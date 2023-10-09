https://ria.ru/20231009/leykoz-1901540311.html
Под Самарой в десяти поселках ввели карантин из-за лейкоза крупного скота
Под Самарой в десяти поселках ввели карантин из-за лейкоза крупного скота - РИА Новости, 09.10.2023
Под Самарой в десяти поселках ввели карантин из-за лейкоза крупного скота
Власти Самарской области ввели карантин из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота в десяти поселках, следует из постановлений департамента ветеринарии на... РИА Новости, 09.10.2023
2023-10-09T15:54
2023-10-09T15:54
2023-10-09T15:56
происшествия
самарская область
самара
здоровье - общество
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САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Власти Самарской области ввели карантин из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота в десяти поселках, следует из постановлений департамента ветеринарии на сайте регионального правительства. Карантин вводится в пяти поселках Сергиевского района, двух селах Клявлинского района и железнодорожной станции "Клявлино", а также в селе Русская Васильевка в Кошкинском районе и поселке Тростянка (Приволжский район). "Приказываю: установить ограничительные мероприятия (карантин) и определить эпизоотическим очагом по лейкозу крупного рогатого скота ... территорию, расположенную в селе Русская Васильевка ... муниципального района Кошкинский Самарской области. Определить территорию в радиусе 1 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах села Русская Васильевка ..., неблагополучным пунктом по лейкозу крупного рогатого скота", - указано в приказе регионального департамента ветеринарии. Аналогичные документы касаются еще девяти поселков Самарской области. На территории эпизоотического очага запрещается содержать вместе больных животных и скот, восприимчивый к заболеванию, доить их, собирать молоко в одну емкость. С указанной территории нельзя вывозить животных, также ее запрещается посещать всем посторонним людям. В неблагополучном пункте на период карантина не будут проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, на которых перемещают восприимчивых к лейкозу животных. Лейкоз КРС – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Болезнь в естественных условиях передается КРС, зебу, буйволам и овцам. Инкубационный период заболевания составляет от 14 и более дней.
https://ria.ru/20231002/patsienty-1900034330.html
https://ria.ru/20231009/covid-1901530896.html
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происшествия, самарская область, самара, здоровье - общество, сергиевский район
Происшествия, Самарская область, Самара, Здоровье - Общество, Сергиевский район
Под Самарой в десяти поселках ввели карантин из-за лейкоза крупного скота
В Самарской области в 10 поселках ввели карантин из-за лейкоза крупного скота
САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Власти Самарской области ввели карантин из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота в десяти поселках, следует из постановлений департамента ветеринарии на сайте регионального правительства.
Карантин вводится в пяти поселках Сергиевского района
, двух селах Клявлинского района и железнодорожной станции "Клявлино", а также в селе Русская Васильевка в Кошкинском районе
и поселке Тростянка (Приволжский район
).
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«
"Приказываю: установить ограничительные мероприятия (карантин) и определить эпизоотическим очагом по лейкозу крупного рогатого скота ... территорию, расположенную в селе Русская Васильевка ... муниципального района Кошкинский Самарской области. Определить территорию в радиусе 1 км, прилегающую к эпизоотическому очагу, в границах села Русская Васильевка ..., неблагополучным пунктом по лейкозу крупного рогатого скота", - указано в приказе регионального департамента ветеринарии.
Аналогичные документы касаются еще девяти поселков Самарской области.
На территории эпизоотического очага запрещается содержать вместе больных животных и скот, восприимчивый к заболеванию, доить их, собирать молоко в одну емкость. С указанной территории нельзя вывозить животных, также ее запрещается посещать всем посторонним людям. В неблагополучном пункте на период карантина не будут проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, на которых перемещают восприимчивых к лейкозу животных.
Лейкоз КРС – хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся паразитированием вируса в клетках крови, что приводит к нарушению их генетического аппарата и превращением клетки в злокачественную. Болезнь в естественных условиях передается КРС, зебу, буйволам и овцам. Инкубационный период заболевания составляет от 14 и более дней.
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