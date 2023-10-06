Рейтинг@Mail.ru
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима - РИА Новости, 06.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:40 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/kadyrov-1900995250.html
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима - РИА Новости, 06.10.2023
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима
Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новую мечеть в Грозном и назвал ее в честь пророка Ибрагима, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:40
2023-10-06T16:40
религия
грозный
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новую мечеть в Грозном и назвал ее в честь пророка Ибрагима, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее местные СМИ писали, что жители этого района и члены команды главы региона хотели, чтобы мечеть была названа в честь Рамзана Кадырова. Пророк Ибрагим является одним из пяти великих пророков и посланников Аллаха, которые были отправлены к своим народам. "Я очень рад и горд, что у нас есть возможность строить такие прекрасные святыни. Мы помним время, когда мечети в нашей республике были превращены в склады и свалки, и все боялись к ним даже подойти. А сегодня у нас ежегодно открываются новые мечети, и мы можем свободно соблюдать свою религию. Мечеть, которую сегодня открываем… мы решили назвать в честь пророка Ибрагима", - сказал Кадыров в своем выступлении. Строительство мечети было начато в 2021 году, она рассчитана на 4 тысячи человек. По информации муфтията Чечни, всего в регионе функционируют более 1,4 тысячи мечетей, 84 находятся на стадии строительства.
https://ria.ru/20231006/kadyrov-1900975317.html
https://ria.ru/20231004/kadyrov-1900487613.html
грозный
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:94:992:838_1920x0_80_0_0_754ec4fc08ffb574753b2b4d3863507b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грозный, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
Религия, Грозный, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима

Глава Чечни Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новую мечеть в Грозном и назвал ее в честь пророка Ибрагима, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее местные СМИ писали, что жители этого района и члены команды главы региона хотели, чтобы мечеть была названа в честь Рамзана Кадырова.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Кадыров рассказал о поздравлении с днем рождения от Путина
Вчера, 15:36
Пророк Ибрагим является одним из пяти великих пророков и посланников Аллаха, которые были отправлены к своим народам.
"Я очень рад и горд, что у нас есть возможность строить такие прекрасные святыни. Мы помним время, когда мечети в нашей республике были превращены в склады и свалки, и все боялись к ним даже подойти. А сегодня у нас ежегодно открываются новые мечети, и мы можем свободно соблюдать свою религию. Мечеть, которую сегодня открываем… мы решили назвать в честь пророка Ибрагима", - сказал Кадыров в своем выступлении.
Строительство мечети было начато в 2021 году, она рассчитана на 4 тысячи человек. По информации муфтията Чечни, всего в регионе функционируют более 1,4 тысячи мечетей, 84 находятся на стадии строительства.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на открытии парка в поселке Алды. Кадр видео
Кадыров прокатился на велосипеде на открытии нового парка в Грозном
4 октября, 16:39
 
РелигияГрозныйРамзан КадыровРоссияЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала