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Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м - РИА Новости, 08.09.2023
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09:00 08.09.2023
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Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м
Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м - РИА Новости, 08.09.2023
Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м
8 сентября 1943 года 5-я ударная армия освободила Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован нацистами почти два года. Руководство Германии придавало... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T09:00
2023-09-08T09:00
освобождение 1943
донецк
социальный навигатор
общество
великая отечественная война (1941-1945)
донбасс
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8 сентября 1943 года 5-я ударная армия освободила Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован нацистами почти два года. Руководство Германии придавало удержанию Донбасса в своих руках исключительно большое значение. Этот индустриальный район СССР играл важную роль в военной экономике Третьего рейха.Для проведения Донбасской операции было привлечено более 1 млн человек, около 21 тыс. орудий и минометов (без реактивной артиллерии), свыше 1,2 тыс. танков и САУ (самоходная артиллерийская установка), около 1,4 тыс. самолетов. Попытки немецкого командования задержать продвижение советских войск успеха не имели.Отступая, оккупанты оставляли после себя руины и пепелища. Были уничтожены крупные промышленные предприятия, школы, больницы. Предстояло восстановить до основания разрушенный край. Кадры фотохроники навсегда сохранили момент изгнания захватчиков, останки города и лица освободителей.
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освобождение 1943, донецк, социальный навигатор, общество, великая отечественная война (1941-1945), донбасс, фото
Освобождение 1943, Донецк, Социальный навигатор, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945), Донбасс

Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м

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8 сентября 1943 года 5-я ударная армия освободила Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован нацистами почти два года. Руководство Германии придавало удержанию Донбасса в своих руках исключительно большое значение. Этот индустриальный район СССР играл важную роль в военной экономике Третьего рейха.
Для проведения Донбасской операции было привлечено более 1 млн человек, около 21 тыс. орудий и минометов (без реактивной артиллерии), свыше 1,2 тыс. танков и САУ (самоходная артиллерийская установка), около 1,4 тыс. самолетов. Попытки немецкого командования задержать продвижение советских войск успеха не имели.
Отступая, оккупанты оставляли после себя руины и пепелища. Были уничтожены крупные промышленные предприятия, школы, больницы. Предстояло восстановить до основания разрушенный край. Кадры фотохроники навсегда сохранили момент изгнания захватчиков, останки города и лица освободителей.
© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Танковый десант ведет бой в районе города Змиев. Август 1943 года.

Танковый десант майора Мозгова идет в бой в районе Змиева. Юго-Западный фронт, сентябрь 1942 год

Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Танковый десант ведет бой в районе города Змиев. Август 1943 года.

© РИА-СовИнформБюро / Анатолий Гаранин
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1 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска. Сталинская область (Ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

В бой идет пехота

Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска. Сталинская область (Ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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2 из 12
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанк

Донбасская наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами. Август 1943 года.

Донбасская стратегическая наступательная операция

Донбасская наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами. Август 1943 года.

© РИА Новости / Яков Рюмкин
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3 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Гвардии сержант Иван Дыбован в бою уничтожает гранатой немецкого снайпера. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Великая Отечественная война

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Гвардии сержант Иван Дыбован в бою уничтожает гранатой немецкого снайпера. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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4 из 12
© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанк

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод бронемашин во время наступления на Красноармейск. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Битва за Донбасс, Великая Отечественная война

Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод бронемашин во время наступления на Красноармейск. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Ольга Ландер
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5 из 12
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

В ходе Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт. 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1943 гг. В ходе Донбасской стратегической наступательной операции, советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт.

В ходе Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт. 1943 год.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанк

"Мимо родного дома". Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года.

Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года

"Мимо родного дома". Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года.

© РИА Новости / Олег Кнорринг
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7 из 12
© РИА Новости / Юрий Скуратов | Перейти в медиабанк

Многолюдный митинг в городе Сталино (ныне Донецк), посвященный освобождению Донбасса от фашистских захватчиков. Выступление командующего Южным фронтом генерал-полковника Федора Ивановича Толбухина. 15 сентября 1943 года.

Командующий фронтом генерал-полковник Федор Толбухин выступает на митинге, посвященном освобождению Донбасса. Южный фронт

Многолюдный митинг в городе Сталино (ныне Донецк), посвященный освобождению Донбасса от фашистских захватчиков. Выступление командующего Южным фронтом генерал-полковника Федора Ивановича Толбухина. 15 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Юрий Скуратов
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© РИА Новости / Юрий Скуратов | Перейти в медиабанк

Город Сталино (ныне Донецк) после освобождения войсками Красной Армии. 8 сентября 1943 года.

Так выглядел город Сталино (Донецк) после освобождения

Город Сталино (ныне Донецк) после освобождения войсками Красной Армии. 8 сентября 1943 года.

© РИА Новости / Юрий Скуратов
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© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им. Серго Орджоникидзе. При отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им.С.Орджоникидзе.

Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им. Серго Орджоникидзе. При отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанк

Угольная шахта "Кочегарка" в Горловке, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками во время отступления. Сталинская область (Донецкая Народная Республика). 1943 год.

Разрушенная шахта Кочегарка в городе Горловка.

Угольная шахта "Кочегарка" в Горловке, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками во время отступления. Сталинская область (Донецкая Народная Республика). 1943 год.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
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11 из 12
© РИА Новости / Самарий Гурарий | Перейти в медиабанк

Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. На одной из фронтовых дорог Сталинской области (ныне Донецкой Народной Республики). 1943 год.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. На одной из фронтовых дорог Сталинской области (ныне Донецкой Народной Республики). 1943 год.

© РИА Новости / Самарий Гурарий
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