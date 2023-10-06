https://ria.ru/20231006/kadyrov-1900995250.html
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима - РИА Новости, 06.10.2023
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима
Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новую мечеть в Грозном и назвал ее в честь пророка Ибрагима, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:40
2023-10-06T16:40
2023-10-06T16:40
религия
грозный
рамзан кадыров
россия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новую мечеть в Грозном и назвал ее в честь пророка Ибрагима, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее местные СМИ писали, что жители этого района и члены команды главы региона хотели, чтобы мечеть была названа в честь Рамзана Кадырова. Пророк Ибрагим является одним из пяти великих пророков и посланников Аллаха, которые были отправлены к своим народам. "Я очень рад и горд, что у нас есть возможность строить такие прекрасные святыни. Мы помним время, когда мечети в нашей республике были превращены в склады и свалки, и все боялись к ним даже подойти. А сегодня у нас ежегодно открываются новые мечети, и мы можем свободно соблюдать свою религию. Мечеть, которую сегодня открываем… мы решили назвать в честь пророка Ибрагима", - сказал Кадыров в своем выступлении. Строительство мечети было начато в 2021 году, она рассчитана на 4 тысячи человек. По информации муфтията Чечни, всего в регионе функционируют более 1,4 тысячи мечетей, 84 находятся на стадии строительства.
https://ria.ru/20231006/kadyrov-1900975317.html
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грозный, рамзан кадыров, россия, чеченская республика (чечня)
Религия, Грозный, Рамзан Кадыров, Россия, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима
Глава Чечни Кадыров назвал новую мечеть в Грозном в честь пророка Ибрагима
ГРОЗНЫЙ, 6 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров открыл новую мечеть в Грозном и назвал ее в честь пророка Ибрагима, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее местные СМИ писали, что жители этого района и члены команды главы региона хотели, чтобы мечеть была названа в честь Рамзана Кадырова.
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Пророк Ибрагим является одним из пяти великих пророков и посланников Аллаха, которые были отправлены к своим народам.
"Я очень рад и горд, что у нас есть возможность строить такие прекрасные святыни. Мы помним время, когда мечети в нашей республике были превращены в склады и свалки, и все боялись к ним даже подойти. А сегодня у нас ежегодно открываются новые мечети, и мы можем свободно соблюдать свою религию. Мечеть, которую сегодня открываем… мы решили назвать в честь пророка Ибрагима", - сказал Кадыров в своем выступлении.
Строительство мечети было начато в 2021 году, она рассчитана на 4 тысячи человек. По информации муфтията Чечни, всего в регионе функционируют более 1,4 тысячи мечетей, 84 находятся на стадии строительства.
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