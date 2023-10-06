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ФСБ за год перехватила 370 килограммов произведенных на Украине наркотиков - РИА Новости, 06.10.2023
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09:54 06.10.2023 (обновлено: 10:02 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/fsb-1900863551.html
ФСБ за год перехватила 370 килограммов произведенных на Украине наркотиков
ФСБ за год перехватила 370 килограммов произведенных на Украине наркотиков - РИА Новости, 06.10.2023
ФСБ за год перехватила 370 килограммов произведенных на Украине наркотиков
Почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России, перехвачены за год, поставки шли транзитом через ЕС, сообщает... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T09:54
2023-10-06T10:02
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евросоюз
наркотики
здоровье - общество
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России, перехвачены за год, поставки шли транзитом через ЕС, сообщает пресс-служба ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации с участием Федеральной таможенной службы Российской Федерации в период с сентября 2022 года по настоящее время пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза", - говорится в сообщении.Отмечается, что за указанный период из незаконного оборота изъято 370 килограммов наркотиков, произведенных на Украине. Кроме того, оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, оттуда их забирали наркокурьеры - граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ или граждане России, проживающие на территории Украины. Пресс-служба силового ведомства также отмечает, что запрещенные вещества доставлялись в Россию транзитом через страны Европы - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию."Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов Российской Федерации, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, в отношении которых следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230913/dilera-1896152681.html
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евросоюз, наркотики, здоровье - общество, киев, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евросоюз, Наркотики, Здоровье - Общество, Киев, Вооруженные силы Украины
ФСБ за год перехватила 370 килограммов произведенных на Украине наркотиков

ФСБ: в 2023 году перехвачены 370 килограммов произведенных на Украине наркотиков

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкНаркоторговец
Наркоторговец - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Почти 400 килограммов синтетических наркотиков, произведенных на Украине для продажи в России, перехвачены за год, поставки шли транзитом через ЕС, сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации с участием Федеральной таможенной службы Российской Федерации в период с сентября 2022 года по настоящее время пресечено 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за указанный период из незаконного оборота изъято 370 килограммов наркотиков, произведенных на Украине. Кроме того, оборудованные тайниками с наркотиками автомобили доставлялись в Киев, оттуда их забирали наркокурьеры - граждане Украины, не подлежащие призыву в ВСУ или граждане России, проживающие на территории Украины. Пресс-служба силового ведомства также отмечает, что запрещенные вещества доставлялись в Россию транзитом через страны Европы - Польшу, Латвию, Литву и Эстонию.
"Задержано 12 членов российских звеньев преступных групп из ряда регионов Российской Федерации, планировавших реализовать ввозимые наркотики через нелегальные интернет-магазины, в отношении которых следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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