https://ria.ru/20230908/osvobozhdenie-1892619852.html

Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м

Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м - РИА Новости, 08.09.2023

Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м

8 сентября 1943 года 5-я ударная армия освободила Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован нацистами почти два года. Руководство Германии придавало... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T09:00

2023-09-08T09:00

2023-09-08T09:00

освобождение 1943

донецк

социальный навигатор

общество

великая отечественная война (1941-1945)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891768701_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_acdf698842127b61b6149ef8acb18396.jpg

8 сентября 1943 года 5-я ударная армия освободила Сталино (ныне Донецк), который был оккупирован нацистами почти два года. Руководство Германии придавало удержанию Донбасса в своих руках исключительно большое значение. Этот индустриальный район СССР играл важную роль в военной экономике Третьего рейха.Для проведения Донбасской операции было привлечено более 1 млн человек, около 21 тыс. орудий и минометов (без реактивной артиллерии), свыше 1,2 тыс. танков и САУ (самоходная артиллерийская установка), около 1,4 тыс. самолетов. Попытки немецкого командования задержать продвижение советских войск успеха не имели.Отступая, оккупанты оставляли после себя руины и пепелища. Были уничтожены крупные промышленные предприятия, школы, больницы. Предстояло восстановить до основания разрушенный край. Кадры фотохроники навсегда сохранили момент изгнания захватчиков, останки города и лица освободителей.

донецк

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение 1943, донецк, социальный навигатор, общество, великая отечественная война (1941-1945), донбасс, фото