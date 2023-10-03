https://ria.ru/20231003/angola-1900109349.html

Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 03.10.2023

Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

Власти Анголы отменили визы для граждан России с 29 сентября 2023 года, в этом контексте они выразили идею возобновления прямого авиасообщения, сообщил РИА... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:23

2023-10-03T10:23

2023-10-03T10:42

в мире

ангола

владимир тараров (посол россии в анголе)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Анголы отменили визы для граждан России с 29 сентября 2023 года, в этом контексте они выразили идею возобновления прямого авиасообщения, сообщил РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров. "Визы отменены с 29 сентября 2023 года. Возобновление прямого авиасообщения пока существует только как идея, ангольская сторона выразила такую инициативу", - сообщил Тараров.

https://ria.ru/20230729/angola-1887020107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ангола, владимир тараров (посол россии в анголе), россия, новости - туризм