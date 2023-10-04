https://ria.ru/20231004/fotovystavka-1900383021.html

Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе

Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе - РИА Новости, 04.10.2023

Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе

Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение" открылась в Мелитопольском городском краеведческом музее. Экспозиция будет демонстрироваться до... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T12:00

2023-10-04T12:00

2023-10-04T12:00

мелитополь

президентский фонд культурных инициатив

совинформбюро

донской государственный технический университет

ростов-на-дону

донецк

миа "россия сегодня"

освобождение 1943

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение" открылась в Мелитопольском городском краеведческом музее. Экспозиция будет демонстрироваться до конца октября.Это седьмая остановка в дорожной карте проекта – ранее он был представлен в музее-панораме "Сталинградская битва", Луганском государственном университете им. Владимира Даля, Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону, Орловском краеведческом музее, Белгородском государственном университете, а также в Донецком республиканском краеведческом музее и Художественном музее "Арт-Донбасс" города Донецка.Фотовыставки посетили более 200 тыс. человек, основная часть из них студенты. Также фотографии проекта об освобождении Мелитополя можно будет увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве с 23 октября.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Он реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно."В ноябре 2022 года Президент России В.В.Путин присвоил Мелитополю звание "Город воинской славы". Всегда мелитопольцы отличались трудолюбием, большим патриотизмом. Во времена Великой Отечественной они круглосуточно работали на благо нашей большой страны, на нужды тыла и фронта. В период СВО Мелитополь был освобождён одним из первых. Этот факт имел ключевое значение, так как город является сухопутными воротами в Крым, — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – Мультимедийный проект "Освобождение", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инциатив, посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. В его основе — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, который познакомит мелитопольцев с военной историей города. Уверен, что экспозиция найдет отклик в сердцах жителей города"."История сохранила множество фотографий времен Великой Отечественной войны. Эти кадры дополняют и раскрывают события одной из самых страшных войн, — отметил директор Мелитопольского городского краеведческого музея Евгений Горлачев. — А в те давние времена 1941-1943 гг. они рассказывали о положении дел на фронте и, возможно, давали надежду, придавали силу и укрепляли в вере в Победу, показывали беды, которые выпали на долю Советскому народу, как бы призывая, что наше дело правое и Победа обязательно будет!В современном мире такие фотографии несут большое историческое значение. Через призму лет, дают нам возможность взглянуть на то, как жили наши отцы и деды, дают возможность зрителю увидеть войну с самых разных сторон. Такой проект, как "Освобождение. 1943" посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, очень актуален в наше не простое время. Время, когда были забыты уроки истории… И именно сейчас нужно формировать национальное самосознание, чувство гражданственности и патриотизма у молодого поколения!""Выставка архивных фотографий СовИнформБюро переносит нас в 1943 год, на улицы Мелитополя, ставит нас за спины героев, прорывающих беспрецедентно укреплённую фашистскую линию "Вотан" и освобождающих всё Запорожье. Благодаря самоотверженной работе фронтовых фотокорреспондентов, сегодня мы можем видеть не только кадры былых тяжелейших боёв, безграничного подвига советских солдат, но и их лица, воспоминания о которых вновь оживут в сердцах посетителей, благодаря просмотру нашей экспозиции", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", координатор проекта Геннадий Клюшкин.

https://ria.ru/20230906/vystavka-1894456664.html

https://ria.ru/20230922/melitopol-1897943936.html

https://ria.ru/20230804/belgorod-1888047965.html

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Алёна Пава

мелитополь, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, донецк, миа "россия сегодня", освобождение 1943, риа новости, великая отечественная война (1941-1945), новости агентства, мультимедиа, социальный навигатор