https://ria.ru/20231004/koronavirus-1900346560.html
Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19
Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2023
Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19
Более 40% жителей РФ не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, говорится в исследовании... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T10:07
2023-10-04T10:07
2023-10-04T10:07
общество
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россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 40% жителей РФ не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 29 сентября 2023 года. Охват составил 490 344 интернет-пользователя, среди которых 54% женщин и 46% мужчин. "43% участников опроса ответили, что их не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют заблаговременно носить маски и пользоваться санитайзерами. Каждый десятый готов сделать вакцинацию или ревакцинацию. 7% не будут совершать никаких действий, пока у кого-то из их ближнего круга не появятся симптомы, ещё 7% считают, что недуг гарантированно обойдет их стороной, так как они не болели им ранее", - говорится в исследовании. Отмечается, что 3% хотят посоветоваться со знакомыми врачами, нужно ли сейчас что-то предпринимать. При этом 54% участников опроса не обращаются к врачам "ради интереса" при отсутствии симптомов, 34% стараются проходить ежегодное обследование, даже если ничего не беспокоит, а 12% обследуют организм чаще раза в год. "Россияне большое внимание уделяют медицинским открытиям – 60% респондентов интересуются новостями в этой сфере. 14% читают их, только когда сталкиваются с заболеваниями, также 14% – когда им присылают такие новости родные или друзья. 7% пропускают их, 5% хотели бы знать о медицине больше, но им не хватает времени", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20231002/sanprosvet-1898725501.html
https://ria.ru/20230929/koronavirus-1899360553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Опрос показал, как россияне относятся к возможному возвращению COVID-19
Опрос: более 40% россиян не пугает возможное возвращение COVID-19
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 40% жителей РФ не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 29 сентября 2023 года. Охват составил 490 344 интернет-пользователя, среди которых 54% женщин и 46% мужчин.
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"43% участников опроса ответили, что их не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют заблаговременно носить маски и пользоваться санитайзерами. Каждый десятый готов сделать вакцинацию или ревакцинацию. 7% не будут совершать никаких действий, пока у кого-то из их ближнего круга не появятся симптомы, ещё 7% считают, что недуг гарантированно обойдет их стороной, так как они не болели им ранее", - говорится в исследовании.
Отмечается, что 3% хотят посоветоваться со знакомыми врачами, нужно ли сейчас что-то предпринимать. При этом 54% участников опроса не обращаются к врачам "ради интереса" при отсутствии симптомов, 34% стараются проходить ежегодное обследование, даже если ничего не беспокоит, а 12% обследуют организм чаще раза в год.
"Россияне большое внимание уделяют медицинским открытиям – 60% респондентов интересуются новостями в этой сфере. 14% читают их, только когда сталкиваются с заболеваниями, также 14% – когда им присылают такие новости родные или друзья. 7% пропускают их, 5% хотели бы знать о медицине больше, но им не хватает времени", - заключается в сообщении.
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