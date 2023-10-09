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"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами - РИА Новости, 09.10.2023
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04:26 09.10.2023 (обновлено: 07:23 09.10.2023)
https://ria.ru/20231009/tramp-1901386066.html
"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами
"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами - РИА Новости, 09.10.2023
"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами
Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, на своей странице в социальной сети X обратил внимание на то, что палестинцы держат в руках американские автоматы РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T04:26
2023-10-09T07:23
в мире
израиль
сша
афганистан
дональд трамп-младший
биньямин нетаньяху
хамас
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, на своей странице в социальной сети X обратил внимание на то, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4.Так он прокомментировал видеоматериал Sky News, на котором восторженные палестинцы на Западном берегу радуются началу боевых действий ХАМАС, держа в руках автоматическое оружие и стреляя в воздух."Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке", — написал Трамп-младший.Он также задался вопросом, могут ли эти автоматы быть из числа 70 тысяч, которые США "оставили Талибану*" в Афганистане.Ранее украинские Telegram-каналы сообщали, что США также передавали M4A1 ВСУ.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, израиль, сша, афганистан, дональд трамп-младший, биньямин нетаньяху, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ак-47
В мире, Израиль, США, Афганистан, Дональд Трамп-младший, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Вооруженные силы Украины, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, АК-47
"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами

Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках у палестинцев

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, на своей странице в социальной сети X обратил внимание на то, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4.
Так он прокомментировал видеоматериал Sky News, на котором восторженные палестинцы на Западном берегу радуются началу боевых действий ХАМАС, держа в руках автоматическое оружие и стреляя в воздух.
© Фото : Страница X Дональда Трампа-младшегоСкриншот поста Дональда Трампа-младшего
Скриншот поста Дональда Трампа-младшего - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© Фото : Страница X Дональда Трампа-младшего
Скриншот поста Дональда Трампа-младшего
"Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке", — написал Трамп-младший.
Он также задался вопросом, могут ли эти автоматы быть из числа 70 тысяч, которые США "оставили Талибану*" в Афганистане.
Ранее украинские Telegram-каналы сообщали, что США также передавали M4A1 ВСУ.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
В США объяснили, почему ХАМАС начал атаку
03:33
 
В миреИзраильСШААфганистанДональд Трамп-младшийБиньямин НетаньяхуХамасВооруженные силы УкраиныОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАК-47
 
 
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