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В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2023
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17:06 03.10.2023 (обновлено: 17:13 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/covid-1900215342.html
В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19
В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2023
В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19
Национальный центр общественного здоровья Молдавии сообщает, что в сентябре в республике было подтверждено в шесть раз больше случаев заражения коронавирусом,... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:06
2023-10-03T17:13
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молдавия
воз
коронавирус в россии
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Национальный центр общественного здоровья Молдавии сообщает, что в сентябре в республике было подтверждено в шесть раз больше случаев заражения коронавирусом, чем месяцем ранее. "В сентябре в стране было зафиксировано 3144 случая COVID-19. По сравнению с августом этот показатель увеличился в шесть раз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. Отмечается, что за последнюю неделю было диагностировано 839 случаев COVID-19. В сентябре зарегистрировано три случая смерти, в августе из-за последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Эксперты центра со ссылкой на данные ВОЗ отмечают, что в европейском регионе циркулируют подвиды штамма "омикрон".
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в мире, молдавия, воз, коронавирус в россии, здоровье - общество
В мире, Молдавия, ВОЗ, Коронавирус в России, Здоровье - Общество
В Молдавии резко выросло число новых случаев COVID-19

В Молдавии количество случаев COVID-19 за последний месяц выросло в шесть раз

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Национальный центр общественного здоровья Молдавии сообщает, что в сентябре в республике было подтверждено в шесть раз больше случаев заражения коронавирусом, чем месяцем ранее.
«
"В сентябре в стране было зафиксировано 3144 случая COVID-19. По сравнению с августом этот показатель увеличился в шесть раз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
Отмечается, что за последнюю неделю было диагностировано 839 случаев COVID-19. В сентябре зарегистрировано три случая смерти, в августе из-за последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Эксперты центра со ссылкой на данные ВОЗ отмечают, что в европейском регионе циркулируют подвиды штамма "омикрон".
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