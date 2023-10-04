https://ria.ru/20231004/2024-1900418782.html

Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили

Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили - РИА Новости, 04.10.2023

Мурашко заявил, что у всех россиян в 2024 году появятся цифровые медпрофили

Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T13:19

2023-10-04T13:19

2023-10-04T13:20

общество

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Цифровые медицинские профили появятся у всех россиян в 2024 году, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Перед нами стоит амбициозная задача - в этом году сформировать единую систему персонифицированного учёта и в 14 пилотных регионах начать её внедрение с последующим расширением количества субъектов. К 2024 году сформировать в полном объёме цифровые медицинские профили застрахованных граждан и к 2025 году уже фактически обеспечить цифровую профилактику на территории страны", - сказал Мурашко на форуме пациент-ориентированных инноваций. Он отметил, что в этом году внедряются цифровые решения - применяются программы с искусственным интеллектом. Как минимум один такой программный продукт в каждом субъекте будет работать уже в этом году, подчеркнул министр. По его словам, сейчас идёт установка и отлаживание механизмов работы. Ранее Мурашко сообщал, что в России формируется новый проект "Цифровой профиль пациента". Система цифрового профиля пациентов, в которой будут отражаться все перенесенные заболевания и состояние человека, поможет врачам делать прогнозы на несколько лет вперед, вовремя выявлять болезни и лечить.

https://ria.ru/20231004/preparaty-1900359343.html

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общество, россия, михаил мурашко, здоровье - общество