Франция пообещала жестко ответить на попытки нарушить целостность Армении
Франция пообещала дать жесткий ответ на попытки нарушить целостность Армении
Вид на гору Арарат и город Ереван. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Франция пообещала жесткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении, заявила глава французского МИД Катрин Колонна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Ереване.
"Я бы хотела, чтобы ЕС, все государства-члены начиная с нынешнего момента адресовали четкий сигнал – так же, как это делаем мы – всем тем, кто совершит попытки нарушения территориальной целостности Армении. Любые такие действия повлекут жесткий ответ", - сказала она на пресс-конференции, которую транслировал французский МИД в Twitter.
Она подчеркнула, что рассчитывает на поддержку партнеров в этом вопросе, в особенности, США.
Колонна также сообщила, что попросила главу европейской дипломатии Жозепа Борелля расширить наблюдательную миссию ЕС в Армении.
Колонна заявила, что Франция дала согласие на подписание соглашения с Арменией, которое позволит предоставить военную технику Армении, чтобы она смогла обеспечить свою защиту.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в непризнанном Нагорном Карабахе военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск всех органов непризнанного Карабаха. В Ереване охарактеризовали эти действия как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.