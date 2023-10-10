https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html

В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации

В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации - РИА Новости, 10.10.2023

В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации

Вакцинация от гриппа рекомендована группам риска, в первую очередь детям, беременным, лицам старше 60 лет и людям с хронической сопутствующей патологией,... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T15:24

2023-10-10T15:24

2023-10-10T15:24

общество

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894696734_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9774befb351d18f9718a633182c65f05.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Вакцинация от гриппа рекомендована группам риска, в первую очередь детям, беременным, лицам старше 60 лет и людям с хронической сопутствующей патологией, сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. "Вакцинация группы риска – это дети, беременные, лица старшего возраста, люди с хронической сопутствующей патологией... Беременные – это особая группа риска, которая является практически в 100% охвате, чтобы избежать заболевания у мамы, осложнений беременности и тех последствий, которые может инфекция иметь для ребенка", - рассказал Лиознов на пресс-конференции о сезонном всплеске заболеваний гриппом и ОРВИ, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что в первую очередь важно вакцинироваться против гриппа людям с сопутствующими патологиями, детям, особенно младшего возраста, людям старше 60 лет.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия