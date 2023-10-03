https://ria.ru/20231003/alkogol-1900228863.html
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем - РИА Новости, 03.10.2023
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем
Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:47
2023-10-03T17:47
2023-10-03T17:49
общество
россия
здоровье - общество
алексей кузнецов
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_357555ae517e51c7991e469dd6a26181.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше."Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", - сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний - таких как сердечно-сосудистые, онкологические, болезни системы пищеварения.Кроме того, рост потребления алкоголя вызывает повышение смертности от внешних причин, поэтому расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели - повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году, пояснил Кузнецов.
https://ria.ru/20230812/vino-1889661271.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495939_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_8ae7f4b8878db8bc731267c67538201a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, алексей кузнецов, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем
Минздрав: разрешение онлайн-торговли алкоголем повысит доступность спиртного
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее министр финансов Антон Силуанов
заявил, что Минфин в
ыступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше.
«
"Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний - таких как сердечно-сосудистые, онкологические, болезни системы пищеварения.
Кроме того, рост потребления алкоголя вызывает повышение смертности от внешних причин, поэтому расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели - повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году, пояснил Кузнецов.
Роскачество рассказало, как сделать выбор между красным и белым вином