https://ria.ru/20231003/khalyal-1900115850.html

На Урале в халяльной колбасе нашли свинину

На Урале в халяльной колбасе нашли свинину - РИА Новости, 03.10.2023

На Урале в халяльной колбасе нашли свинину

ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник. РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T10:58

2023-10-03T10:58

2023-10-03T11:12

происшествия

здоровье - общество

свердловская область

екатеринбург

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора во вторник. В конце сентября управлением Россельхознадзора по Свердловской области совместно с комитетом общественного контроля проведен отбор проб мясной продукции на предприятиях розничной торговли Екатеринбурга. "По результатам лабораторных исследований в Свердловском филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ" выявлена фальсификация готовой мясной продукции, выработанной ИП Карамышевой С.В. и ООО "Равис – птицефабрика Сосновская". В колбасных изделиях "вареная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" выявлена ДНК свиньи", – говорится в сообщении. На данный момент ведомство уведомило производителей о несоответствии указанных на маркировке товара сведений и фактического состава продукции. "Предприятиям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. Между тем, за подобный проступок предполагается прекращение действия деклараций о соответствии", — подчеркнули в пресс-службе. Россельхознадзор готовит информацию о нарушителях в областную прокуратуру для мер административного реагирования.

https://ria.ru/20230420/korm-1866732345.html

https://ria.ru/20230925/svini-1898467442.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, свердловская область, екатеринбург, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)