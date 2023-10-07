https://ria.ru/20231007/smi-1901115833.html

СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле

СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле

Порядка 80 человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пишет газета Yedioth... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T10:11

2023-10-07T10:11

2023-10-07T12:04

израиль

в мире

сектор газа

здоровье - общество

общество

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Порядка 80 человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пишет газета Yedioth Ahronoth.По ее данным, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.Прямая трансляция из сектора ГазаРано утром в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в приграничные районы групп боевиков. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои. ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило об операции против Израиля. Радикалы утверждают, что выпустили пять тысяч ракет.

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израиль, в мире, сектор газа, здоровье - общество, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году