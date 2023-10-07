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СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах - РИА Новости, 07.10.2023
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13:11 07.10.2023 (обновлено: 13:16 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/smi-1901137977.html
СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах
СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах
Более 545 жителям Израиля оказывается помощь в больницах, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил местный телеканал i24 News. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:11
2023-10-07T13:16
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
общество
здоровье - общество
хамас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 545 жителям Израиля оказывается помощь в больницах, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил местный телеканал i24 News."Более 545 раненым израильтянам оказывается помощь в больницах", - говорится в сообщении телеканала.Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.
https://ria.ru/20231007/izrail-1901133033.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, общество, здоровье - общество, хамас, армия обороны израиля
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Общество, Здоровье - Общество, Хамас, Армия обороны Израиля
СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах

I24 News: около 545 жителей Израиля пострадали при обстреле

© AP Photo / Tsafrir AbayovСотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль
Сотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Сотрудники израильской полиции эвакуируют жителей в Ашкелоне, Израиль
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 545 жителям Израиля оказывается помощь в больницах, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил местный телеканал i24 News.
"Более 545 раненым израильтянам оказывается помощь в больницах", - говорится в сообщении телеканала.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.
Глава Палестины Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреОбществоЗдоровье - ОбществоХамасАрмия обороны Израиля
 
 
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