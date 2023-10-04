https://ria.ru/20231004/angola-1900411980.html
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Анголе, отменившей визы для россиян
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Анголе, отменившей визы для россиян - РИА Новости, 04.10.2023
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Анголе, отменившей визы для россиян
Туроператоры оценили потенциальный спрос россиян на путешествия в Анголу после введения властями безвизового режима, сообщает РСТ. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:04
2023-10-04T13:04
2023-10-04T13:04
туризм
новости - туризм
ангола
ethiopian airlines
кения
танзания
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96914/42/969144299_0:130:3001:1818_1920x0_80_0_0_6289f62fb2ea68595ca5177c8a32ee82.jpg
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туроператоры оценили потенциальный спрос россиян на путешествия в Анголу после введения властями безвизового режима, сообщает РСТ."Не думаю, что Ангола будет сильно востребована. Это направление для культурно-познавательного, не пляжного отдыха, а туристов, выбирающих такие программы, у нас немного", – рассказала президент компании "Килиманджаро" Марина Каткова.Между странами нет прямых рейсов, и дорога небюджетная. Ethiopian Airlines выполняют рейсы со стыковкой в Аддис-Абебе. Еще одна сложность – в стране не много местных туроператоров. "Те, с которыми работают россияне, – европейские, и цены у них очень высокие", – говорит она.Также Ангола мало известна россиянам. "В Африке 54 страны и среди них есть более популярные: ЮАР, Кения, Танзания, Эфиопия, Замбия, Зимбабве, Намибия. Ангола где-то в конце второй десятки. Кроме того, по сравнению, например, с Кенией или Танзанией тур в Анголу обойдется в два раза дороже", – уточнила Каткова.Как сообщила директор департамента Африки туроператора "Арт-Тур" Анна Арутюнова, компания пока не работает с направлением, хотя и присматривается к нему. По ее словам, инфраструктура в Анголе еще недостаточно развита."Дороги есть, но качественных отелей нет. Тем не менее, потенциально направление, несомненно, интересное – более близкое не столько к Танзании или Кении, где большие возможности для сафари-туризма, а к Эфиопии с ее племенами. Природа там тоже необыкновенной красоты: побережье Атлантики, пустыня Намиб, водопады, разнообразие птиц", – отметила Арутюнова.По данным Всемирного банка, в 2019 году Ангола приняла около 220 тысяч иностранных гостей. Рекордный турпоток был зафиксирован в 2013 году – тогда страну посетили 650 тысяч путешественников.Посол РФ в Анголе Владимир Тараров ранее сообщил, что власти страны ввели безвизовый режим для россиян на 30 дней. Кроме того, ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения между Москвой и Луандой.
https://ria.ru/20230930/goa-1899527950.html
ангола
кения
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96914/42/969144299_202:0:2798:1947_1920x0_80_0_0_220ebac1a0d9b357fba9e260c46bab84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, ангола, ethiopian airlines, кения, танзания, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Ангола, Ethiopian Airlines, Кения, Танзания, куда можно лететь, Туризм
Туроператоры оценили интерес к отдыху в Анголе, отменившей визы для россиян
РСТ: туроператоры не ждут высокого спроса на поездки в Анголу после отмены виз
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туроператоры оценили потенциальный спрос россиян на путешествия в Анголу после введения властями безвизового режима, сообщает РСТ.
"Не думаю, что Ангола будет сильно востребована. Это направление для культурно-познавательного, не пляжного отдыха, а туристов, выбирающих такие программы, у нас немного", – рассказала президент компании "Килиманджаро" Марина Каткова.
Между странами нет прямых рейсов, и дорога небюджетная. Ethiopian Airlines
выполняют рейсы со стыковкой в Аддис-Абебе
. Еще одна сложность – в стране не много местных туроператоров. "Те, с которыми работают россияне, – европейские, и цены у них очень высокие", – говорит она.
Также Ангола мало известна россиянам. "В Африке
54 страны и среди них есть более популярные: ЮАР
, Кения
, Танзания
, Эфиопия
, Замбия
, Зимбабве
, Намибия
. Ангола где-то в конце второй десятки. Кроме того, по сравнению, например, с Кенией или Танзанией тур в Анголу обойдется в два раза дороже", – уточнила Каткова.
Как сообщила директор департамента Африки туроператора "Арт-Тур" Анна Арутюнова, компания пока не работает с направлением, хотя и присматривается к нему. По ее словам, инфраструктура в Анголе еще недостаточно развита.
"Дороги есть, но качественных отелей нет. Тем не менее, потенциально направление, несомненно, интересное – более близкое не столько к Танзании или Кении, где большие возможности для сафари-туризма, а к Эфиопии с ее племенами. Природа там тоже необыкновенной красоты: побережье Атлантики, пустыня Намиб, водопады, разнообразие птиц", – отметила Арутюнова.
По данным Всемирного банка
, в 2019 году Ангола приняла около 220 тысяч иностранных гостей. Рекордный турпоток был зафиксирован в 2013 году – тогда страну посетили 650 тысяч путешественников.
Посол РФ
в Анголе Владимир Тараров
ранее сообщил
, что власти страны ввели безвизовый режим для россиян на 30 дней. Кроме того, ведутся
переговоры об открытии прямого авиасообщения между Москвой
и Луандой
.
На Гоа — прямым рейсом. Правила отдыха на индийских пляжах