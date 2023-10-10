https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации - РИА Новости, 10.10.2023
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации
Вакцинация от гриппа рекомендована группам риска, в первую очередь детям, беременным, лицам старше 60 лет и людям с хронической сопутствующей патологией,... РИА Новости, 10.10.2023
2023-10-10T15:24
2023-10-10T15:24
2023-10-10T15:24
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вакцинация от гриппа рекомендована группам риска, в первую очередь детям, беременным, лицам старше 60 лет и людям с хронической сопутствующей патологией, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. "Вакцинация группы риска – это дети, беременные, лица старшего возраста, люди с хронической сопутствующей патологией... Беременные – это особая группа риска, которая является практически в 100% охвате, чтобы избежать заболевания у мамы, осложнений беременности и тех последствий, которые может инфекция иметь для ребенка", - рассказал Лиознов на пресс-конференции о сезонном всплеске заболеваний гриппом и ОРВИ, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что в первую очередь важно вакцинироваться против гриппа людям с сопутствующими патологиями, детям, особенно младшего возраста, людям старше 60 лет.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации
В НИИ гриппа посоветовали привиться детям, беременным и людям старше 60 лет