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Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 03.10.2023
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Туризм
 
10:23 03.10.2023 (обновлено: 10:42 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/angola-1900109349.html
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 03.10.2023
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Власти Анголы отменили визы для граждан России с 29 сентября 2023 года, в этом контексте они выразили идею возобновления прямого авиасообщения, сообщил РИА... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:23
2023-10-03T10:42
в мире
ангола
владимир тараров (посол россии в анголе)
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Анголы отменили визы для граждан России с 29 сентября 2023 года, в этом контексте они выразили идею возобновления прямого авиасообщения, сообщил РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров. "Визы отменены с 29 сентября 2023 года. Возобновление прямого авиасообщения пока существует только как идея, ангольская сторона выразила такую инициативу", - сообщил Тараров.
https://ria.ru/20230729/angola-1887020107.html
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В мире, Ангола, Владимир Тараров (посол России в Анголе), Россия, Туризм, Новости - Туризм
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол

Посол Тараров: в Анголе выразили идею установить прямое авиасообщение с Россией

© РИА Новости / Сергей МамонтовЛуанда
Луанда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Луанда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Анголы отменили визы для граждан России с 29 сентября 2023 года, в этом контексте они выразили идею возобновления прямого авиасообщения, сообщил РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров.
"Визы отменены с 29 сентября 2023 года. Возобновление прямого авиасообщения пока существует только как идея, ангольская сторона выразила такую инициативу", - сообщил Тараров.
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