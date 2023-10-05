https://ria.ru/20231005/upts-1900716332.html

В Раде заявили, что собрали подписи для законопроекта о запрете УПЦ

В Раде заявили, что собрали подписи для законопроекта о запрете УПЦ - РИА Новости, 05.10.2023

В Раде заявили, что собрали подписи для законопроекта о запрете УПЦ

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T15:59

2023-10-05T15:59

2023-10-05T15:59

религия

украина

россия

ирина геращенко

верховная рада украины

европейская солидарность

украинская православная церковь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что собрано достаточное количество подписей в поддержку законопроекта о запрете на Украине канонической Украинской православной церкви, она настаивает на внесении законопроекта на рассмотрение парламента. Ранее Геращенко заявила, что украинские власти не принимают законы о запрете УПЦ на территории страны, поскольку рассчитывают на голоса электората. "Есть 226 подписей в поддержку законопроекта о запрете московских попов! Требуем от спикера немедленно внести их (законопроекты о запрете УПЦ – ред.) в зал (парламента на рассмотрение – ред.). У слуг (партии "Слуга народа" - ред.) нет больше никаких аргументов это не делать", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231005/ptsu-1900678007.html

https://ria.ru/20231004/sbu-1900506214.html

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украина, россия, ирина геращенко, верховная рада украины, европейская солидарность, украинская православная церковь, ситуация в днр и лнр, ситуация вокруг упц