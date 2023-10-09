https://ria.ru/20231009/tramp-1901386066.html

"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами

"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами - РИА Новости, 09.10.2023

"Очень похожи": сын Трампа заметил странную деталь на видео с палестинцами

Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, на своей странице в социальной сети X обратил внимание на то, что палестинцы держат в руках американские автоматы РИА Новости, 09.10.2023

2023-10-09T04:26

2023-10-09T04:26

2023-10-09T07:23

в мире

израиль

сша

афганистан

дональд трамп-младший

биньямин нетаньяху

хамас

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, на своей странице в социальной сети X обратил внимание на то, что палестинцы держат в руках американские автоматы M4.Так он прокомментировал видеоматериал Sky News, на котором восторженные палестинцы на Западном берегу радуются началу боевых действий ХАМАС, держа в руках автоматическое оружие и стреляя в воздух."Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке", — написал Трамп-младший.Он также задался вопросом, могут ли эти автоматы быть из числа 70 тысяч, которые США "оставили Талибану*" в Афганистане.Ранее украинские Telegram-каналы сообщали, что США также передавали M4A1 ВСУ.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС, объявившего о начале операции "Потоп Аль-Аксы", после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, с израильской стороны число погибших превысило 300 человек, с палестинской достигло 232.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20231009/khamas-1901384285.html

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в мире, израиль, сша, афганистан, дональд трамп-младший, биньямин нетаньяху, хамас, вооруженные силы украины, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ак-47