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Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили - РИА Новости, 04.10.2023
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13:19 04.10.2023 (обновлено: 13:20 04.10.2023)
https://ria.ru/20231004/2024-1900418782.html
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили - РИА Новости, 04.10.2023
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили
Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:19
2023-10-04T13:20
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Перед нами стоит амбициозная задача - в этом году сформировать единую систему персонифицированного учёта и в 14 пилотных регионах начать её внедрение с последующим расширением количества субъектов. К 2024 году сформировать в полном объёме цифровые медицинские профили застрахованных граждан и к 2025 году уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций. Он отметил, что в этом году внедряются цифровые решения - применяются программы с искусственным интеллектом. Как минимум один такой программный продукт в каждом субъекте будет работать уже в этом году, подчеркнул министр. По его словам, сейчас идёт установка и отлаживание механизмов работы. Ранее Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента". Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.
https://ria.ru/20231004/preparaty-1900359343.html
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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили

Мурашко: цифровые медпрофили появятся у всех россиян в 2024 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Перед нами стоит амбициозная задача - в этом году сформировать единую систему персонифицированного учёта и в 14 пилотных регионах начать её внедрение с последующим расширением количества субъектов. К 2024 году сформировать в полном объёме цифровые медицинские профили застрахованных граждан и к 2025 году уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
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Он отметил, что в этом году внедряются цифровые решения - применяются программы с искусственным интеллектом. Как минимум один такой программный продукт в каждом субъекте будет работать уже в этом году, подчеркнул министр. По его словам, сейчас идёт установка и отлаживание механизмов работы.
Ранее Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента". Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
 
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