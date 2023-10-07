https://ria.ru/20231007/smi-1901137977.html

СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах

СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ сообщили, что около 545 жителей Израиля получают помощь в больницах

Более 545 жителям Израиля оказывается помощь в больницах, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил местный телеканал i24 News. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:11

2023-10-07T13:11

2023-10-07T13:16

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

общество

здоровье - общество

хамас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Более 545 жителям Израиля оказывается помощь в больницах, на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил местный телеканал i24 News."Более 545 раненым израильтянам оказывается помощь в больницах", - говорится в сообщении телеканала.Военное крыло палестинского движения ХАМАС ранее объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля и заявило, что выпустило 5 тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что более 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по Израилю. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901133033.html

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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, общество, здоровье - общество, хамас, армия обороны израиля