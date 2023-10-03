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Франция пообещала жестко ответить на попытки нарушить целостность Армении - РИА Новости, 03.10.2023
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22:38 03.10.2023
https://ria.ru/20231003/frantsiya-1900301707.html
Франция пообещала жестко ответить на попытки нарушить целостность Армении
Франция пообещала жестко ответить на попытки нарушить целостность Армении - РИА Новости, 03.10.2023
Франция пообещала жестко ответить на попытки нарушить целостность Армении
Франция пообещала жесткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T22:38
2023-10-03T22:38
в мире
армения
франция
азербайджан
катрин колонна
арарат мирзоян
ильхам алиев
евросоюз
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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Франция пообещала жесткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване. "Я бы хотела, чтобы ЕС, все государства-члены начиная с нынешнего момента адресовали четкий сигнал – так же, как это делаем мы – всем тем, кто совершит попытки нарушения территориальной целостности Армении. Любые такие действия повлекут жесткий ответ", - сказала она на пресс-конференции, которую транслировал французский МИД в Twitter. Она подчеркнула, что рассчитывает на поддержку партнеров в этом вопросе, в особенности, США. Колонна также сообщила, что попросила главу европейской дипломатии Жозепа Борелля расширить наблюдательную миссию ЕС в Армении. Колонна заявила, что Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы она смогла обеспечить свою защиту. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в непризнанном Нагорном Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898824441.html
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РИА Новости
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в мире, армения, франция, азербайджан, катрин колонна, арарат мирзоян, ильхам алиев, евросоюз
В мире, Армения, Франция, Азербайджан, Катрин Колонна, Арарат Мирзоян, Ильхам Алиев, Евросоюз
Франция пообещала жестко ответить на попытки нарушить целостность Армении

Франция пообещала дать жесткий ответ на попытки нарушить целостность Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на гору Арарат и город Ереван. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Франция пообещала жесткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.
"Я бы хотела, чтобы ЕС, все государства-члены начиная с нынешнего момента адресовали четкий сигнал – так же, как это делаем мы – всем тем, кто совершит попытки нарушения территориальной целостности Армении. Любые такие действия повлекут жесткий ответ", - сказала она на пресс-конференции, которую транслировал французский МИД в Twitter.
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Она подчеркнула, что рассчитывает на поддержку партнеров в этом вопросе, в особенности, США.
Колонна также сообщила, что попросила главу европейской дипломатии Жозепа Борелля расширить наблюдательную миссию ЕС в Армении.
Колонна заявила, что Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы она смогла обеспечить свою защиту.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в непризнанном Нагорном Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.
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В миреАрменияФранцияАзербайджанКатрин КолоннаАрарат МирзоянИльхам АлиевЕвросоюз
 
 
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