https://ria.ru/20231002/ukraina-1899833997.html

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области - РИА Новости, 02.10.2023

Сторонники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической Украинской православной... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:11

2023-10-02T09:11

2023-10-02T09:11

религия

украина

черновицкая область

россия

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм честь святых Архангелов Михаила и Гавриила канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Старая Жадова в Черновицкой области на западе Украины, сообщил в понедельник сайт УПЦ. Захват произошел 28 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. "Сторонники ПЦУ с молодыми людьми в балаклавах захватили буковинский храм в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Старая Жадова Сторожинецкого благочиния. Помогали рейдерам представители полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчин в балаклавах привезли на автобусе. Они вместе с полицией стояли у входа в церковь и не допускали прихожан, обеспечив возможность сторонникам ПЦУ взломать двери храма и проникнуть в него. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230917/provokatsiya-1896814821.html

https://ria.ru/20230907/ptsu-1894824264.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, черновицкая область, россия, православная церковь украины (пцу), религия