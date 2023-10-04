https://ria.ru/20231004/koronavirus-1900346560.html

Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19

Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2023

Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19

Более 40% жителей РФ не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, говорится в исследовании... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T10:07

2023-10-04T10:07

2023-10-04T10:07

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 40% жителей РФ не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 29 сентября 2023 года. Охват составил 490 344 интернет-пользователя, среди которых 54% женщин и 46% мужчин. "43% участников опроса ответили, что их не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют заблаговременно носить маски и пользоваться санитайзерами. Каждый десятый готов сделать вакцинацию или ревакцинацию. 7% не будут совершать никаких действий, пока у кого-то из их ближнего круга не появятся симптомы, ещё 7% считают, что недуг гарантированно обойдет их стороной, так как они не болели им ранее", - говорится в исследовании. Отмечается, что 3% хотят посоветоваться со знакомыми врачами, нужно ли сейчас что-то предпринимать. При этом 54% участников опроса не обращаются к врачам "ради интереса" при отсутствии симптомов, 34% стараются проходить ежегодное обследование, даже если ничего не беспокоит, а 12% обследуют организм чаще раза в год. "Россияне большое внимание уделяют медицинским открытиям – 60% респондентов интересуются новостями в этой сфере. 14% читают их, только когда сталкиваются с заболеваниями, также 14% – когда им присылают такие новости родные или друзья. 7% пропускают их, 5% хотели бы знать о медицине больше, но им не хватает времени", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html

https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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