https://ria.ru/20231004/2024-1900418782.html
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили - РИА Новости, 04.10.2023
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили
Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2023
2023-10-04T13:19
2023-10-04T13:19
2023-10-04T13:20
общество
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Перед нами стоит амбициозная задача - в этом году сформировать единую систему персонифицированного учёта и в 14 пилотных регионах начать её внедрение с последующим расширением количества субъектов. К 2024 году сформировать в полном объёме цифровые медицинские профили застрахованных граждан и к 2025 году уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций. Он отметил, что в этом году внедряются цифровые решения - применяются программы с искусственным интеллектом. Как минимум один такой программный продукт в каждом субъекте будет работать уже в этом году, подчеркнул министр. По его словам, сейчас идёт установка и отлаживание механизмов работы. Ранее Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента". Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.
https://ria.ru/20231004/preparaty-1900359343.html
https://ria.ru/20231004/retsepty-1900403759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили
Мурашко: цифровые медпрофили появятся у всех россиян в 2024 году
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения
России Михаил Мурашко.
"Перед нами стоит амбициозная задача - в этом году сформировать единую систему персонифицированного учёта и в 14 пилотных регионах начать её внедрение с последующим расширением количества субъектов. К 2024 году сформировать в полном объёме цифровые медицинские профили застрахованных граждан и к 2025 году уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций.
В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности
Он отметил, что в этом году внедряются цифровые решения - применяются программы с искусственным интеллектом. Как минимум один такой программный продукт в каждом субъекте будет работать уже в этом году, подчеркнул министр. По его словам, сейчас идёт установка и отлаживание механизмов работы.
Ранее Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента". Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.
В России могут разрешить врачам выписывать рецепты на БАДы