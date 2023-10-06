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Клопы атакуют: Франция паникует, Британия терпит, остальные опасаются - РИА Новости, 06.10.2023
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12:24 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/klopy-1900909614.html
Клопы атакуют: Франция паникует, Британия терпит, остальные опасаются
Клопы атакуют: Франция паникует, Британия терпит, остальные опасаются - РИА Новости, 06.10.2023
Клопы атакуют: Франция паникует, Британия терпит, остальные опасаются
Клопы в общественном транспорте, больницах, библиотеках, полицейских участках – тема нашествия этих насекомых последние дни не сходит со страниц французских... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:24
2023-10-06T12:24
в мире
франция
париж
бельгия
шарль де голль
клопы
великобритания
насекомые
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ПАРИЖ/АФИНЫ/БУДАПЕШТ/ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Клопы в общественном транспорте, больницах, библиотеках, полицейских участках – тема нашествия этих насекомых последние дни не сходит со страниц французских СМИ. Власти страны созывают встречи разного уровня, думают над планами борьбы, а люди пока опасаются сидеть в транспорте и сами вызывают дезинсекторов. РИА Новости выяснило, что не только Франция страдает от нашествия маленьких вредителей, просто не все об этом говорят. Олимпийские клопы Еще летом появились сообщения о том, что насекомых обнаружили в зоне ожидания парижского аэропорта Шарль Де Голль. Затем насекомых начали находить не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах, библиотеках, а также в вагонах метро, автобусах и электричках. СМИ сообщали, что за летние месяцы число запросов на дезинсекцию помещений во Франции выросло на 65% по сравнению с прошлым годом. Все сидения во французском общественном транспорте выполнены их мягкой текстильной обивки, в которой насекомые прекрасно себя чувствуют. Кризис достиг кульминации на прошлой неделе, когда пользователи начали активно выкладывать в соцсети видео с обнаруженными в метро ползучими. Многие теперь предпочитают стоять в и без того не очень просторных вагонах. Глава минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не поднимать панику из-за нашествия клопов в столице. Между тем через несколько месяцев Парижу предстоит принимать Олимпийские игры, и такая "реклама" может существенно навредить. В парламенте уже пообещали подготовить целый законопроект о противодействии клопам, а министр транспорта Клеман Бон пообещал провести "большую весеннюю уборку" в транспорте. Ведь в логистике во время Олимпиады ставку делают именно на него. Ряд политиков во Франции связали нашествие клопов с проблемой массовой иммиграции в страны Евросоюза, после чего подверглись критике официального Парижа. При этом проблема не нова, за тенденцией проникновения кусачих паразитов в жизнь французов уже не один год следит Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses). По его данным, непрошенные обитатели есть в каждом десятом домохозяйстве страны. Скромные британцы Лондон также знаком с проблемой не понаслышке. Британский телеканал Sky News сообщает, что столица страдает от клопов не меньше Парижа. По словам микробиолога и основателя компании по борьбе с вредителями Bed Bugs Ltd Дэвида Кейна, разница лишь в том, что парижане об этом говорят открыто, тогда как британцы отмалчиваются. "Культура молчания", считает он, приводит к тому, что люди не знают о проблеме и не понимают, как с ней бороться, что способствует распространению постельных клопов. Соседи напряглись В других странах Европы клопы пока не распространились настолько, чтобы стать одной из главных тем. Однако беспокойство кое-где уже наблюдается. Жители Бельгии все чаще стали в профилактических и не только целях заказывать санитарную обработку жилищ от насекомых. Так, в бельгийском Льеже компании, занимающиеся дезинсекцией, фиксируют 30% рост спроса на свои услуги. Специалисты предупреждают, что клопов в Бельгию, скорее всего, завозят в транспорте и в личных вещах приезжающие из Франции, а также "отпускники", возвращающиеся домой из-за границы. Между тем транспортные власти Бельгии сообщили, что в бельгийских поездах, автобусах, трамваях и метро клопов на настоящее время не обнаружено, в том числе из-за строгих санитарных правил и поскольку сидения изготовлены из пластика и кожи, в которых эти насекомые не живут. Клопы-путешественники Вспышка постельных клопов в Париже вызывает беспокойство и в Греции, поскольку помимо того, что постельные клопы путешествуют с туристами, случаи появления клопов отмечены и в туристических районах Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Проблема с клопами существовала всегда, заявил телеканалу президент Греческой ассоциации производителей препаратов для дезинсекции и дезинфекции Йоргос Ламбру. По его словам, речь идет о насекомом-путешественнике, оно может легко проникнуть в багаж и таким образом переправиться в любую точку мира, куда угодно, его можно найти в общественном транспорте, то есть на кораблях, самолетах или автобусах. Греческие СМИ публикуют "полезные советы" экспертов о том, как проверить отель на наличие клопов и не привезти их с собой: держать багаж подальше от ковровых покрытий, в темноте проверять постель, внимательно осматривать тканевые стулья и диваны, обрызгивать багаж маслом чайного дерева, перечной мяты и лаванды. В Венгрии случаи появления верителей остаются единичными, а тревогу больше вызывают не постельные клопы, а завезенные из Азии плодовые клопы, наносящие ущерб фруктам и овощам. В Финляндии тоже не видят поводов для беспокойства, с интересом наблюдают за происходящим в Париже. Власти убеждены, что эпидемия такого масштаба стране не грозит. Между тем в компании Anticimex, крупнейшей в стране по борьбе с вредителями, отметили, что ежегодно проводят несколько тысяч операций по борьбе с этими паразитами по всей стране.
https://ria.ru/20230713/kleschi-1884019276.html
https://ria.ru/20231003/klopy-1900199199.html
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в мире, франция, париж, бельгия, шарль де голль, клопы, великобритания, насекомые, здоровье - общество, общество
В мире, Франция, Париж, Бельгия, Шарль де Голль, клопы, Великобритания, Насекомые, Здоровье - Общество, Общество

Клопы атакуют: Франция паникует, Британия терпит, остальные опасаются

© Public domain//Center for Disease Control/Janice Harney Carr Изображение клопа под электронным микроскопом
Изображение клопа под электронным микроскопом
© Public domain//Center for Disease Control/Janice Harney Carr
Изображение клопа под электронным микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ/АФИНЫ/БУДАПЕШТ/ХЕЛЬСИНКИ/МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Клопы в общественном транспорте, больницах, библиотеках, полицейских участках – тема нашествия этих насекомых последние дни не сходит со страниц французских СМИ.
Власти страны созывают встречи разного уровня, думают над планами борьбы, а люди пока опасаются сидеть в транспорте и сами вызывают дезинсекторов. РИА Новости выяснило, что не только Франция страдает от нашествия маленьких вредителей, просто не все об этом говорят.
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Олимпийские клопы

Еще летом появились сообщения о том, что насекомых обнаружили в зоне ожидания парижского аэропорта Шарль Де Голль. Затем насекомых начали находить не только в домах обычных жителей, но и в больницах, кинотеатрах, библиотеках, а также в вагонах метро, автобусах и электричках. СМИ сообщали, что за летние месяцы число запросов на дезинсекцию помещений во Франции выросло на 65% по сравнению с прошлым годом.
Все сидения во французском общественном транспорте выполнены их мягкой текстильной обивки, в которой насекомые прекрасно себя чувствуют. Кризис достиг кульминации на прошлой неделе, когда пользователи начали активно выкладывать в соцсети видео с обнаруженными в метро ползучими. Многие теперь предпочитают стоять в и без того не очень просторных вагонах.
Глава минздрава Франции Орельян Руссо призвал граждан не поднимать панику из-за нашествия клопов в столице. Между тем через несколько месяцев Парижу предстоит принимать Олимпийские игры, и такая "реклама" может существенно навредить. В парламенте уже пообещали подготовить целый законопроект о противодействии клопам, а министр транспорта Клеман Бон пообещал провести "большую весеннюю уборку" в транспорте. Ведь в логистике во время Олимпиады ставку делают именно на него.
Ряд политиков во Франции связали нашествие клопов с проблемой массовой иммиграции в страны Евросоюза, после чего подверглись критике официального Парижа.
При этом проблема не нова, за тенденцией проникновения кусачих паразитов в жизнь французов уже не один год следит Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses). По его данным, непрошенные обитатели есть в каждом десятом домохозяйстве страны.
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Скромные британцы

Лондон также знаком с проблемой не понаслышке. Британский телеканал Sky News сообщает, что столица страдает от клопов не меньше Парижа.
По словам микробиолога и основателя компании по борьбе с вредителями Bed Bugs Ltd Дэвида Кейна, разница лишь в том, что парижане об этом говорят открыто, тогда как британцы отмалчиваются. "Культура молчания", считает он, приводит к тому, что люди не знают о проблеме и не понимают, как с ней бороться, что способствует распространению постельных клопов.
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Соседи напряглись

В других странах Европы клопы пока не распространились настолько, чтобы стать одной из главных тем. Однако беспокойство кое-где уже наблюдается.
Жители Бельгии все чаще стали в профилактических и не только целях заказывать санитарную обработку жилищ от насекомых. Так, в бельгийском Льеже компании, занимающиеся дезинсекцией, фиксируют 30% рост спроса на свои услуги. Специалисты предупреждают, что клопов в Бельгию, скорее всего, завозят в транспорте и в личных вещах приезжающие из Франции, а также "отпускники", возвращающиеся домой из-за границы.
Между тем транспортные власти Бельгии сообщили, что в бельгийских поездах, автобусах, трамваях и метро клопов на настоящее время не обнаружено, в том числе из-за строгих санитарных правил и поскольку сидения изготовлены из пластика и кожи, в которых эти насекомые не живут.
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Клопы-путешественники

Вспышка постельных клопов в Париже вызывает беспокойство и в Греции, поскольку помимо того, что постельные клопы путешествуют с туристами, случаи появления клопов отмечены и в туристических районах Греции, сообщило греческое общественное телевидение ERT.
Проблема с клопами существовала всегда, заявил телеканалу президент Греческой ассоциации производителей препаратов для дезинсекции и дезинфекции Йоргос Ламбру. По его словам, речь идет о насекомом-путешественнике, оно может легко проникнуть в багаж и таким образом переправиться в любую точку мира, куда угодно, его можно найти в общественном транспорте, то есть на кораблях, самолетах или автобусах.
Греческие СМИ публикуют "полезные советы" экспертов о том, как проверить отель на наличие клопов и не привезти их с собой: держать багаж подальше от ковровых покрытий, в темноте проверять постель, внимательно осматривать тканевые стулья и диваны, обрызгивать багаж маслом чайного дерева, перечной мяты и лаванды.
В Венгрии случаи появления верителей остаются единичными, а тревогу больше вызывают не постельные клопы, а завезенные из Азии плодовые клопы, наносящие ущерб фруктам и овощам. В Финляндии тоже не видят поводов для беспокойства, с интересом наблюдают за происходящим в Париже. Власти убеждены, что эпидемия такого масштаба стране не грозит. Между тем в компании Anticimex, крупнейшей в стране по борьбе с вредителями, отметили, что ежегодно проводят несколько тысяч операций по борьбе с этими паразитами по всей стране.
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В миреФранцияПарижБельгияШарль де ГолльклопыВеликобританияНасекомыеЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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