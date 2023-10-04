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Туроператоры оценили интерес к отдыху в Анголе, отменившей визы для россиян

Туроператоры оценили интерес к отдыху в Анголе, отменившей визы для россиян - РИА Новости, 04.10.2023

Туроператоры оценили интерес к отдыху в Анголе, отменившей визы для россиян

Туроператоры оценили потенциальный спрос россиян на путешествия в Анголу после введения властями безвизового режима, сообщает РСТ. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:04

2023-10-04T13:04

2023-10-04T13:04

туризм

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ангола

ethiopian airlines

кения

танзания

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Туроператоры оценили потенциальный спрос россиян на путешествия в Анголу после введения властями безвизового режима, сообщает РСТ."Не думаю, что Ангола будет сильно востребована. Это направление для культурно-познавательного, не пляжного отдыха, а туристов, выбирающих такие программы, у нас немного", – рассказала президент компании "Килиманджаро" Марина Каткова.Между странами нет прямых рейсов, и дорога небюджетная. Ethiopian Airlines выполняют рейсы со стыковкой в Аддис-Абебе. Еще одна сложность – в стране не много местных туроператоров. "Те, с которыми работают россияне, – европейские, и цены у них очень высокие", – говорит она.Также Ангола мало известна россиянам. "В Африке 54 страны и среди них есть более популярные: ЮАР, Кения, Танзания, Эфиопия, Замбия, Зимбабве, Намибия. Ангола где-то в конце второй десятки. Кроме того, по сравнению, например, с Кенией или Танзанией тур в Анголу обойдется в два раза дороже", – уточнила Каткова.Как сообщила директор департамента Африки туроператора "Арт-Тур" Анна Арутюнова, компания пока не работает с направлением, хотя и присматривается к нему. По ее словам, инфраструктура в Анголе еще недостаточно развита."Дороги есть, но качественных отелей нет. Тем не менее, потенциально направление, несомненно, интересное – более близкое не столько к Танзании или Кении, где большие возможности для сафари-туризма, а к Эфиопии с ее племенами. Природа там тоже необыкновенной красоты: побережье Атлантики, пустыня Намиб, водопады, разнообразие птиц", – отметила Арутюнова.По данным Всемирного банка, в 2019 году Ангола приняла около 220 тысяч иностранных гостей. Рекордный турпоток был зафиксирован в 2013 году – тогда страну посетили 650 тысяч путешественников.Посол РФ в Анголе Владимир Тараров ранее сообщил, что власти страны ввели безвизовый режим для россиян на 30 дней. Кроме того, ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения между Москвой и Луандой.

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новости - туризм, ангола, ethiopian airlines, кения, танзания, куда можно лететь, туризм