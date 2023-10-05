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Верховный шаман России рассказал, о чем попросил Минобороны
Верховный шаман России рассказал, о чем попросил Минобороны - РИА Новости, 05.10.2023
Верховный шаман России рассказал, о чем попросил Минобороны
Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, что после начала СВО РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T15:11
2023-10-05T15:11
2023-10-05T15:11
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов "Адыг-Ээрен" ("Дух медведя") Кара-оол Допчун-оол рассказал, что после начала СВО попросил Минобороны РФ позволить шаманам посещать нуждающихся в этом солдат на передовой."В первое время после начала спецоперации я обратился в министерство обороны, с просьбой, чтобы шаманов пустили на фронт, к бойцам", – рассказал РИА Новости верховный шаман России. С первых дней СВО, добавил он, шаманы по всей России начали камлать – проводить обряды, – чтобы бойцов на передовой защитили "мать-земля и предки". "Мы все время просим за них Солнце, звезды, Луну, делаем обряды, чтобы у них была защита, чтобы они были храбры и удачливы, и возвращались живыми и здоровыми. А Солнце уйдет туда и будет там стоять, над ними, где опасно, и защищать наших ребят – это же природа, которая помогает человеку", – рассказал Кара-оол Допчун-оол. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол приехал с визитом в Москву. Он был избран верховным шаманом России на первом всероссийском съезде шаманов, прошедшем в 2018 году в столице Тувы Кызыле.
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общество, россия, луна, москва
Религия, Общество, Россия, Луна, Москва
Верховный шаман России рассказал, о чем попросил Минобороны
Верховный шаман РФ Допчун-оол: шаманы проводят обряды для бойцов в зоне СВО