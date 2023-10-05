https://ria.ru/20231005/vatikan-1900523980.html

"Не знаешь, чего ждать". Ватикан начал новую большую игру

"Не знаешь, чего ждать". Ватикан начал новую большую игру - РИА Новости, 05.10.2023

"Не знаешь, чего ждать". Ватикан начал новую большую игру

Открылся Синод католических епископов. Ожидания велики — на кону будущее Римской церкви. Но среди духовенства и паствы уже звучит недовольство. О судьбоносном... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:00

2023-10-05T08:02

религия

ватикан

германия

сша

франциск (хорхе марио бергольо)

иоанн павел ii (кароль войтыла)

джо байден

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Открылся Синод католических епископов. Ожидания велики — на кону будущее Римской церкви. Но среди духовенства и паствы уже звучит недовольство. О судьбоносном событии — в материале РИА Новости.И да и нетВсе дороги ведут в Рим, вернее — в Ватикан. В ближайший месяц это непреложная истина для всех католиков. Здесь начинает работу Синод епископов, на котором будут обсуждать дальнейшие пути развития церкви.Задолго до начала одни называли событие ящиком Пандоры, другие — долгожданным окном возможностей. Противоречий действительно хватает. Чего стоит только одно нововведение: на совещание епископов впервые допустят мирян, и многие из них — женщины.Некоторым священнослужителям это пришлось не по душе, и они решили прояснить спорный момент, а заодно и несколько других. Так, еще не успели на площади Святого Петра стихнуть звуки мессы и слова совместных молитв, а папе Франциску уже легло на стол критическое письмо.Пять уважаемых кардиналов из разных стран потребовали растолковать пять вопросов. В том числе о благословении однополых союзов и женском священстве. "Основное беспокойство — папа может разрешить то, что не содержится в католической доктрине или будет противоречить ей", — отметили иерархи.Послание написано в форме дубии (dubia — с латинского "сомнение"): отвечать следует строго "да" или "нет" без какой-либо богословской аргументации. Однако понтифик правилами пренебрег: его ответы оказались весьма развернутыми."У церкви совершенно ясная концепция брака: это единственный стабильный и нерасторжимый союз между мужчиной и женщиной, естественным образом открытый к деторождению. Только этот союз можно назвать браком", — пишет Франциск.При этом, продолжает он, Ватикан не должен терять "пастырского милосердия", которое не ограничивается защитой истины, а включает в себя также доброту, терпение и понимание. Нельзя быть "судьями, которые только отрицают, отвергают и исключают".Случаи благословления священниками ЛГБТ-пар и есть проявление "милосердия". Но, подчеркивает папа, такие решения не должны становиться обязательной нормой.Столь же двояко он выразился и в отношении женского священства. С одной стороны, еще 30 лет назад святой Иоанн Павел II писал, что "церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан".С другой, отмечает папа, проблема по-прежнему вызывает споры. И оптимальным решением на данный момент будет анализ опыта других христианских конфессий. Например, Англиканской церкви, которая уже несколько лет практикует женское рукоположение.Локомотив прогрессаНа ответ Франциска бурно отреагировали как консерваторы, так и либералы — соответственно, негативно и позитивно. Кажется, именно это и нужно понтифику.Нынешнему епископскому совещанию предшествовал трехлетний подготовительный этап — "Синодальный путь". Целью замысла было "способствовать всеобщему участию в церковных процессах" и "оживить взаимоотношения между общинами". Клир и миряне на местах обсуждают наболевшее, а затем отправляют итоги в центр. Однако в результате региональный дискурс вылился в ожесточенное противостояние между традиционалистами и реформистами.Ярче всего оно проявилось в Германии, где возобладали сторонники перемен. Число католиков в стране хотя и снизилось, но по-прежнему колеблется в районе трети населения (примерно 21 миллион человек). К тому же в местных католических университетах растят главные богословские кадры для Ватикана, которые будут оказывать влияние на умы верующих.За последние полтора года духовенство и верующие приняли несколько "прогрессивных резолюций". Так, еще в феврале 2022-го община Франкфурта-на-Майне призвала папу разрешить женское священство. Аргумент таков: паства крупнейшей в мире религиозной организации (1,2 миллиарда последователей) стремительно сокращается, поэтому нужно идти в ногу со временем.Настаивали немецкие католики и на отмене целибата. Именно с этой традицией многие в Римской церкви связывают проблему педофилии. Против обета безбрачия один из властителей дум — кардинал Рейнхард Маркс."Для некоторых священников лучше быть женатыми. Не только по сексуальным соображениям. Но и потому, что они не были бы так одиноки", — пояснил он. Отсюда и другой вывод прогрессивного крыла: следует пересмотреть отношение к ЛГБТ-сообществу.При этом в Германии не ограничились теорией, а перешли к практике. В начале года епархия Оснабрюка заявила, что успешно инкорпорировала мирян в церковную жизнь — теперь они могут свободно крестить и проповедовать. Позже франкфуртское синодальное собрание объявило о начале практики благословения однополых пар с 2026-го.На удивление принципиальныПротивоположный тренд, как ни парадоксально, в США. В стране-оплоте либерализма неожиданно возобладало крыло священников-консерваторов. Они категорически не согласны с идеей обсуждать на высоком уровне расширение прав женщин и ЛГБТ-сообщества.Кардинал Рэймонд Берк (к слову, один из авторов вышеупомянутой дубии папе римскому) предупредил, что предстоящий синод станет частью "революции". Она радикально изменит церковные истины. А епископ Тайлера (штат Техас) Джозеф Стрикленд назвал обсуждение столь низких вещей в Ватикане "пародией"."К сожалению, возможно, несогласных с предлагаемыми нововведениями назовут раскольниками, — добавил Стрикленд в публичном обращении. — Однако истинные раскольники — те, кто хотят изменить неизменное и тем самым присвоить себе Церковь Христову".К слову, два года назад принципиальные консерваторы не побоялись бросить вызов самому Джо Байдену. Католик по вероисповеданию, он не отказался от обещаний по поводу легализации прав ЛГБТ-сообщества. Чем навлек гнев единоверцев."Я должен отметить, что наш новый президент пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, <…> особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола", — написал в официальном поздравлении глава конференции католических епископов Хосе Гомес. Его мнение разделили простые верующие. В итоге "славному католику Джо" пригрозили отлучением от причастия.Нынешний же всплеск негодования не в последнюю очередь вызван недавними словами Франциска. На встрече со священниками в Португалии он посетовал на "отсталость" некоторых католических иерархов США, которые, по его словам, заменили веру идеологией.Покажет времяВатиканист Алексей Юдин отмечает: при всей остроте повестки и непредсказуемости развития событий не стоит забывать о сути Синода как такового."Это коллегиальный орган. И столь наболевшие вопросы, как однополые браки и женское священство, если и будут обсуждаться, то лишь на уровне отдельных комиссий. О легализации не может быть и речи", — поясняет он.Куда интереснее, с его точки зрения, состав Синода. Безусловно, будут представлены консерваторы и прогрессисты — извечная драматургия католической церкви. Но есть и дополнительный фактор: ранее папа римский назначил 21 нового кардинала. И, возможно, "молодая кровь" станет одним из двигателей дискуссии."Также не следует забывать, что Франциск — весьма необычный понтифик. Он обладает очень сильной пастырской позицией, то есть ориентирован на решение конкретных задач служения. Но выводы его могут быть крайне парадоксальны", — говорит эксперт.В целом, заключает Юдин, ошибочно ждать каких-то "судьбоносных решений". Скорее всего, выработают некие рекомендации для дальнейшего обсуждения и развития. К тому же судить об итогах можно будет лишь после публикации апостольского послания папы. Но, добавляет ватиканист, подчас ход мысли в Синоде принимает самый неожиданный оборот, так что результаты собрания предсказать нельзя.

https://ria.ru/20230903/vatikan-1893753326.html

ватикан

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, германия, сша, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн павел ii (кароль войтыла), джо байден, аналитика - религия и мировоззрение