https://ria.ru/20231003/angola-1900109349.html
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол - РИА Новости, 03.10.2023
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Власти Анголы отменили визы для граждан России с 29 сентября 2023 года, в этом контексте они выразили идею возобновления прямого авиасообщения, сообщил РИА... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:23
2023-10-03T10:23
2023-10-03T10:42
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Власти Анголы отменили визы для граждан России с 29 сентября 2023 года, в этом контексте они выразили идею возобновления прямого авиасообщения, сообщил РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров. "Визы отменены с 29 сентября 2023 года. Возобновление прямого авиасообщения пока существует только как идея, ангольская сторона выразила такую инициативу", - сообщил Тараров.
https://ria.ru/20230729/angola-1887020107.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ангола, владимир тараров (посол россии в анголе), россия, новости - туризм
В мире, Ангола, Владимир Тараров (посол России в Анголе), Россия, Туризм, Новости - Туризм
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
Посол Тараров: в Анголе выразили идею установить прямое авиасообщение с Россией