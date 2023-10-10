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Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне - РИА Новости, 10.10.2023
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:01
2023-10-10T12:01
2023-10-10T12:20
происшествия
здоровье - общество
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило ведомство. "Видео с крысой в бассейне СПА-комплекса послужило основанием для принятия мер административного реагирования управлением Роспотребнадзора по Владимирской области", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети VK. Отмечается, что видео с плавающей в бассейне крысой появилось в соцсети в понедельник. "Направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в установленные сроки: провести текущую дезинфекцию бассейнов СПА-комплекса, провести истребительные мероприятия по дератизации в комплексе", - говорится в сообщении.Как сообщил в понедельник на своей странице в VK комплекс "Князь Владимир", с 9 октября зона большого бассейна недоступна для посещения в связи с заменой воды. Об открытии бассейна организация обещала сообщить дополнительно.
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне
Роспотребнадзор проверит СПА во Владимире после видео с крысой в бассейне
РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило ведомство.
"Видео с крысой в бассейне СПА-комплекса послужило основанием для принятия мер административного реагирования управлением Роспотребнадзора по Владимирской области", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети VK. Отмечается, что видео с плавающей в бассейне крысой появилось в соцсети в понедельник.
"Направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в установленные сроки: провести текущую дезинфекцию бассейнов СПА-комплекса, провести истребительные мероприятия по дератизации в комплексе", - говорится в сообщении.
Как сообщил в понедельник на своей странице в VK комплекс "Князь Владимир", с 9 октября зона большого бассейна недоступна для посещения в связи с заменой воды. Об открытии бассейна организация обещала сообщить дополнительно.