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Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе - РИА Новости, 04.10.2023
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12:00 04.10.2023
https://ria.ru/20231004/fotovystavka-1900383021.html
Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе
Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе - РИА Новости, 04.10.2023
Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе
Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение" открылась в Мелитопольском городском краеведческом музее. Экспозиция будет демонстрироваться до... РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T12:00
2023-10-04T12:00
мелитополь
президентский фонд культурных инициатив
совинформбюро
донской государственный технический университет
ростов-на-дону
донецк
миа "россия сегодня"
освобождение 1943
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение" открылась в Мелитопольском городском краеведческом музее. Экспозиция будет демонстрироваться до конца октября.Это седьмая остановка в дорожной карте проекта – ранее он был представлен в музее-панораме "Сталинградская битва", Луганском государственном университете им. Владимира Даля, Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону, Орловском краеведческом музее, Белгородском государственном университете, а также в Донецком республиканском краеведческом музее и Художественном музее "Арт-Донбасс" города Донецка.Фотовыставки посетили более 200 тыс. человек, основная часть из них студенты. Также фотографии проекта об освобождении Мелитополя можно будет увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве с 23 октября.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Он реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно."В ноябре 2022 года Президент России В.В.Путин присвоил Мелитополю звание "Город воинской славы". Всегда мелитопольцы отличались трудолюбием, большим патриотизмом. Во времена Великой Отечественной они круглосуточно работали на благо нашей большой страны, на нужды тыла и фронта. В период СВО Мелитополь был освобождён одним из первых. Этот факт имел ключевое значение, так как город является сухопутными воротами в Крым, — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – Мультимедийный проект "Освобождение", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инциатив, посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. В его основе — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, который познакомит мелитопольцев с военной историей города. Уверен, что экспозиция найдет отклик в сердцах жителей города"."История сохранила множество фотографий времен Великой Отечественной войны. Эти кадры дополняют и раскрывают события одной из самых страшных войн, — отметил директор Мелитопольского городского краеведческого музея Евгений Горлачев. — А в те давние времена 1941-1943 гг. они рассказывали о положении дел на фронте и, возможно, давали надежду, придавали силу и укрепляли в вере в Победу, показывали беды, которые выпали на долю Советскому народу, как бы призывая, что наше дело правое и Победа обязательно будет!В современном мире такие фотографии несут большое историческое значение. Через призму лет, дают нам возможность взглянуть на то, как жили наши отцы и деды, дают возможность зрителю увидеть войну с самых разных сторон. Такой проект, как "Освобождение. 1943" посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, очень актуален в наше не простое время. Время, когда были забыты уроки истории… И именно сейчас нужно формировать национальное самосознание, чувство гражданственности и патриотизма у молодого поколения!""Выставка архивных фотографий СовИнформБюро переносит нас в 1943 год, на улицы Мелитополя, ставит нас за спины героев, прорывающих беспрецедентно укреплённую фашистскую линию "Вотан" и освобождающих всё Запорожье. Благодаря самоотверженной работе фронтовых фотокорреспондентов, сегодня мы можем видеть не только кадры былых тяжелейших боёв, безграничного подвига советских солдат, но и их лица, воспоминания о которых вновь оживут в сердцах посетителей, благодаря просмотру нашей экспозиции", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", координатор проекта Геннадий Клюшкин.
https://ria.ru/20230906/vystavka-1894456664.html
https://ria.ru/20230922/melitopol-1897943936.html
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мелитополь, президентский фонд культурных инициатив, совинформбюро, донской государственный технический университет, ростов-на-дону, донецк, миа "россия сегодня", освобождение 1943, риа новости, великая отечественная война (1941-1945), новости агентства, мультимедиа, социальный навигатор
Мелитополь, Президентский фонд культурных инициатив, Совинформбюро, Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Донецк, МИА "Россия сегодня", Освобождение 1943, РИА Новости, Великая Отечественная война (1941-1945), Новости агентства, Мультимедиа, Социальный навигатор

Фотовыставка "Освобождение" открылась в Мелитополе

© РИА НовостиФотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение"
Фотографическая выставка мультимедийного проекта Освобождение - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение" открылась в Мелитопольском городском краеведческом музее. Экспозиция будет демонстрироваться до конца октября.
Это седьмая остановка в дорожной карте проекта – ранее он был представлен в музее-панораме "Сталинградская битва", Луганском государственном университете им. Владимира Даля, Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону, Орловском краеведческом музее, Белгородском государственном университете, а также в Донецком республиканском краеведческом музее и Художественном музее "Арт-Донбасс" города Донецка.
Посетитель на открытии фотовыставки Освобождение. Донецк в Донецком краеведческом музее - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Донецке
6 сентября, 12:00
Фотовыставки посетили более 200 тыс. человек, основная часть из них студенты. Также фотографии проекта об освобождении Мелитополя можно будет увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве с 23 октября.
Уникальный мультимедийный проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Он реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.
Мелитополь. Часть 1. Мелитопольский котёл и безрассудная контратака - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Мелитополь. Часть 1. "Мелитопольский котёл" и безрассудная контратака
22 сентября, 14:00
"В ноябре 2022 года Президент России В.В.Путин присвоил Мелитополю звание "Город воинской славы". Всегда мелитопольцы отличались трудолюбием, большим патриотизмом. Во времена Великой Отечественной они круглосуточно работали на благо нашей большой страны, на нужды тыла и фронта. В период СВО Мелитополь был освобождён одним из первых. Этот факт имел ключевое значение, так как город является сухопутными воротами в Крым, — рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – Мультимедийный проект "Освобождение", созданный при поддержке Президентского фонда культурных инциатив, посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. В его основе — фотоархив Совинформбюро 1941-1945 годов, который познакомит мелитопольцев с военной историей города. Уверен, что экспозиция найдет отклик в сердцах жителей города".
Советские танки Т-34 и пехота атакуют в районе Прохоровки 12 июля 1943 года - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Тест
Конев или Соколовский? Что вы знаете о Смоленской операции 1943 года?
25 сентября, 08:00
«
"История сохранила множество фотографий времен Великой Отечественной войны. Эти кадры дополняют и раскрывают события одной из самых страшных войн, — отметил директор Мелитопольского городского краеведческого музея Евгений Горлачев. — А в те давние времена 1941-1943 гг. они рассказывали о положении дел на фронте и, возможно, давали надежду, придавали силу и укрепляли в вере в Победу, показывали беды, которые выпали на долю Советскому народу, как бы призывая, что наше дело правое и Победа обязательно будет!
Посетительница на открытии фотовыставки Освобождение. Белгород в Молодёжном культурном центре НИУ БелГУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Новой остановкой проекта "Освобождение. 1943" стал Белгород
4 августа, 12:00
В современном мире такие фотографии несут большое историческое значение. Через призму лет, дают нам возможность взглянуть на то, как жили наши отцы и деды, дают возможность зрителю увидеть войну с самых разных сторон. Такой проект, как "Освобождение. 1943" посвященный истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, очень актуален в наше не простое время. Время, когда были забыты уроки истории… И именно сейчас нужно формировать национальное самосознание, чувство гражданственности и патриотизма у молодого поколения!"
Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м
© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Танковый десант ведет бой в районе города Змиев. Август 1943 года.

Танковый десант майора Мозгова идет в бой в районе Змиева. Юго-Западный фронт, сентябрь 1942 год

Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Танковый десант ведет бой в районе города Змиев. Август 1943 года.

© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин
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1 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска. Сталинская область (Ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

В бой идет пехота

Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска. Сталинская область (Ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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2 из 12
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Донбасская наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами. Август 1943 года.

Донбасская стратегическая наступательная операция

Донбасская наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами. Август 1943 года.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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3 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Гвардии сержант Иван Дыбован в бою уничтожает гранатой немецкого снайпера. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Великая Отечественная война

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Гвардии сержант Иван Дыбован в бою уничтожает гранатой немецкого снайпера. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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4 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод бронемашин во время наступления на Красноармейск. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Битва за Донбасс, Великая Отечественная война

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод бронемашин во время наступления на Красноармейск. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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5 из 12
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

В ходе Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт. 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1943 гг. В ходе Донбасской стратегической наступательной операции, советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт.

В ходе Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт. 1943 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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6 из 12
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

"Мимо родного дома". Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года.

Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года

"Мимо родного дома". Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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7 из 12
© РИА Новости / Юрий Скуратов | Перейти в медиабанк

Многолюдный митинг в городе Сталино (ныне Донецк), посвященный освобождению Донбасса от фашистских захватчиков. Выступление командующего Южным фронтом генерал-полковника Федора Ивановича Толбухина. 15 сентября 1943 года.

Командующий фронтом генерал-полковник Федор Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса. Южный фронт

Многолюдный митинг в городе Сталино (ныне Донецк), посвященный освобождению Донбасса от фашистских захватчиков. Выступление командующего Южным фронтом генерал-полковника Федора Ивановича Толбухина. 15 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Юрий Скуратов
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8 из 12
© РИА Новости / Юрий Скуратов | Перейти в медиабанк

Город Сталино (ныне Донецк) после освобождения войсками Красной Армии. 8 сентября 1943 года.

Так выглядел город Сталино (Донецк) после освобождения

Город Сталино (ныне Донецк) после освобождения войсками Красной Армии. 8 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Юрий Скуратов
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9 из 12
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им. Серго Орджоникидзе. При отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им.С.Орджоникидзе.

Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им. Серго Орджоникидзе. При отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанк

Угольная шахта "Кочегарка" в Горловке, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками во время отступления. Сталинская область (Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Разрушенная шахта Кочегарка в городе Горловка.

Угольная шахта "Кочегарка" в Горловке, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками во время отступления. Сталинская область (Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
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11 из 12
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанк

Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. На одной из фронтовых дорог Сталинской области (ныне Донецкой Народной Республики). 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. На одной из фронтовых дорог Сталинской области (ныне Донецкой Народной Республики). 1943 год.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
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12 из 12

Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Танковый десант ведет бой в районе города Змиев. Август 1943 года.

© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
1 из 12

Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска. Сталинская область (Ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
2 из 12

Донбасская наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами. Август 1943 года.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
Перейти в медиабанк
3 из 12

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Гвардии сержант Иван Дыбован в бою уничтожает гранатой немецкого снайпера. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
4 из 12

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод бронемашин во время наступления на Красноармейск. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
Перейти в медиабанк
5 из 12

В ходе Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт. 1943 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
6 из 12

"Мимо родного дома". Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
Перейти в медиабанк
7 из 12

Многолюдный митинг в городе Сталино (ныне Донецк), посвященный освобождению Донбасса от фашистских захватчиков. Выступление командующего Южным фронтом генерал-полковника Федора Ивановича Толбухина. 15 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Юрий Скуратов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Город Сталино (ныне Донецк) после освобождения войсками Красной Армии. 8 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Юрий Скуратов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им. Серго Орджоникидзе. При отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Угольная шахта "Кочегарка" в Горловке, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками во время отступления. Сталинская область (Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
Перейти в медиабанк
11 из 12

Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. На одной из фронтовых дорог Сталинской области (ныне Донецкой Народной Республики). 1943 год.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
Перейти в медиабанк
12 из 12
"Выставка архивных фотографий СовИнформБюро переносит нас в 1943 год, на улицы Мелитополя, ставит нас за спины героев, прорывающих беспрецедентно укреплённую фашистскую линию "Вотан" и освобождающих всё Запорожье. Благодаря самоотверженной работе фронтовых фотокорреспондентов, сегодня мы можем видеть не только кадры былых тяжелейших боёв, безграничного подвига советских солдат, но и их лица, воспоминания о которых вновь оживут в сердцах посетителей, благодаря просмотру нашей экспозиции", — отметил заместитель начальника Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня", координатор проекта Геннадий Клюшкин.
 
МелитопольПрезидентский фонд культурных инициативСовинформбюроДонской государственный технический университетРостов-на-ДонуДонецкМИА "Россия сегодня"Освобождение 1943РИА НовостиВеликая Отечественная война (1941-1945)Новости агентстваМультимедиаСоциальный навигатор
 
 
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