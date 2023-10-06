https://ria.ru/20231006/semavik-1901018355.html
В России зарегистрировали аналог датского препарата от диабета "Оземпик"
В России зарегистрировали аналог датского препарата от диабета "Оземпик" - РИА Новости, 06.10.2023
В России зарегистрировали аналог датского препарата от диабета "Оземпик"
Компания "Герофарм" зарегистрировала отечественный аналог "Оземпика" — датского препарата для лечения диабета, производство запустят в Подмосковье, рассказали... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T17:35
2023-10-06T17:35
2023-10-06T18:35
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания "Герофарм" зарегистрировала отечественный аналог "Оземпика" — датского препарата для лечения диабета, производство запустят в Подмосковье, рассказали РИА Новости в фармкомпании."В России зарегистрирован препарат "Семавик" компании "Герофарм", который заменит ушедший из страны "Оземпик", — заявили в пресс-службе.Там отметили, что производитель датского препарата — компания Novo Nordisk — в этом году полностью прекратил его поставки в Россию, несмотря на включение сегмалутида в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП)."Производство препарата "Герофарм" будет осуществлять на собственном заводе в Московской области, который позволяет выпускать лиофилизированные формы, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках", — добавили в компании.В сентябре "Герофарм" сообщил РИА Новости, что стоимость российского аналога составит около шести тысяч рублей.Препараты с содержанием сегмалутида применяются в первую очередь при сахарном диабете II типа. По назначению врача также допустимо их использование при избыточной массе тела или ожирении.
https://ria.ru/20230927/diabet-1898990531.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, здоровье - общество
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Россия, Здоровье - Общество
В России зарегистрировали аналог датского препарата от диабета "Оземпик"
"Герофарм": в РФ зарегистрировали отечественный препарат от диабета "Семавик"
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Компания "Герофарм" зарегистрировала отечественный аналог "Оземпика" — датского препарата для лечения диабета, производство запустят в Подмосковье, рассказали РИА Новости в фармкомпании.
"В России зарегистрирован препарат "Семавик" компании "Герофарм", который заменит ушедший из страны "Оземпик", — заявили в пресс-службе.
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Там отметили, что производитель датского препарата — компания Novo Nordisk — в этом году полностью прекратил его поставки в Россию, несмотря на включение сегмалутида в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП).
"Производство препарата "Герофарм" будет осуществлять на собственном заводе в Московской области, который позволяет выпускать лиофилизированные формы, растворы и суспензии во флаконах, картриджах и шприц-ручках", — добавили в компании.
В сентябре "Герофарм" сообщил РИА Новости, что стоимость российского аналога составит около шести тысяч рублей.
Препараты с содержанием сегмалутида применяются в первую очередь при сахарном диабете II типа. По назначению врача также допустимо их использование при избыточной массе тела или ожирении.
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