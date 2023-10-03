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На Урале в халяльной колбасе нашли свинину - РИА Новости, 03.10.2023
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10:58 03.10.2023 (обновлено: 11:12 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/khalyal-1900115850.html
На Урале в халяльной колбасе нашли свинину
На Урале в халяльной колбасе нашли свинину - РИА Новости, 03.10.2023
На Урале в халяльной колбасе нашли свинину
ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник. РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T10:58
2023-10-03T11:12
происшествия
здоровье - общество
свердловская область
екатеринбург
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник. В конце сентября управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с комитетом общественного контроля проведен отбор проб мясной продукции на предприятиях розничной торговли Екатеринбурга. "По результатам лабораторных исследований в Свердловском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявлена фальсификация готовой мясной продукции, выработанной ИП Карамышевой С.В. и ООО "Равис – птицефабрика Сосновская". В колбасных изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" выявлена ДНК свиньи", – говорится в сообщении. На данный момент ведомство уведомило производителей о несоответствии указанных на маркировке товара сведений и фактического состава продукции. "Предприятиям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Между тем, за подобный проступок предполагается прекращение действия деклараций о соответствии", — подчеркнули в пресс-службе. Россельхознадзор готовит информацию о нарушителях в областную прокуратуру для мер административного реагирования.
https://ria.ru/20230420/korm-1866732345.html
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свердловская область
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происшествия, здоровье - общество, свердловская область, екатеринбург, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Свердловская область, Екатеринбург, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
На Урале в халяльной колбасе нашли свинину

Россельхознадзор нашел ДНК свиньи в халяльной колбасе в Свердловской области

© Depositphotos.com / rrraumДокторская колбаса
Докторская колбаса - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© Depositphotos.com / rrraum
Докторская колбаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник.
В конце сентября управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с комитетом общественного контроля проведен отбор проб мясной продукции на предприятиях розничной торговли Екатеринбурга.
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"По результатам лабораторных исследований в Свердловском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявлена фальсификация готовой мясной продукции, выработанной ИП Карамышевой С.В. и ООО "Равис – птицефабрика Сосновская". В колбасных изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" выявлена ДНК свиньи", – говорится в сообщении. На данный момент ведомство уведомило производителей о несоответствии указанных на маркировке товара сведений и фактического состава продукции.
"Предприятиям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Между тем, за подобный проступок предполагается прекращение действия деклараций о соответствии", — подчеркнули в пресс-службе.
Россельхознадзор готовит информацию о нарушителях в областную прокуратуру для мер административного реагирования.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСвердловская областьЕкатеринбургФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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