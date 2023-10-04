https://ria.ru/20231004/eksportery-1900475337.html

РЭЦ выбрал лучших экспортеров России 2023 года

РЭЦ выбрал лучших экспортеров России 2023 года - РИА Новости, 04.10.2023

РЭЦ выбрал лучших экспортеров России 2023 года

Лучших экспортеров страны назвали 3 октября в Москве, определение победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T16:04

2023-10-04T16:04

2023-10-04T16:04

экономика

россия

москва

санкт-петербург

андрей белоусов

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900473062_0:25:3598:2048_1920x0_80_0_0_e5b2e98ff8c304a12526f00e0fa9c36b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лучших экспортеров страны назвали 3 октября в Москве, определение победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года 2023" состоялось на заседании Федеральной конкурсной комиссии, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).Мероприятие провел председатель Федеральной конкурсной комиссии, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов."2022 год, наверное, один из самых сложных в нашей новейшей истории. Номинанты конкурса прошли жесточайший отбор, жесточайшую школу и продолжили работу, несмотря на все попытки изолировать нашу страну и наш экспорт. По итогам 2022 года российский товарный экспорт не только не сократился - он установил исторический рекорд, составив почти 600 миллиардов долларов. Вопреки санкционным ограничениям, объем несырьевого неэнергетического экспорта достиг высокого уровня в почти 200 миллиардов долларов. Эти цифры говорят сами за себя. Хотел бы отметить, что за этими цифрами стоит множество людей, команды компаний, которые пробивали новые логистические маршруты, выходили на новые рынки. Это все требует очень высокой оценки. Каждый номинант - уже победитель. Хочу каждого искренне поздравить и поблагодарить", - сказал Белоусов.Победителей и призеров в этом году установили в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8). В этом году в конкурсе появилась новая дополнительная номинация для МСП: "Лучший экспортер в сфере электронной торговли".В этом году было подано более 1,5 тысячи заявок на участие в конкурсе. Свыше 420 участников конкурса в этом году - представители Центральной России. Среди топ-5 на втором месте находятся экспортеры Поволжья (377 заявок). Дальше идут Северо-Западный (168 заявок), Уральский (156 заявок), Сибирский (124 заявки) федеральные округа.Традиционно активнее всех в конкурсе участвуют промышленники - "Экспортер года в сфере промышленности" (668 заявок). Вторая по популярности номинация - "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (177 заявок), а третья - "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" (162 заявки). В этом году половина компаний участвовала в конкурсе впервые.В финал вышли 112 компаний. В федеральном этапе лидируют компании ЦФО (20 номинантов, 13 компаний), ПФО (20 номинантов, 18 компаний), СФО (18 номинантов, 15 компаний), ЮФО (18 номинантов, 13 компаний), СЗФО (17 номинантов, 13 компаний).Самыми же активными в разрезе регионов оказались экспортеры Санкт-Петербурга (111 заявок). За ними следует Свердловская (80 заявок), Нижегородская (71 заявка), Владимирская (67 заявок), Саратовская (64 заявки) и Московская (63 заявки) области.В этом году 8 из 10 компаний-участниц конкурса были именно из списка МСП."Премия является своего рода поощрением и мотивацией для компаний, которые активно и успешно работают на международном рынке. А получение такой награды придает престиж и укрепляет репутацию компании в глазах покупателей и партнеров. Проведение "Экспортера года" также способствует обмену опытом между участниками, предоставляя им возможность узнать о современных тенденциях и успешных практиках в сфере экспорта, что в свою очередь позволяет компаниям строить более эффективные стратегии развития и улучшать свою конкурентоспособность. Кроме того, премия подчеркивает значимость экспорта для развития экономики страны. История каждого участника конкурса - это настоящий источник вдохновения для российского бизнеса, поэтому нам особенно важно, чтобы их имена звучали на федеральном уровне", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Победители "Экспортера года" получат различные бонусы от РЭЦ. Церемония их награждения состоится 19 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России".Принять участие в конкурсе могли как крупные промышленные предприятия, так и компании МСБ, индивидуальные предприниматели.Определение победителей конкурса проходило в два этапа. На первом этапе определили победителей на уровне каждого федерального округа. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отбирались победители конкурса на федеральном уровне.Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Как всероссийский конкурс она проводится последние 5 лет. За это время в конкурсе приняло участие более 6200 компаний. Организаторами конкурсами выступают РЭЦ, Минпромторг РФ, Минэкономразвития РФ и Минсельхоз РФ."Экспортером года в сфере промышленности" у крупного бизнеса стало АО "Полипласт" из Москвы, которое экспортирует химические продукты: полимеры, полиэфиры, готовые добавки для цементов. На втором месте - АО "Соликамскбумпром" из Пермского края, оно реализует газетную бумагу и бумагу для гофрирования. Третьим стало ООО "УМК" из Челябинской области, которое предлагает покупателям строительные металлические конструкции.В этой же номинации у малого и среднего бизнеса на первом месте ООО НПО "Броня" из Волгоградской области, которое занимается производством и экспортом сверхтонких теплоизоляторов. Второе место поделили ООО "НПП "Машпроект" (Санкт-Петербург) с оборудованием для контроля качества металлических изделий и ООО "Ренессанс-Проект" (Рязанская область), которое экспортирует стекла, зеркала и пленку для триплекса. На третьем месте ООО ТД "Пермский ДСК" (Пермский край), оно экспортирует пиломатериалы и древесноволокнистые плиты.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" у крупного бизнеса заняло ООО "Фригогласс Евразия" из Орловской области, которое занимается производством и экспортом холодильных витрин. На втором месте ПАО "Уралмашзавод" (Свердловская область), оно производит и реализует оборудование для металлургии и горнодобывающей промышленности. На третьем месте ООО "КЗ "Ростсельмаш" (Ростовская область), входит в число крупнейших производителей сельхозтехники мира.В сфере малого бизнеса в этой же категории победило ООО "Фригопоинт" (Белгородская область), которое экспортирует компоненты холодильной техники. Второе место у АО "ЖАСКО", (Волгоградская область), оно поставляет оборудование для предприятий АПК. Третье - ООО "Равани-Рус" из Челябинской области, которое отправляет на экспорт трубопроводную арматуру."Экспортером года в сфере базовой продукции АПК" у крупного бизнеса стало ООО "ТК "Мираторг" из Московской области, которое является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, а также полуфабрикатов. На втором месте ООО "Ростагро" (Новосибирская область) - производитель и экспортер сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки. Третье - АО "НМЖК" (Нижегородская область), производитель продуктов питания (майонезы, спреды и соусы).У малого и среднего бизнеса в этой же номинации выиграло ООО "Агроинвест" (Смоленская область), занимается обработкой и экспортом семян для посадки. Второе - ООО "Рыбные мануфактуры Мурманск", которое занимается переработкой рыбы и морепродуктов, третье - ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" (Томская область), оно экспортирует кедровые орехи, масло и кондитерские изделия."Экспортером года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" у крупного бизнеса стало АО "Жировой комбинат" (Свердловская область), производитель подсолнечного масла, а также продуктов питания (маргарины, спреды, майонез, горчица и соусы). Второе - ООО "Холдинг Аква" из Ставропольского края - предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды из кавказских минеральных вод. На третьем месте АО "НХП", Новосибирская область, которое экспортирует пшеничную муку и отруби.В сфере МСП в этой номинации победителем стало ООО "Плодоимпорт" из Подмосковья, которое экспортирует консервированные овощи и фрукты под брендом "Дядя Ваня". Второе место у ООО "Услада" (Самарская область) - производитель и экспортер кондитерских изделий. На третьем месте ООО "ТКП "Элза" (Краснодарский край), оно реализует кондитерские изделия (печенье, пастилу, зефир)."Экспортером года в сфере услуг" у крупного бизнеса стало ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" из Москвы - производитель и дистрибьютор фильмов и видео-контента. На втором месте ГБУЗ "ВОКБ № 1" (Волгоградская область) - крупнейшее многопрофильное медицинское учреждение 3 уровня в регионе, которое предлагает широкий спектр медицинских услуг. На третьем месте ООО "Завод Инком" (Нижегородская область), оно создает конструкторскую документацию по изготовлению жгутов проводов.У малого бизнеса победило ООО "Нтех Лаб" из Москвы, которое занимается разработкой и внедрением технологии распознавания лиц и силуэтов людей, один из лидеров в области решений для видеоаналитики. Второе место у ООО "БЭДФОРД ГРУПП СПБ" (Санкт-Петербург), предоставляет услуги грузоперевозок. Третье место у ООО "Эквивалент" (Приморский край), которое специализируется на логистических услугах."Трейдером года" у крупного бизнеса стало ИП Сулейменов У.Х. из Омской области, которое занимается реализацией злаковых культур. На втором месте АО "Атомстройэкспорт" (Нижегородская область) - одна из ведущих строительных компаний атомной отрасли. Третье место поделили: ОАО "Компания "Арнест" (Ставропольский край) - поставщик парфюмерно-косметической, хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке и ООО ТД "Агрокультура-СТ" (Краснодарский край) - экспортирует сельскохозяйственную продукцию."Трейдером года" в сфере МСП стало ООО "Точные поставки" (Смоленская область) - экспортное агентство, которое предлагает полный комплекс услуг в сфере ВЭД. На втором месте ООО "Байсэл", Новосибирская область, поставляет за рубеж агропродукцию, на третьем - ООО "Сладэкс" из Кировской области - экспортер мучных кондитерских изделий.В дополнительной номинации "Новая география" победителем объявлено ООО "ТК "Мираторг", на втором месте ООО "Холдинг аква", третье место поделили АО "НХП" и ООО "Акватория" из Санкт-Петербурга, которое производит и экспортирует фильтры для воды."Прорывом года" стало ООО "Плодоимпорт", на втором месте ООО "Байсэл", на третьем - ООО "Лес-Инвест" (Республика Коми), производитель и экспортер пиломатериалов."Ответственным экспортером ESG" у крупного бизнеса стало АО "ГНЦ НИИАР" из Ульяновской области, которое экспортирует радионуклидные препараты. На втором месте ПАО "Трансконтейнер" (Московская область), которое специализируется на контейнерной железнодорожной логистике. Третье - АО "У-УАЗ" (Республика Бурятия), которое производит и экспортирует различные типы вертолетов.В этой же номинации у малого и среднего бизнеса ООО НПО "Броня", второе место у ООО "Бейкери Продакшн" из Ленинградской области, которое занимается производством и экспортом печенья. На третьем месте ООО "Интрон Плюс" из Москвы, которое производит оборудование для технической диагностики и дефектоскопы.Лучшей женщиной-экспортером у крупного бизнеса стала генеральный директор АО "Жировой комбинат" Наталья Корой, второй стала руководитель ООО "ККВС" (Ярославская область) Маргарита Соколова, на третьем месте - Ольга Кузьминова, генеральный директор ОАО "Великолукский мясокомбинат".У малого бизнеса лучшей женщиной-экспортером стала Ксения Вырвинская, основатель и руководитель ООО "Эколюкс" (Новосибирская область). Вторая - генеральный директор ООО "ЛЕНЭКО" Юлия Яценко. На третьем месте директор ООО "Сладэкс" Анна Горохова.Лучшим молодым предпринимателем-экспортером стала генеральный директор ООО "Агро Виктория" (Ростовская область) Виктория Петровская, компания экспортирует сельхозпродукцию. Второе место поделили основатель и руководитель ООО "Маклауд" (Свердловская область) Игорь Чуваков, организация производит и экспортирует кальяны премиум-класса и соучредитель ООО "ПКФ "Сибирская белочка" (Омская область) Юрий Белимов, чья компания экспортирует кондитерские изделия. На третьем месте индивидуальный предприниматель Ирина Пономарева из Мурманской области, которая выпускает продукцию под уникальным брендом "Севера" - чипсы, колбаски из оленины и кондитерские изделия.Первое место в номинации "Лучший экспортер в сфере электронной торговли" занял ИП Соболев В.С., Республика Карелия, который специализируется на производстве и продаже сувенирных изделий из шунгита. На втором месте ООО ТД "ВЕТ-ЦЗДОР Продакт", Смоленская область - производитель ветеринарного оборудования и поставщик готовых решений для ветеринарных клиник. Третье - ООО "Ураллесэкспорт" (Башкирия), которое занимается изготовлением древесных материалов, а также ведет транспортно-экспедиционную, коммерческо-торговую и экспортную деятельность.

https://ria.ru/20230918/eksport-1897011946.html

https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html

https://ria.ru/20230912/rets-1895778109.html

https://ria.ru/20230911/tovary-1895505272.html

https://ria.ru/20231003/kompanii-1900221973.html

https://ria.ru/20230929/predstavitelstvo-1899445567.html

https://ria.ru/20231003/bezopasnost-1900229680.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, москва, санкт-петербург, андрей белоусов, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вэб.рф (вэб)