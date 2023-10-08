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В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю - РИА Новости, 08.10.2023
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18:30 08.10.2023 (обновлено: 18:43 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю - РИА Новости, 08.10.2023
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю
Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T18:30
2023-10-08T18:43
политика
израиль
украина
афганистан
марджори тейлор грин
биньямин нетаньяху
хамас
конгресс сша
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.&quot;Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое&quot;, — считает политик.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.Россия призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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политика, израиль, украина, афганистан, марджори тейлор грин, биньямин нетаньяху, хамас, конгресс сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Политика, Израиль, Украина, Афганистан, Марджори Тейлор Грин, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Конгресс США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В конгрессе США заявили, что Киев мог вооружить ХАМАС для удара по Израилю

Конгрессвумен Грин: ХАМАС мог получить оружие с Украины для удара по Израилю

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС могло получить американское оружие с Украины для удара по Израилю, написала в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«

"Нам необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС против Израиля. Его ввезли из Афганистана? Оно приехало с Украины? Весьма вероятно, что и то и другое", — считает политик.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что было запущено более трех тысяч снарядов. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
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Россия призвала обе стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
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ПолитикаИзраильУкраинаАфганистанМарджори Тейлор ГринБиньямин НетаньяхуХамасКонгресс СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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