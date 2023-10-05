"Не знаешь, чего ждать". Ватикан начал новую большую игру
В Ватикане начал работу Синод католических епископов
© AP Photo / Andrew MedichiniПрелаты во время мессы в честь начала 16-й очередной генеральной ассамблеи Синода епископов на площади Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Открылся Синод католических епископов. Ожидания велики — на кону будущее Римской церкви. Но среди духовенства и паствы уже звучит недовольство. О судьбоносном событии — в материале РИА Новости.
И да и нет
Все дороги ведут в Рим, вернее — в Ватикан. В ближайший месяц это непреложная истина для всех католиков. Здесь начинает работу Синод епископов, на котором будут обсуждать дальнейшие пути развития церкви.
Задолго до начала одни называли событие ящиком Пандоры, другие — долгожданным окном возможностей. Противоречий действительно хватает. Чего стоит только одно нововведение: на совещание епископов впервые допустят мирян, и многие из них — женщины.
Некоторым священнослужителям это пришлось не по душе, и они решили прояснить спорный момент, а заодно и несколько других. Так, еще не успели на площади Святого Петра стихнуть звуки мессы и слова совместных молитв, а папе Франциску уже легло на стол критическое письмо.
Пять уважаемых кардиналов из разных стран потребовали растолковать пять вопросов. В том числе о благословении однополых союзов и женском священстве. "Основное беспокойство — папа может разрешить то, что не содержится в католической доктрине или будет противоречить ей", — отметили иерархи.
Послание написано в форме дубии (dubia — с латинского "сомнение"): отвечать следует строго "да" или "нет" без какой-либо богословской аргументации. Однако понтифик правилами пренебрег: его ответы оказались весьма развернутыми.
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROСобор Святого Петра в день открытия 16-й очередной генеральной ассамблеи Синода епископов на площади Святого Петра в Ватикане
Собор Святого Петра в день открытия 16-й очередной генеральной ассамблеи Синода епископов на площади Святого Петра в Ватикане
"У церкви совершенно ясная концепция брака: это единственный стабильный и нерасторжимый союз между мужчиной и женщиной, естественным образом открытый к деторождению. Только этот союз можно назвать браком", — пишет Франциск.
При этом, продолжает он, Ватикан не должен терять "пастырского милосердия", которое не ограничивается защитой истины, а включает в себя также доброту, терпение и понимание. Нельзя быть "судьями, которые только отрицают, отвергают и исключают".
Случаи благословления священниками ЛГБТ-пар и есть проявление "милосердия". Но, подчеркивает папа, такие решения не должны становиться обязательной нормой.
Столь же двояко он выразился и в отношении женского священства. С одной стороны, еще 30 лет назад святой Иоанн Павел II писал, что "церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан".
С другой, отмечает папа, проблема по-прежнему вызывает споры. И оптимальным решением на данный момент будет анализ опыта других христианских конфессий. Например, Англиканской церкви, которая уже несколько лет практикует женское рукоположение.
© AFP 2023 / ANDREAS SOLAROПапа римский Франциск и кардиналы в день открытия 16-й очередной генеральной ассамблеи Синода епископов на площади Святого Петра в Ватикане
Папа римский Франциск и кардиналы в день открытия 16-й очередной генеральной ассамблеи Синода епископов на площади Святого Петра в Ватикане
Локомотив прогресса
На ответ Франциска бурно отреагировали как консерваторы, так и либералы — соответственно, негативно и позитивно. Кажется, именно это и нужно понтифику.
Нынешнему епископскому совещанию предшествовал трехлетний подготовительный этап — "Синодальный путь". Целью замысла было "способствовать всеобщему участию в церковных процессах" и "оживить взаимоотношения между общинами". Клир и миряне на местах обсуждают наболевшее, а затем отправляют итоги в центр. Однако в результате региональный дискурс вылился в ожесточенное противостояние между традиционалистами и реформистами.
Ярче всего оно проявилось в Германии, где возобладали сторонники перемен. Число католиков в стране хотя и снизилось, но по-прежнему колеблется в районе трети населения (примерно 21 миллион человек). К тому же в местных католических университетах растят главные богословские кадры для Ватикана, которые будут оказывать влияние на умы верующих.
За последние полтора года духовенство и верующие приняли несколько "прогрессивных резолюций". Так, еще в феврале 2022-го община Франкфурта-на-Майне призвала папу разрешить женское священство. Аргумент таков: паства крупнейшей в мире религиозной организации (1,2 миллиарда последователей) стремительно сокращается, поэтому нужно идти в ногу со временем.
Настаивали немецкие католики и на отмене целибата. Именно с этой традицией многие в Римской церкви связывают проблему педофилии. Против обета безбрачия один из властителей дум — кардинал Рейнхард Маркс.
© Фото : Synodaler Weg / Maximilian von LachnerПятая конференция "Синодального пути" в Германии
© Фото : Synodaler Weg / Maximilian von Lachner
Пятая конференция "Синодального пути" в Германии
"Для некоторых священников лучше быть женатыми. Не только по сексуальным соображениям. Но и потому, что они не были бы так одиноки", — пояснил он. Отсюда и другой вывод прогрессивного крыла: следует пересмотреть отношение к ЛГБТ-сообществу.
При этом в Германии не ограничились теорией, а перешли к практике. В начале года епархия Оснабрюка заявила, что успешно инкорпорировала мирян в церковную жизнь — теперь они могут свободно крестить и проповедовать. Позже франкфуртское синодальное собрание объявило о начале практики благословения однополых пар с 2026-го.
На удивление принципиальны
Противоположный тренд, как ни парадоксально, в США. В стране-оплоте либерализма неожиданно возобладало крыло священников-консерваторов. Они категорически не согласны с идеей обсуждать на высоком уровне расширение прав женщин и ЛГБТ-сообщества.
Кардинал Рэймонд Берк (к слову, один из авторов вышеупомянутой дубии папе римскому) предупредил, что предстоящий синод станет частью "революции". Она радикально изменит церковные истины. А епископ Тайлера (штат Техас) Джозеф Стрикленд назвал обсуждение столь низких вещей в Ватикане "пародией".
"К сожалению, возможно, несогласных с предлагаемыми нововведениями назовут раскольниками, — добавил Стрикленд в публичном обращении. — Однако истинные раскольники — те, кто хотят изменить неизменное и тем самым присвоить себе Церковь Христову".
© AP Photo / Damian Dovarganes, Pool, FileКардинал Хосе Гомес
© AP Photo / Damian Dovarganes, Pool, File
Кардинал Хосе Гомес
К слову, два года назад принципиальные консерваторы не побоялись бросить вызов самому Джо Байдену. Католик по вероисповеданию, он не отказался от обещаний по поводу легализации прав ЛГБТ-сообщества. Чем навлек гнев единоверцев.
"Я должен отметить, что наш новый президент пообещал проводить политику, которая будет способствовать моральному злу, <…> особенно в области абортов, контрацепции, брака и пола", — написал в официальном поздравлении глава конференции католических епископов Хосе Гомес. Его мнение разделили простые верующие. В итоге "славному католику Джо" пригрозили отлучением от причастия.
Нынешний же всплеск негодования не в последнюю очередь вызван недавними словами Франциска. На встрече со священниками в Португалии он посетовал на "отсталость" некоторых католических иерархов США, которые, по его словам, заменили веру идеологией.
Покажет время
Ватиканист Алексей Юдин отмечает: при всей остроте повестки и непредсказуемости развития событий не стоит забывать о сути Синода как такового.
"Это коллегиальный орган. И столь наболевшие вопросы, как однополые браки и женское священство, если и будут обсуждаться, то лишь на уровне отдельных комиссий. О легализации не может быть и речи", — поясняет он.
© AP Photo / Andrew MedichiniПапа римский Франциск в Ватикане
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа римский Франциск в Ватикане
Куда интереснее, с его точки зрения, состав Синода. Безусловно, будут представлены консерваторы и прогрессисты — извечная драматургия католической церкви. Но есть и дополнительный фактор: ранее папа римский назначил 21 нового кардинала. И, возможно, "молодая кровь" станет одним из двигателей дискуссии.
"Также не следует забывать, что Франциск — весьма необычный понтифик. Он обладает очень сильной пастырской позицией, то есть ориентирован на решение конкретных задач служения. Но выводы его могут быть крайне парадоксальны", — говорит эксперт.
В целом, заключает Юдин, ошибочно ждать каких-то "судьбоносных решений". Скорее всего, выработают некие рекомендации для дальнейшего обсуждения и развития. К тому же судить об итогах можно будет лишь после публикации апостольского послания папы. Но, добавляет ватиканист, подчас ход мысли в Синоде принимает самый неожиданный оборот, так что результаты собрания предсказать нельзя.