Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
03:50 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий - РИА Новости, 02.10.2023
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что появление страха у человека, который защищает Родину, приводит к огромным страданиям. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:50
2023-10-02T03:50
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847300609_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca619709ab726cfd4c020fb254cacbe9.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что появление страха у человека, который защищает Родину, приводит к огромным страданиям. "Страх у человека, например, защищающего родину, может принести огромные страдания. Именно страх является действующей силой, подвигающей человека к измене своей присяге, к оставлению своего долга. Это происходит не только ведь на поле брани. Нередко страх искажает человеческие отношения, вносит подозрительность, недоверие и разрушает действительно здоровую ткань этих отношений. Страх может быть в погибель себя, своих близких родных, в погибель самой родины", – сказал патриарх Кирилл на торжественной проповеди после великого освящения храма святого равноапостольного князя Владимира в Анапе. При этом страх Божий – это не эмоциональный страх, и никто в связи с ним не испытывает этой опасной, вредной и губительной эмоции страха, сказал он. "Здесь осознание больше, чем эмоциональный страх. Осознание того, что нельзя лишать чего-то, что вопреки воле божьей, нельзя приходить к святой чаше, не освободив свою совесть святым исповеданием и признанием своих грехов своей вины", – заключил он.
https://ria.ru/20230927/patriarkh-1899033039.html
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847300609_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3995296ab6b3712729df344608cf1d52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), анапа
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Анапа
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий

Патриарх Кирилл: появление страха у защитников Родины приводит к страданиям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что появление страха у человека, который защищает Родину, приводит к огромным страданиям.
«
"Страх у человека, например, защищающего родину, может принести огромные страдания. Именно страх является действующей силой, подвигающей человека к измене своей присяге, к оставлению своего долга. Это происходит не только ведь на поле брани. Нередко страх искажает человеческие отношения, вносит подозрительность, недоверие и разрушает действительно здоровую ткань этих отношений. Страх может быть в погибель себя, своих близких родных, в погибель самой родины", – сказал патриарх Кирилл на торжественной проповеди после великого освящения храма святого равноапостольного князя Владимира в Анапе.
При этом страх Божий – это не эмоциональный страх, и никто в связи с ним не испытывает этой опасной, вредной и губительной эмоции страха, сказал он.
"Здесь осознание больше, чем эмоциональный страх. Осознание того, что нельзя лишать чего-то, что вопреки воле божьей, нельзя приходить к святой чаше, не освободив свою совесть святым исповеданием и признанием своих грехов своей вины", – заключил он.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает молебен в день церковно-государственного праздника Крещения Руси - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Патриарх решил, что "слишком дорогому" кресту не место в его келье
27 сентября, 18:55
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Анапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала