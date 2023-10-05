https://ria.ru/20231005/kontsert-1900828044.html

В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя

В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя - РИА Новости, 05.10.2023

В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя

Торжественный концерт ко Дню учителя прошел в четверг в Государственном Кремлевском дворце, награды получили победители профессиональных конкурсов, передает... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T23:15

2023-10-05T23:15

2023-10-05T23:15

культура

россия

татьяна голикова

лев лещенко

елена ваенга (хрулева)

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900827559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9005e667a79ffccd17519d5f3ea4069.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Торжественный концерт ко Дню учителя прошел в четверг в Государственном Кремлевском дворце, награды получили победители профессиональных конкурсов, передает корреспондент РИА Новости. При входе в Кремлевский дворец за час до начала концерта выстроилась длинная очередь. Народный артист Лев Лещенко выступил перед зрителями и наградил победительницу профессионального конкурса "Первый учитель". На концерте выступили и Елена Ваенга, Александр Олешко, группа Dabro, Стас Пьеха, певица Валерия, Алексей Воробьев, Сергей Трофимов, Татьяна Буланова, Диана Гурцкая. В мероприятии принял участие академик РАН, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия, он наградил победителя конкурса "Сердце отдаю детям". Победителя конкурса "Учитель года 2023" наградили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "Учительская семья нашей страны прирастает, прирастает молодыми педагогами, потому что молодые люди уже на протяжении нескольких лет упорно выбирают профессию педагога", - сказала Голикова в ходе церемонии награждения. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов спел на сцене с девочкой из Луганска песню "С чего начинается Родина". На концерте наградили победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учителю года России" вручили "Большого хрустального пеликана", "Директору года России" - "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года" получил "Хрустальную жемчужину". Также призы вручили и победителям конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям".

https://ria.ru/20231005/den_uchitelya-1900124063.html

https://ria.ru/20231005/uchitel-1900619172.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна голикова, лев лещенко, елена ваенга (хрулева), российская академия наук