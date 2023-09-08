Отсюда только на Запад. Как освобождали Донецк в 1943-м

Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Танковый десант ведет бой в районе города Змиев. Август 1943 года.
Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Танковый десант ведет бой в районе города Змиев. Август 1943 года.
Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска. Сталинская область (Ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Битва за Донбасс. Подразделения стрелкового корпуса Юго-Западного фронта во время наступления на южном направлении западнее Славянска. Сталинская область (Ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Донбасская наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами. Август 1943 года.
Донбасская наступательная операция Красной Армии. Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление и при поддержке Южного фронта прорвали немецкую оборону. Советские войска перерезали дорогу на Таганрог, лишив противника возможности маневрировать резервами. Август 1943 года.
Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Гвардии сержант Иван Дыбован в бою уничтожает гранатой немецкого снайпера. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Гвардии сержант Иван Дыбован в бою уничтожает гранатой немецкого снайпера. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод бронемашин во время наступления на Красноармейск. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Битва за Донбасс. Юго-Западный фронт. Взвод бронемашин во время наступления на Красноармейск. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
В ходе Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт. 1943 год.
В ходе Донбасской наступательной операции советские войска разгромили 13 дивизий противника и продвинулись в западном направлении на 300 км. Колонна пленных немцев в районе города Змиев. Юго-Западный фронт. 1943 год.
"Мимо родного дома". Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года.
"Мимо родного дома". Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного фронта. Возвращение солдата в освобожденное родное село. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). Август 1943 года.
Многолюдный митинг в городе Сталино (ныне Донецк), посвященный освобождению Донбасса от фашистских захватчиков. Выступление командующего Южным фронтом генерал-полковника Федора Ивановича Толбухина. 15 сентября 1943 года.
Многолюдный митинг в городе Сталино (ныне Донецк), посвященный освобождению Донбасса от фашистских захватчиков. Выступление командующего Южным фронтом генерал-полковника Федора Ивановича Толбухина. 15 сентября 1943 года.
Город Сталино (ныне Донецк) после освобождения войсками Красной Армии. 8 сентября 1943 года.
Город Сталино (ныне Донецк) после освобождения войсками Красной Армии. 8 сентября 1943 года.
Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им. Серго Орджоникидзе. При отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Ждановский (Мариупольский) завод Азовсталь им. Серго Орджоникидзе. При отступлении немецко-фашистские захватчики взорвали почти все агрегаты завода — доменные и мартеновские печи и оборудование. Были уничтожены коксовые батареи коксохимического завода. Сталинская область (ныне Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Угольная шахта "Кочегарка" в Горловке, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками во время отступления. Сталинская область (Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Угольная шахта "Кочегарка" в Горловке, разрушенная немецко-фашистскими захватчиками во время отступления. Сталинская область (Донецкая Народная Республика). 1943 год.
Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. На одной из фронтовых дорог Сталинской области (ныне Донецкой Народной Республики). 1943 год.
Освобождение Донбасса от немецко-фашистских оккупантов. На одной из фронтовых дорог Сталинской области (ныне Донецкой Народной Республики). 1943 год.