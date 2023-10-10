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Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне

Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне - РИА Новости, 10.10.2023

Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T12:01

2023-10-10T12:01

2023-10-10T12:20

происшествия

здоровье - общество

владимирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило ведомство. "Видео с крысой в бассейне СПА-комплекса послужило основанием для принятия мер административного реагирования управлением Роспотребнадзора по Владимирской области", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети VK. Отмечается, что видео с плавающей в бассейне крысой появилось в соцсети в понедельник. "Направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в установленные сроки: провести текущую дезинфекцию бассейнов СПА-комплекса, провести истребительные мероприятия по дератизации в комплексе", - говорится в сообщении.Как сообщил в понедельник на своей странице в VK комплекс "Князь Владимир", с 9 октября зона большого бассейна недоступна для посещения в связи с заменой воды. Об открытии бассейна организация обещала сообщить дополнительно.

владимирская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)