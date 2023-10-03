https://ria.ru/20231003/alkogol-1900228863.html

В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем

В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем - РИА Новости, 03.10.2023

В Минздраве не поддержали идею о разрешении онлайн-торговли алкоголем

Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник... РИА Новости, 03.10.2023

2023-10-03T17:47

2023-10-03T17:47

2023-10-03T17:49

общество

россия

здоровье - общество

алексей кузнецов

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минздрав России не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, это повысит доступность спиртного, в том числе для детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше."Минздрав не поддерживает предложения о разрешении онлайн-торговли алкоголем, поскольку это повысит доступность алкогольных напитков, приведет к росту объемов продаж и потребления, в том числе несовершеннолетними", - сказал Кузнецов журналистам.Он отметил, что алкоголь является фактором риска развития многих заболеваний - таких как сердечно-сосудистые, онкологические, болезни системы пищеварения.Кроме того, рост потребления алкоголя вызывает повышение смертности от внешних причин, поэтому расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели - повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году, пояснил Кузнецов.

https://ria.ru/20230812/vino-1889661271.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, здоровье - общество, алексей кузнецов, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)