https://ria.ru/20230908/bezviz-1894877559.html

Ангола работает над введением безвизового режима для россиян

Ангола работает над введением безвизового режима для россиян - РИА Новости, 08.09.2023

Ангола работает над введением безвизового режима для россиян

Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, в частности россиян, данный законопроект проходит межведомственное согласование, заявил... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T04:17

2023-09-08T04:17

2023-09-08T10:04

ангола

россия

австралия

владимир тараров (посол россии в анголе)

аугушту да силва кунья

большая двадцатка

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, в частности россиян, данный законопроект проходит межведомственное согласование, заявил российский посол в этой стране Владимир Тараров. В марте дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае. Уже в июне посол африканской страны в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил РИА Новости, что Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство. Он добавлял, что в ближайшее время может быть обсуждено упрощение и других видов виз – на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России. "Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден. Эта инициатива - прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала", - приводит слова Тарарова газета "Известия". Инициативу, как утверждает издание, выдвинул и уже принял главный исполнительный орган республики - совет министров, теперь дело за решением парламента. При этом собеседник "Известий" в ангольском посольстве в РФ подтвердил, что власти действительно рассматривают вопрос о введении безвизового режима для россиян. Участниками "Группы двадцати" являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.

https://ria.ru/20230729/angola-1887020107.html

https://ria.ru/20230906/kitay-1894469728.html

ангола

россия

австралия

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ангола, россия, австралия, владимир тараров (посол россии в анголе), аугушту да силва кунья, большая двадцатка, евросоюз, в мире, новости - туризм