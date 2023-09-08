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Ангола работает над введением безвизового режима для россиян - РИА Новости, 08.09.2023
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Туризм
 
04:17 08.09.2023 (обновлено: 10:04 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/bezviz-1894877559.html
Ангола работает над введением безвизового режима для россиян
Ангола работает над введением безвизового режима для россиян - РИА Новости, 08.09.2023
Ангола работает над введением безвизового режима для россиян
Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, в частности россиян, данный законопроект проходит межведомственное согласование, заявил... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T04:17
2023-09-08T10:04
ангола
россия
австралия
владимир тараров (посол россии в анголе)
аугушту да силва кунья
большая двадцатка
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, в частности россиян, данный законопроект проходит межведомственное согласование, заявил российский посол в этой стране Владимир Тараров. В марте дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае. Уже в июне посол африканской страны в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил РИА Новости, что Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство. Он добавлял, что в ближайшее время может быть обсуждено упрощение и других видов виз – на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России. "Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден. Эта инициатива - прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала", - приводит слова Тарарова газета "Известия". Инициативу, как утверждает издание, выдвинул и уже принял главный исполнительный орган республики - совет министров, теперь дело за решением парламента. При этом собеседник "Известий" в ангольском посольстве в РФ подтвердил, что власти действительно рассматривают вопрос о введении безвизового режима для россиян. Участниками "Группы двадцати" являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.
https://ria.ru/20230729/angola-1887020107.html
https://ria.ru/20230906/kitay-1894469728.html
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ангола, россия, австралия, владимир тараров (посол россии в анголе), аугушту да силва кунья, большая двадцатка, евросоюз, в мире, новости - туризм
Ангола, Россия, Австралия, Владимир Тараров (посол России в Анголе), Аугушту да Силва Кунья, Большая двадцатка, Евросоюз, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Ангола работает над введением безвизового режима для россиян

"Известия": посол Москвы в Анголе сообщил о планах Луанды по безвизу для россиян

© РИА Новости / Сергей МамонтовАнгола
Ангола - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Ангола. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ангола планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, в частности россиян, данный законопроект проходит межведомственное согласование, заявил российский посол в этой стране Владимир Тараров.
В марте дипломатический источник сообщал РИА Новости, что Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае. Уже в июне посол африканской страны в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил РИА Новости, что Ангола упростила получение туристических виз для россиян, сейчас их можно оформить онлайн без визита в посольство. Он добавлял, что в ближайшее время может быть обсуждено упрощение и других видов виз – на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России.
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"Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден. Эта инициатива - прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала", - приводит слова Тарарова газета "Известия".
Инициативу, как утверждает издание, выдвинул и уже принял главный исполнительный орган республики - совет министров, теперь дело за решением парламента.
При этом собеседник "Известий" в ангольском посольстве в РФ подтвердил, что власти действительно рассматривают вопрос о введении безвизового режима для россиян.
Участниками "Группы двадцати" являются Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Япония, а также ЕС.
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ТуризмАнголаРоссияАвстралияВладимир Тараров (посол России в Анголе)Аугушту да Силва КуньяБольшая двадцаткаЕвросоюзВ миреНовости - Туризм
 
 
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