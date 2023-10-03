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В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19
В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2023
В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19
Национальный центр общественного здоровья Молдавии сообщает, что в сентябре в республике было подтверждено в шесть раз больше случаев заражения коронавирусом,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:06
2023-10-03T17:06
2023-10-03T17:13
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Национальный центр общественного здоровья Молдавии сообщает, что в сентябре в республике было подтверждено в шесть раз больше случаев заражения коронавирусом, чем месяцем ранее. "В сентябре в стране было зафиксировано 3144 случая COVID-19. По сравнению с августом этот показатель увеличился в шесть раз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. Отмечается, что за последнюю неделю было диагностировано 839 случаев COVID-19. В сентябре зарегистрировано три случая смерти, в августе из-за последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Эксперты центра со ссылкой на данные ВОЗ отмечают, что в европейском регионе циркулируют подвиды штамма "омикрон".
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в мире, молдавия, воз, коронавирус в россии, здоровье - общество
В мире, Молдавия, ВОЗ, Коронавирус в России, Здоровье - Общество
В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19
В Молдавии количество случаев COVID-19 за последний месяц выросло в шесть раз