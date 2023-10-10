Рейтинг@Mail.ru
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации - РИА Новости, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 10.10.2023
https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации - РИА Новости, 10.10.2023
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации
Вакцинация от гриппа рекомендована группам риска, в первую очередь детям, беременным, лицам старше 60 лет и людям с хронической сопутствующей патологией,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:24
2023-10-10T15:24
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9774befb351d18f9718a633182c65f05.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вакцинация от гриппа рекомендована группам риска, в первую очередь детям, беременным, лицам старше 60 лет и людям с хронической сопутствующей патологией, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. "Вакцинация группы риска – это дети, беременные, лица старшего возраста, люди с хронической сопутствующей патологией... Беременные – это особая группа риска, которая является практически в 100% охвате, чтобы избежать заболевания у мамы, осложнений беременности и тех последствий, которые может инфекция иметь для ребенка", - рассказал Лиознов на пресс-конференции о сезонном всплеске заболеваний гриппом и ОРВИ, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что в первую очередь важно вакцинироваться против гриппа людям с сопутствующими патологиями, детям, особенно младшего возраста, людям старше 60 лет.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_156a408099871baa161b9d470932b122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации

В НИИ гриппа посоветовали привиться детям, беременным и людям старше 60 лет

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКампания по вакцинации от гриппа
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Кампания по вакцинации от гриппа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вакцинация от гриппа рекомендована группам риска, в первую очередь детям, беременным, лицам старше 60 лет и людям с хронической сопутствующей патологией, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
«
"Вакцинация группы риска – это дети, беременные, лица старшего возраста, люди с хронической сопутствующей патологией... Беременные – это особая группа риска, которая является практически в 100% охвате, чтобы избежать заболевания у мамы, осложнений беременности и тех последствий, которые может инфекция иметь для ребенка", - рассказал Лиознов на пресс-конференции о сезонном всплеске заболеваний гриппом и ОРВИ, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он уточнил, что в первую очередь важно вакцинироваться против гриппа людям с сопутствующими патологиями, детям, особенно младшего возраста, людям старше 60 лет.
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Что ждать от гриппа и COVID-19 в этом сезоне: советы эпидемиолога
2 октября, 09:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала