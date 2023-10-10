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Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне - РИА Новости, 10.10.2023
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12:01 10.10.2023 (обновлено: 12:20 10.10.2023)
https://ria.ru/20231010/spa-1901711090.html
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне - РИА Новости, 10.10.2023
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T12:01
2023-10-10T12:20
происшествия
здоровье - общество
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило ведомство. "Видео с крысой в бассейне СПА-комплекса послужило основанием для принятия мер административного реагирования управлением Роспотребнадзора по Владимирской области", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети VK. Отмечается, что видео с плавающей в бассейне крысой появилось в соцсети в понедельник. "Направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в установленные сроки: провести текущую дезинфекцию бассейнов СПА-комплекса, провести истребительные мероприятия по дератизации в комплексе", - говорится в сообщении.Как сообщил в понедельник на своей странице в VK комплекс "Князь Владимир", с 9 октября зона большого бассейна недоступна для посещения в связи с заменой воды. Об открытии бассейна организация обещала сообщить дополнительно.
владимирская область
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происшествия, здоровье - общество, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Во Владимире проверят СПА-комплекс после видео с крысой в бассейне

Роспотребнадзор проверит СПА во Владимире после видео с крысой в бассейне

© Кадр из видео из соцсетейКрыса в бассейне в СПА-комплексе во Владимире
Крыса в бассейне в СПА-комплексе во Владимире
© Кадр из видео из соцсетей
Крыса в бассейне в СПА-комплексе во Владимире
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РЯЗАНЬ, 10 окт – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области намерено провести проверку комплекса "Князь Владимир" после видео с плавающей в бассейне крысой, сообщило ведомство.
"Видео с крысой в бассейне СПА-комплекса послужило основанием для принятия мер административного реагирования управлением Роспотребнадзора по Владимирской области", - говорится в сообщении на странице управления в социальной сети VK. Отмечается, что видео с плавающей в бассейне крысой появилось в соцсети в понедельник.
"Направлено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства в установленные сроки: провести текущую дезинфекцию бассейнов СПА-комплекса, провести истребительные мероприятия по дератизации в комплексе", - говорится в сообщении.
Как сообщил в понедельник на своей странице в VK комплекс "Князь Владимир", с 9 октября зона большого бассейна недоступна для посещения в связи с заменой воды. Об открытии бассейна организация обещала сообщить дополнительно.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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