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В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем - РИА Новости, 03.10.2023
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17:47 03.10.2023 (обновлено: 17:49 03.10.2023)
https://ria.ru/20231003/alkogol-1900228863.html
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем - РИА Новости, 03.10.2023
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем
Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник... РИА Новости, 03.10.2023
2023-10-03T17:47
2023-10-03T17:49
общество
россия
здоровье - общество
алексей кузнецов
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше."Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", - сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний - таких как сердечно-сосудистые, онкологические, болезни системы пищеварения.Кроме того, рост потребления алкоголя вызывает повышение смертности от внешних причин, поэтому расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели - повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году, пояснил Кузнецов.
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общество, россия, здоровье - общество, алексей кузнецов, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем

Минздрав: разрешение онлайн-торговли алкоголем повысит доступность спиртного

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПродажа алкоголя
Продажа алкоголя - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше.
«
"Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний - таких как сердечно-сосудистые, онкологические, болезни системы пищеварения.
Кроме того, рост потребления алкоголя вызывает повышение смертности от внешних причин, поэтому расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели - повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году, пояснил Кузнецов.
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ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоАлексей КузнецовАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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