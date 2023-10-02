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Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области - РИА Новости, 02.10.2023
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Религия
 
09:11 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/ukraina-1899833997.html
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области - РИА Новости, 02.10.2023
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической Украинской православной... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T09:11
2023-10-02T09:11
религия
украина
черновицкая область
россия
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины, сообщил в понедельник сайт УПЦ. Захват произошел 28 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. "Сторонники ПЦУ с молодыми людьми в балаклавах захватили буковинский храм в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова Сторожинецкого благочиния. Помогали рейдерам представители полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчин в балаклавах привезли на автобусе. Они вместе с полицией стояли у входа в церковь и не допускали прихожан, обеспечив возможность сторонникам ПЦУ взломать двери храма и проникнуть в него. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230917/provokatsiya-1896814821.html
https://ria.ru/20230907/ptsu-1894824264.html
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украина, черновицкая область, россия, православная церковь украины (пцу), религия
Религия, Украина, Черновицкая область, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Религия
Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в селе Старая Жадова на Украине

© Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦСторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
© Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины, сообщил в понедельник сайт УПЦ.
Захват произошел 28 сентября, однако известно об этом стало только сейчас.
© Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦСторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
© Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической УПЦ в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины
"Сторонники ПЦУ с молодыми людьми в балаклавах захватили буковинский храм в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова Сторожинецкого благочиния. Помогали рейдерам представители полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчин в балаклавах привезли на автобусе. Они вместе с полицией стояли у входа в церковь и не допускали прихожан, обеспечив возможность сторонникам ПЦУ взломать двери храма и проникнуть в него.
Сторонники ПЦУ устроили провокацию в храме УПЦ в городе Радомышле Житомирской области Украины - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Раскольники ПЦУ устроили провокацию в житомирском храме
17 сентября, 15:16
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Люди в военной форме у Михайловского храма в городе Мироновка в Киевской области. 6 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
7 сентября, 18:19
 
РелигияУкраинаЧерновицкая областьРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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