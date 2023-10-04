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Страна персидских сказок. Иран открывает безвиз для российских туристов - РИА Новости, 04.10.2023
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Туризм
 
08:00 04.10.2023 (обновлено: 08:05 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/iran-1900231914.html
Страна персидских сказок. Иран открывает безвиз для российских туристов
Страна персидских сказок. Иран открывает безвиз для российских туристов - РИА Новости, 04.10.2023
Страна персидских сказок. Иран открывает безвиз для российских туристов
Тестовые поездки уже состоялись: 21 сентября иностранные турагенты посетили Россию, а 26-го в исламскую республику отправились россияне. Иран станет одним из... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T08:00
2023-10-04T08:05
туризм
туризм
иран
тегеран (город)
россия
аэрофлот
ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Тестовые поездки уже состоялись: 21 сентября иностранные турагенты посетили Россию, а 26-го в исламскую республику отправились россияне. Иран станет одним из самых интересных экскурсионных направлений зимы, полагают эксперты. Как подготовиться к путешествию в государство, которое прежде называлось Персией, — в материале РИА Новости.Любителей Востока станет больше"Этой зимой Иран имеет все шансы устроить прорыв на туристическом рынке", — считает гендиректор Space Travel и вице-президент АТОР Артур Мурадян.Пока исламская республика вызывает большой интерес у любителей Востока, но число желающих познакомиться со страной будет расти, отмечает эксперт. Этому способствуют сразу несколько факторов.Во-первых, прямые рейсы. Сейчас добраться до Тегерана можно авиакомпаниями "Аэрофлот", Nordwind, Mahan Airlines. Перелет — четыре часа, стоимость билетов — от 12,5 тысячи рублей в один конец, рассказали в "Слетать.ру".Во-вторых, начавшее действовать соглашение о групповом безвизе позволит россиянам приехать в Иран с туристическими целями в составе группы от пяти до 50 гостей на срок до 15 дней.До этого получить разрешение на въезд можно было либо заранее в консульстве, либо по прилете в аэропорту при наличии электронного приглашения, оформленного в МИД Ирана. Министерство выдает предварительное одобрение и присваивает гостю референс-код. В аэропорту — еще до паспортного контроля, в подразделении миграционной службы — поставят визу сроком до 30 дней. Сбор в воздушной гавани взимают только наличными — около 80 евро."С визами для индивидуальных туристов сложностей по-прежнему нет", — говорят в "Интуристе".Безвиз — только для туристаСтрого говоря, групповой безвиз — это не отказ от разрешений на въезд, а отсутствие необходимости получать их самостоятельно, поясняют эксперты.При этом отправляющее турагентство в России и принимающее в Иране (они должны быть в специальных списках МИД) обязаны заполнить данные на всех участников группы, рассказать о программе путешествия и отправить запрос в министерство. Оттуда необходимо дождаться положительного ответа-разрешения на въезд для всех, кто внесен в список.Процесс непростой, еще не отработанный до автоматизма, поэтому многие участники рынка пока предпочитают работать "по старинке" и на ноябрь оформляют визы каждому туристу отдельно, рассказали в "Русском Экспрессе".Есть еще один фактор, который препятствует широкому распространению новых правил: требование иметь в группе сопровождающего. "Пока дешевле оформить визы для клиентов, чем делить на всех расходы на сотрудника турфирмы: его перелет, проживание, питание и командировочные, — объяснили в пресс-службе "Интуриста". — Это увеличит стоимость путешествия для всех участников группы, что невыгодно".Конкурент Египту и Турции?Третий фактор, который поможет Ирану стать крайне востребованным направлением зимой, — цена. По стоимости путевок страна способна конкурировать с более популярными экскурсионными направлениями, например Египтом и Турцией, говорит Мурадян.Забронировать поездку в Иран на двоих на десять ночей в конце октября с проживанием в отеле категории четыре звезды с завтраками и вылетом из Москвы можно за 187 тысяч рублей, рассказали в "Слетать.ру".Наиболее востребованы экскурсии и деловые визиты в Тегеран, отмечает директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Самая популярная экскурсионная программа — восьмидневный тур "Золотое кольцо Персии" с перелетом "Аэрофлотом" и двухразовым питанием — стоит от 250 тысяч рублей на двоих, рассказали в "Интуристе".В Иране путешественники изучают роскошные дворцы, восточные базары, места, где разворачивается действие знаменитой "Тысячи и одной ночи". Также туристы отправляются в необитаемые пустыни и нацпарки. Недалеко от Тегерана есть один из самых высокогорных курортов — Дизин, там можно покататься на сноуборде и лыжах.Без вина и бикиниПляжный отдых в Иране развит слабо, говорит Артур Мурадян. "Это достаточно строгая мусульманская страна, что вносит определенные коррективы. Пляжные отели есть только на острове Киш в Персидском заливе, — поясняет он. — Туда летают прямые рейсы из Тегерана, но нужно учитывать, что там раздельные территории для мужчин и женщин, только на них дамы могут купаться в бикини".В других городах, например, на острове Кешм, городе Бушир, пляжи общие, и женщина там обязана быть в одежде, предупреждает гид Элина Монтасэри. На диких — те же правила.Покрыть голову, спрятав волосы и шею, носить не облегающую одежду, закрывающую колени, локти и декольте, нужно уже в аэропорту, "чтобы не было неприятных ситуаций", рекомендует экскурсовод. Мужчинам не стоит носить бриджи и майки, хотя футболка вполне подходит."В интернете рассказывают, что платок носят не все, но на днях в городе Исфахане простые женщины в черном делали замечания туристкам, настаивая, чтобы те надели платки", — говорит Элина.В стране действует сухой закон, ввозить алкоголь запрещено.Неспешный сервисВ последние пару лет в Иран прилетает больше туристов из России и Китая, рассказывает Элина Монтасэри. В среднем они проводят в стране, как и раньше, от восьми до 12 дней. Туруслуги в республике ощутимо подорожали. "Стоимость проживания в отелях выросла на треть, цена туров — примерно так же", — уточняет экскурсовод. Номера в гостиницах и экскурсии лучше бронировать заранее — минимум за месяц, советует она.В Иране не работает "пластик" Visa и Mastercard, а также карты российской платежной системы "Мир". Элина Монтасэри рекомендует брать в поездку евро и доллары. Причем американские купюры должны быть нового образца, то есть голубого цвета — зеленые могут не взять или обменять по невыгодному курсу."Иногда в обменниках не хватает наличных. Потому некоторые местные банки, например Pasargad, открывают туристам временный счет на период пребывания и выдают карты. Так удобнее — не надо носить с собой купюры", — объясняет экскурсовод. Таким "пластиком" можно расплачиваться везде внутри страны, кроме такси. Для открытия счета достаточно паспорта и некоторой суммы денег.Есть и другие моменты, которые нужно учитывать, чтобы путешествие было приятным. Так, сервис в стране неспешный везде — в аэропорту, гостинице, ресторанах: еду готовят долго. Транспорт — и самолеты, и автомобили — не новый, страна несколько десятков лет под санкциями.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
https://ria.ru/20230926/turisty-1898826609.html
https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html
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Мария Селиванова
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туризм, иран, тегеран (город), россия, аэрофлот, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, достопримечательности, проблемы - туризм
Туризм, Туризм, Иран, Тегеран (город), Россия, Аэрофлот, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы, Достопримечательности, Проблемы - Туризм
Страна персидских сказок. Иран открывает безвиз для российских туристов

Туроператоры считают, что в этом сезоне Иран станет хитом у россиян

© iStock.com / Alessandro BiascioliИранские девушки
Иранские девушки - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© iStock.com / Alessandro Biascioli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Тестовые поездки уже состоялись: 21 сентября иностранные турагенты посетили Россию, а 26-го в исламскую республику отправились россияне. Иран станет одним из самых интересных экскурсионных направлений зимы, полагают эксперты. Как подготовиться к путешествию в государство, которое прежде называлось Персией, — в материале РИА Новости.

Любителей Востока станет больше

"Этой зимой Иран имеет все шансы устроить прорыв на туристическом рынке", — считает гендиректор Space Travel и вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Пока исламская республика вызывает большой интерес у любителей Востока, но число желающих познакомиться со страной будет расти, отмечает эксперт. Этому способствуют сразу несколько факторов.
© iStock.com / SCQBJ-JZТегеран, Иран
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран
© iStock.com / SCQBJ-JZ
1 из 6
© iStock.com / DrRaveМечеть Имамзаде Салех в северной части Тегерана
Мечеть Имамзаде Салех в северной части Тегерана
Мечеть Имамзаде Салех в северной части Тегерана
© iStock.com / DrRave
2 из 6
© iStock.com / Tarzan9280Иранские девушки
Иранские девушки
Иранские девушки
© iStock.com / Tarzan9280
3 из 6
© iStock.com / Tarzan9280Девушка в платке в Иране
Девушка в платке в Иране
Девушка в платке в Иране
© iStock.com / Tarzan9280
4 из 6
© iStock.com / SochaСувениры в Иране
Сувениры в Иране
Сувениры в Иране
© iStock.com / Socha
5 из 6
© iStock.com / SochaПродажа платков в Иране
Продажа платков в Иране
Продажа платков в Иране
© iStock.com / Socha
6 из 6
Тегеран, Иран
© iStock.com / SCQBJ-JZ
1 из 6
Мечеть Имамзаде Салех в северной части Тегерана
© iStock.com / DrRave
2 из 6
Иранские девушки
© iStock.com / Tarzan9280
3 из 6
Девушка в платке в Иране
© iStock.com / Tarzan9280
4 из 6
Сувениры в Иране
© iStock.com / Socha
5 из 6
Продажа платков в Иране
© iStock.com / Socha
6 из 6
Во-первых, прямые рейсы. Сейчас добраться до Тегерана можно авиакомпаниями "Аэрофлот", Nordwind, Mahan Airlines. Перелет — четыре часа, стоимость билетов — от 12,5 тысячи рублей в один конец, рассказали в "Слетать.ру".
Во-вторых, начавшее действовать соглашение о групповом безвизе позволит россиянам приехать в Иран с туристическими целями в составе группы от пяти до 50 гостей на срок до 15 дней.
Вид на город Йезд - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Новое туристическое направление для россиян. Секреты путешествия по Ирану
8 мая 2022, 08:10
До этого получить разрешение на въезд можно было либо заранее в консульстве, либо по прилете в аэропорту при наличии электронного приглашения, оформленного в МИД Ирана. Министерство выдает предварительное одобрение и присваивает гостю референс-код. В аэропорту — еще до паспортного контроля, в подразделении миграционной службы — поставят визу сроком до 30 дней. Сбор в воздушной гавани взимают только наличными — около 80 евро.
"С визами для индивидуальных туристов сложностей по-прежнему нет", — говорят в "Интуристе".
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Первая группа российских туристов прибыла в Иран по безвизовому режиму
26 сентября, 20:52

Безвиз — только для туриста

Строго говоря, групповой безвиз — это не отказ от разрешений на въезд, а отсутствие необходимости получать их самостоятельно, поясняют эксперты.
При этом отправляющее турагентство в России и принимающее в Иране (они должны быть в специальных списках МИД) обязаны заполнить данные на всех участников группы, рассказать о программе путешествия и отправить запрос в министерство. Оттуда необходимо дождаться положительного ответа-разрешения на въезд для всех, кто внесен в список.
Процесс непростой, еще не отработанный до автоматизма, поэтому многие участники рынка пока предпочитают работать "по старинке" и на ноябрь оформляют визы каждому туристу отдельно, рассказали в "Русском Экспрессе".
© Pixabay / m-j-abbasi-dБазар в Исхафане
Базар в Исхафане - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Pixabay / m-j-abbasi-d
Базар в Исхафане
Есть еще один фактор, который препятствует широкому распространению новых правил: требование иметь в группе сопровождающего. "Пока дешевле оформить визы для клиентов, чем делить на всех расходы на сотрудника турфирмы: его перелет, проживание, питание и командировочные, — объяснили в пресс-службе "Интуриста". — Это увеличит стоимость путешествия для всех участников группы, что невыгодно".

Конкурент Египту и Турции?

Третий фактор, который поможет Ирану стать крайне востребованным направлением зимой, — цена. По стоимости путевок страна способна конкурировать с более популярными экскурсионными направлениями, например Египтом и Турцией, говорит Мурадян.
© iStock.com / Tarzan9280Город Йезд, Иран
Город Йезд, Иран
Город Йезд, Иран
© iStock.com / Tarzan9280
1 из 5
© iStock.com / guenterguniПлощадь Накш-э Джахан в Исфахане
Площадь Накш-э Джахан в Исфахане
Площадь Накш-э Джахан в Исфахане
© iStock.com / guenterguni
2 из 5
© iStock.com / Tarzan9280Древнеперсидский город Персеполь
Древнеперсидский город Персеполь
Древнеперсидский город Персеполь
© iStock.com / Tarzan9280
3 из 5
© Pixabay / VladoZgТегеран
Тегеран
Тегеран
© Pixabay / VladoZg
4 из 5
© Pixabay / engelbachm

Мост Кхаджу, Иран

Мост Кхаджу, Иран

Мост Кхаджу, Иран

© Pixabay / engelbachm
5 из 5
Город Йезд, Иран
© iStock.com / Tarzan9280
1 из 5
Площадь Накш-э Джахан в Исфахане
© iStock.com / guenterguni
2 из 5
Древнеперсидский город Персеполь
© iStock.com / Tarzan9280
3 из 5
Тегеран
© Pixabay / VladoZg
4 из 5

Мост Кхаджу, Иран

© Pixabay / engelbachm
5 из 5
Забронировать поездку в Иран на двоих на десять ночей в конце октября с проживанием в отеле категории четыре звезды с завтраками и вылетом из Москвы можно за 187 тысяч рублей, рассказали в "Слетать.ру".
Наиболее востребованы экскурсии и деловые визиты в Тегеран, отмечает директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
Самая популярная экскурсионная программа — восьмидневный тур "Золотое кольцо Персии" с перелетом "Аэрофлотом" и двухразовым питанием — стоит от 250 тысяч рублей на двоих, рассказали в "Интуристе".
© iStock.com / Mohammad NouriГорнолыжный курорт Дизин в Иране
Горнолыжный курорт Дизин в Иране - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / Mohammad Nouri
Горнолыжный курорт Дизин в Иране
В Иране путешественники изучают роскошные дворцы, восточные базары, места, где разворачивается действие знаменитой "Тысячи и одной ночи". Также туристы отправляются в необитаемые пустыни и нацпарки. Недалеко от Тегерана есть один из самых высокогорных курортов — Дизин, там можно покататься на сноуборде и лыжах.

Без вина и бикини

Пляжный отдых в Иране развит слабо, говорит Артур Мурадян. "Это достаточно строгая мусульманская страна, что вносит определенные коррективы. Пляжные отели есть только на острове Киш в Персидском заливе, — поясняет он. — Туда летают прямые рейсы из Тегерана, но нужно учитывать, что там раздельные территории для мужчин и женщин, только на них дамы могут купаться в бикини".
© iStock.com / Elena OdareevaИнтерьер мечети Насир оль-Мольк в Иране
Интерьер мечети Мечеть Насир оль-Мольк в Иране - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / Elena Odareeva
Интерьер мечети Насир оль-Мольк в Иране
В других городах, например, на острове Кешм, городе Бушир, пляжи общие, и женщина там обязана быть в одежде, предупреждает гид Элина Монтасэри. На диких — те же правила.
Покрыть голову, спрятав волосы и шею, носить не облегающую одежду, закрывающую колени, локти и декольте, нужно уже в аэропорту, "чтобы не было неприятных ситуаций", рекомендует экскурсовод. Мужчинам не стоит носить бриджи и майки, хотя футболка вполне подходит.
© iStock.com / SCQBJ-JZТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / SCQBJ-JZ
Тегеран, Иран
"В интернете рассказывают, что платок носят не все, но на днях в городе Исфахане простые женщины в черном делали замечания туристкам, настаивая, чтобы те надели платки", — говорит Элина.
В стране действует сухой закон, ввозить алкоголь запрещено.

Неспешный сервис

В последние пару лет в Иран прилетает больше туристов из России и Китая, рассказывает Элина Монтасэри. В среднем они проводят в стране, как и раньше, от восьми до 12 дней.
© iStock.com / Tarzan9280Иранские девушки
Иранские девушки - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / Tarzan9280
Иранские девушки
Туруслуги в республике ощутимо подорожали. "Стоимость проживания в отелях выросла на треть, цена туров — примерно так же", — уточняет экскурсовод. Номера в гостиницах и экскурсии лучше бронировать заранее — минимум за месяц, советует она.
В Иране не работает "пластик" Visa и Mastercard, а также карты российской платежной системы "Мир". Элина Монтасэри рекомендует брать в поездку евро и доллары. Причем американские купюры должны быть нового образца, то есть голубого цвета — зеленые могут не взять или обменять по невыгодному курсу.
© iStock.com / WirestockСувениры в Иране
Сувениры в Иране - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / Wirestock
Сувениры в Иране
"Иногда в обменниках не хватает наличных. Потому некоторые местные банки, например Pasargad, открывают туристам временный счет на период пребывания и выдают карты. Так удобнее — не надо носить с собой купюры", — объясняет экскурсовод. Таким "пластиком" можно расплачиваться везде внутри страны, кроме такси. Для открытия счета достаточно паспорта и некоторой суммы денег.
Есть и другие моменты, которые нужно учитывать, чтобы путешествие было приятным. Так, сервис в стране неспешный везде — в аэропорту, гостинице, ресторанах: еду готовят долго. Транспорт — и самолеты, и автомобили — не новый, страна несколько десятков лет под санкциями.
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
Аэропорты Москвы: новые способы добраться до хабов, лайфхаки и советы
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