысяч штук. Невольно возникает вопрос — откуда дровишки? В смысле, оружие.Сын Дональда Трампа обратил внимание на то, что автоматы палестинцев похожи не на традиционные для Ближнего Востока калашниковы, а на американские М4. Конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин потребовала от Пентагона срочно расследовать, как американское оружие появилось у хамасовцев."Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — написала политик в своем твиттере.Расследования, конечно, нужны — изучением связей украинских оружейных баронов и их американских поставщиков вполне могли бы заняться международные организации — но, по сути, все это секрет Полишинеля. Убегая из Афганистана, американцы побросали там вооружений на миллиарды долларов, включая танки и вертолеты. С 2021 года все это рассредоточивается по региону. К пороховой бочке под названием "Ближний Восток" словно специально подвели фитилек запала.Уже тогда, задолго до начала СВО, американцы бесконтрольно накачивали вооружениями Украину, создав в итоге крупнейший хаб по нелегальной трансграничной торговле оружием. Через Черное море в Средиземное путь короткий — и вот уже это оружие находит применение на Ближнем Востоке.Все это прекрасно понимали в самом Израиле и даже делились озабоченностями с американскими друзьями. В июне офицер Армии обороны Израиля на условиях анонимности, "учитывая особую деликатность темы", дал интервью журналистам Newsweek."Жадность мотивировала проукраинские подразделения заниматься контрабандой оружия, — отметил израильский военный. — Нас очень беспокоит то, что все эти вооружения могут попасть в руки группировок "Хезболла" и ХАМАС.Все это выглядит предельно некрасиво. Получается, что администрация Байдена, несмотря на многочисленные предупреждения, наплевала на безопасность своего ближайшего и преданнейшего союзника на Ближнем Востоке. Из американского оружия, извилистыми путями попавшего в сектор Газа, только что убили множество израильских военных и мирных жителей, женщин и детей. Кровь этих людей — на высохших, в старческой "гречке" руках Джо Байдена. Это предательство, если называть вещи своими именами.Республиканцы уже используют это как козырь в предвыборной борьбе, что тоже, конечно, выглядит крайне цинично. Тела жертв еще не успели остыть, а на них уже набирают политические очки.Демократы пытаются оправдываться. Они сразу нашли иранский след и заодно переложили вину на Россию. Якобы это российские военные передают затрофеенное американское оружие Тегерану, а тот уже пересылает его бойцам ХАМАС.Однако Иран официально заявил, что никакой поддержки палестинской группировке не оказывает. Непонятно также, зачем российским военным отдавать вооружения, если у них идет активная фаза СВО и оружие нужно им самим. Никаких доказательств "партнеры", естественно не предъявляют: только highly likely — все как мы любим.В самих США никто в иранский след толком не верит, зато предательство демократов видят все и несут Белый дом по кочкам. "Байден предал Израиль, — чеканит Дональд Трамп. — Я просто не понимаю, как евреи или те, кто любит Израиль — а протестанты, если честно, любят Израиль, — могут сегодня голосовать за демократов". Уникальное положение Израиля на Ближнем Востоке было обусловлено тем, что за его спиной всегда маячил старший брат — США. Ну как в дворовых разборках говорят хулиганам: "Я сейчас брата наберу, он придет и вам всем наваляет". Но сейчас в этой давно испытанной схеме что-то пошло не так. Брат не просто не пришел, он еще и нашел общий язык с хулиганами.Европейцам стоит внимательно присмотреться к этому кейсу. Пока что они уговаривают себя, что это Россия во всем виновата — даже в обострении палестино-израильского конфликта. Ну мы к этому уже привыкли: "Что, часовню тоже я?"Знаете, как они доказывают связь атаки ХАМАС и России? Ну ведь все началось 7 октября — в день рождения Путина. Гениально, правда? Ничего, что это была 50-летняя годовщина войны Судного дня, которая стала незаживающей раной и для палестинцев, и для израильтян. Главное, найти русский след.Но ведь если говорить серьезно, то перевезти контрабандой оружие с Украины в Западную Европу еще проще, чем на Ближний Восток. У него найдется немало потребителей — радикальных исламистов, радикальных неофашистов, да и просто преступных банд, которые рады поживиться на любом гражданском конфликте.Обеднение ЕС ведет к разрушению социального государства. Пособия, за которыми в Европу ехали миллионы мигрантов, в один прекрасный день могут отменить или обесценить. Ну и что тогда будут делать толпы этих людей, которым нечем станет кормить своих жен и детей? Обычно массовые выступления в Европе с показательной жестокостью разгоняют силовики. Но что если у протестантов на этот раз окажется огнестрельное оружие в количестве?Европейцы боятся посмотреть в глаза правде: контрабандные американские стволы вполне могут оказаться на их территории, а ружье из первого акта всегда стреляет в третьем — это не в ГРУ придумали, это русский классик отметил. В случае полномасштабного гражданского конфликта в Европе США с удовольствием будут поставлять оружие всем сторонам, но даже не подумают вмешаться, чтобы защитить законные правительства.Будет какая-то высшая справедливость, если западное оружие, поставлявшееся, чтобы убивать русских, вернется к своим хозяевам и будет обращено против них. В Вашингтоне же сделают вид, что ничего не происходит. У них такой стиль общения с союзниками: это бизнес, ничего личного. Израиль не даст соврать.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901837874.html
https://ria.ru/20231010/palestina-1901768706.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231010/izrail-1901821898.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, израиль, ближний восток, украина, джо байден, дональд трамп, хамас, министерство обороны сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Аналитика, Израиль, Ближний Восток, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Хамас, Министерство обороны США, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться

© AP Photo / Maya AlleruzzoПоследствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Последствия ракетного удара в поселении Бейтар-Илит под Иерусалимом со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
При нападении ХАМАС на Израиль был продемонстрирован впечатляющий ассортимент вооружений — автоматы и полуавтоматы, гранатометы, ПТРК, разнообразные дроны. Одних ракет за три дня запустили по Израилю около пяти тысяч штук. Невольно возникает вопрос — откуда дровишки? В смысле, оружие.
Сын Дональда Трампа обратил внимание на то, что автоматы палестинцев похожи не на традиционные для Ближнего Востока калашниковы, а на американские М4. Конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин потребовала от Пентагона срочно расследовать, как американское оружие появилось у хамасовцев.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Бут допустил, что ВСУ продали оружие противникам Израиля
Вчера, 17:59
"Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — написала политик в своем твиттере.
Расследования, конечно, нужны — изучением связей украинских оружейных баронов и их американских поставщиков вполне могли бы заняться международные организации — но, по сути, все это секрет Полишинеля. Убегая из Афганистана, американцы побросали там вооружений на миллиарды долларов, включая танки и вертолеты. С 2021 года все это рассредоточивается по региону. К пороховой бочке под названием "Ближний Восток" словно специально подвели фитилек запала.
Уже тогда, задолго до начала СВО, американцы бесконтрольно накачивали вооружениями Украину, создав в итоге крупнейший хаб по нелегальной трансграничной торговле оружием. Через Черное море в Средиземное путь короткий — и вот уже это оружие находит применение на Ближнем Востоке.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте
Вчера, 14:19
Все это прекрасно понимали в самом Израиле и даже делились озабоченностями с американскими друзьями. В июне офицер Армии обороны Израиля на условиях анонимности, "учитывая особую деликатность темы", дал интервью журналистам Newsweek.
"Жадность мотивировала проукраинские подразделения заниматься контрабандой оружия, — отметил израильский военный. — Нас очень беспокоит то, что все эти вооружения могут попасть в руки группировок "Хезболла" и ХАМАС.
Все это выглядит предельно некрасиво. Получается, что администрация Байдена, несмотря на многочисленные предупреждения, наплевала на безопасность своего ближайшего и преданнейшего союзника на Ближнем Востоке. Из американского оружия, извилистыми путями попавшего в сектор Газа, только что убили множество израильских военных и мирных жителей, женщин и детей. Кровь этих людей — на высохших, в старческой "гречке" руках Джо Байдена. Это предательство, если называть вещи своими именами.
Запуск ракеты в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Экс-агент ЦРУ: у Израиля будут большие проблемы из-за Украины
Вчера, 17:11
Республиканцы уже используют это как козырь в предвыборной борьбе, что тоже, конечно, выглядит крайне цинично. Тела жертв еще не успели остыть, а на них уже набирают политические очки.
Демократы пытаются оправдываться. Они сразу нашли иранский след и заодно переложили вину на Россию. Якобы это российские военные передают затрофеенное американское оружие Тегерану, а тот уже пересылает его бойцам ХАМАС.
Однако Иран официально заявил, что никакой поддержки палестинской группировке не оказывает. Непонятно также, зачем российским военным отдавать вооружения, если у них идет активная фаза СВО и оружие нужно им самим. Никаких доказательств "партнеры", естественно не предъявляют: только highly likely — все как мы любим.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Мадуро: США и ЕС закрывают глаза на продажу Украиной оружия на черный рынок
Вчера, 15:13
В самих США никто в иранский след толком не верит, зато предательство демократов видят все и несут Белый дом по кочкам. "Байден предал Израиль, — чеканит Дональд Трамп. — Я просто не понимаю, как евреи или те, кто любит Израиль — а протестанты, если честно, любят Израиль, — могут сегодня голосовать за демократов".
Уникальное положение Израиля на Ближнем Востоке было обусловлено тем, что за его спиной всегда маячил старший брат — США. Ну как в дворовых разборках говорят хулиганам: "Я сейчас брата наберу, он придет и вам всем наваляет". Но сейчас в этой давно испытанной схеме что-то пошло не так. Брат не просто не пришел, он еще и нашел общий язык с хулиганами.
Европейцам стоит внимательно присмотреться к этому кейсу. Пока что они уговаривают себя, что это Россия во всем виновата — даже в обострении палестино-израильского конфликта. Ну мы к этому уже привыкли: "Что, часовню тоже я?"
Руины мечети Ясин в городе Газа, разрушенной израильским авиаударом - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины ситуацию в зоне конфликта
9 октября, 20:07
Знаете, как они доказывают связь атаки ХАМАС и России? Ну ведь все началось 7 октября — в день рождения Путина. Гениально, правда? Ничего, что это была 50-летняя годовщина войны Судного дня, которая стала незаживающей раной и для палестинцев, и для израильтян. Главное, найти русский след.
Но ведь если говорить серьезно, то перевезти контрабандой оружие с Украины в Западную Европу еще проще, чем на Ближний Восток. У него найдется немало потребителей — радикальных исламистов, радикальных неофашистов, да и просто преступных банд, которые рады поживиться на любом гражданском конфликте.
Обеднение ЕС ведет к разрушению социального государства. Пособия, за которыми в Европу ехали миллионы мигрантов, в один прекрасный день могут отменить или обесценить. Ну и что тогда будут делать толпы этих людей, которым нечем станет кормить своих жен и детей? Обычно массовые выступления в Европе с показательной жестокостью разгоняют силовики. Но что если у протестантов на этот раз окажется огнестрельное оружие в количестве?
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Джабаров рассказал, что будет, если украинские поставки ХАМАС подтвердятся
9 октября, 14:29
Европейцы боятся посмотреть в глаза правде: контрабандные американские стволы вполне могут оказаться на их территории, а ружье из первого акта всегда стреляет в третьем — это не в ГРУ придумали, это русский классик отметил. В случае полномасштабного гражданского конфликта в Европе США с удовольствием будут поставлять оружие всем сторонам, но даже не подумают вмешаться, чтобы защитить законные правительства.
Будет какая-то высшая справедливость, если западное оружие, поставлявшееся, чтобы убивать русских, вернется к своим хозяевам и будет обращено против них. В Вашингтоне же сделают вид, что ничего не происходит. У них такой стиль общения с союзниками: это бизнес, ничего личного. Израиль не даст соврать.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание Организационного комитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Переданное Украине оружие используют в Израиле, заявил Медведев
9 октября, 14:56
 
АналитикаИзраильБлижний ВостокУкраинаДжо БайденДональд ТрампХамасМинистерство обороны СШАХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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