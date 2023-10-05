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В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя - РИА Новости, 05.10.2023
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Культура
 
23:15 05.10.2023
https://ria.ru/20231005/kontsert-1900828044.html
В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя
В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя - РИА Новости, 05.10.2023
В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя
Торжественный концерт ко Дню учителя прошел в четверг в Государственном Кремлевском дворце, награды получили победители профессиональных конкурсов, передает... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T23:15
2023-10-05T23:15
культура
россия
татьяна голикова
лев лещенко
елена ваенга (хрулева)
российская академия наук
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Торжественный концерт ко Дню учителя прошел в четверг в Государственном Кремлевском дворце, награды получили победители профессиональных конкурсов, передает корреспондент РИА Новости. При входе в Кремлевский дворец за час до начала концерта выстроилась длинная очередь. Народный артист Лев Лещенко выступил перед зрителями и наградил победительницу профессионального конкурса "Первый учитель". На концерте выступили и Елена Ваенга, Александр Олешко, группа Dabro, Стас Пьеха, певица Валерия, Алексей Воробьев, Сергей Трофимов, Татьяна Буланова, Диана Гурцкая. В мероприятии принял участие академик РАН, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия, он наградил победителя конкурса "Сердце отдаю детям". Победителя конкурса "Учитель года 2023" наградили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "Учительская семья нашей страны прирастает, прирастает молодыми педагогами, потому что молодые люди уже на протяжении нескольких лет упорно выбирают профессию педагога", - сказала Голикова в ходе церемонии награждения. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов спел на сцене с девочкой из Луганска песню "С чего начинается Родина". На концерте наградили победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учителю года России" вручили "Большого хрустального пеликана", "Директору года России" - "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года" получил "Хрустальную жемчужину". Также призы вручили и победителям конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям".
https://ria.ru/20231005/den_uchitelya-1900124063.html
https://ria.ru/20231005/uchitel-1900619172.html
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россия, татьяна голикова, лев лещенко, елена ваенга (хрулева), российская академия наук
Культура, Россия, Татьяна Голикова, Лев Лещенко, Елена Ваенга (Хрулева), Российская академия наук
В Кремлевском дворце прошел торжественный концерт ко Дню учителя

В Кремлевском дворце в четверг прошел торжественный концерт ко Дню учителя

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТоржественное мероприятие в Кремле в честь Дня учителя
Торжественное мероприятие в Кремле в честь Дня учителя - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Торжественное мероприятие в Кремле в честь Дня учителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Торжественный концерт ко Дню учителя прошел в четверг в Государственном Кремлевском дворце, награды получили победители профессиональных конкурсов, передает корреспондент РИА Новости.
При входе в Кремлевский дворец за час до начала концерта выстроилась длинная очередь.
Учительница проводит экзамен в средней школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Всемирный день учителя
Вчера, 01:00
Народный артист Лев Лещенко выступил перед зрителями и наградил победительницу профессионального конкурса "Первый учитель". На концерте выступили и Елена Ваенга, Александр Олешко, группа Dabro, Стас Пьеха, певица Валерия, Алексей Воробьев, Сергей Трофимов, Татьяна Буланова, Диана Гурцкая.
В мероприятии принял участие академик РАН, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия, он наградил победителя конкурса "Сердце отдаю детям".
Победителя конкурса "Учитель года 2023" наградили вице-премьер РФ Татьяна Голикова и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
"Учительская семья нашей страны прирастает, прирастает молодыми педагогами, потому что молодые люди уже на протяжении нескольких лет упорно выбирают профессию педагога", - сказала Голикова в ходе церемонии награждения.
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов спел на сцене с девочкой из Луганска песню "С чего начинается Родина".
На концерте наградили победителей профессиональных педагогических конкурсов: "Учителю года России" вручили "Большого хрустального пеликана", "Директору года России" - "Хрустальный кристалл", а "Воспитатель года" получил "Хрустальную жемчужину".
Также призы вручили и победителям конкурсов "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года", "Сердце отдаю детям".
Учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский на церемонии награждения в Гостином дворе в Москве. 5 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В России назвали победителя конкурса "Учитель года"
Вчера, 11:07
 
КультураРоссияТатьяна ГоликоваЛев ЛещенкоЕлена Ваенга (Хрулева)Российская академия наук
 
 
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