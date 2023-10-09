"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами
Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках у палестинцев
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, на своей странице в социальной сети X обратил внимание на то, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4.
Так он прокомментировал видеоматериал Sky News, на котором восторженные палестинцы на Западном берегу радуются началу боевых действий ХАМАС, держа в руках автоматическое оружие и стреляя в воздух.
© Фото : Страница X Дональда Трампа-младшегоСкриншот поста Дональда Трампа-младшего
© Фото : Страница X Дональда Трампа-младшего
Скриншот поста Дональда Трампа-младшего
"Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке", — написал Трамп-младший.
Он также задался вопросом, могут ли эти автоматы быть из числа 70 тысяч, которые США "оставили Талибану*" в Афганистане.
Ранее украинские Telegram-каналы сообщали, что США также передавали M4A1 ВСУ.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.