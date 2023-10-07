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СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
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10:11 07.10.2023 (обновлено: 12:04 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/smi-1901115833.html
СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле
СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле
Порядка 80 человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пишет газета Yedioth... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T10:11
2023-10-07T12:04
израиль
в мире
сектор газа
здоровье - общество
общество
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Порядка 80 человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пишет газета Yedioth Ahronoth.По ее данным, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.Прямая трансляция из сектора ГазаРано утром в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в приграничные районы групп боевиков. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои. ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило об операции против Израиля. Радикалы утверждают, что выпустили пять тысяч ракет.
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израиль
сектор газа
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Обстановка в секторе Газа
LIVE: Обстановка в секторе Газа
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израиль, в мире, сектор газа, здоровье - общество, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Сектор Газа, Здоровье - Общество, Общество, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле

СМИ: 80 пострадавших из-за ракетного обстрела в Израиле доставлены в больницу

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт — РИА Новости. Порядка 80 человек доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве на юге Израиля после массированного ракетного обстрела из сектора Газа, пишет газета Yedioth Ahronoth.
По ее данным, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии.
Прямая трансляция из сектора Газа
Рано утром в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. В Тель-Авиве была слышна работа ПВО. Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в приграничные районы групп боевиков. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.
ЦАХАЛ объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов. Позже в Армии обороны Израиля заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.
Военное крыло ХАМАС, со своей стороны, объявило об операции против Израиля. Радикалы утверждают, что выпустили пять тысяч ракет.
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