Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в селе Старая Жадова на Украине
© Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦСторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины, сообщил в понедельник сайт УПЦ.
Захват произошел 28 сентября, однако известно об этом стало только сейчас.
© Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦСторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
"Сторонники ПЦУ с молодыми людьми в балаклавах захватили буковинский храм в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова Сторожинецкого благочиния. Помогали рейдерам представители полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчин в балаклавах привезли на автобусе. Они вместе с полицией стояли у входа в церковь и не допускали прихожан, обеспечив возможность сторонникам ПЦУ взломать двери храма и проникнуть в него.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".