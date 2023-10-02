https://ria.ru/20231002/stradaniya-1899819319.html
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий - РИА Новости, 02.10.2023
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что появление страха у человека, который защищает Родину, приводит к огромным страданиям. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T03:50
2023-10-02T03:50
2023-10-02T03:50
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
анапа
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что появление страха у человека, который защищает Родину, приводит к огромным страданиям. "Страх у человека, например, защищающего родину, может принести огромные страдания. Именно страх является действующей силой, подвигающей человека к измене своей присяге, к оставлению своего долга. Это происходит не только ведь на поле брани. Нередко страх искажает человеческие отношения, вносит подозрительность, недоверие и разрушает действительно здоровую ткань этих отношений. Страх может быть в погибель себя, своих близких родных, в погибель самой родины", – сказал патриарх Кирилл на торжественной проповеди после великого освящения храма святого равноапостольного князя Владимира в Анапе. При этом страх Божий – это не эмоциональный страх, и никто в связи с ним не испытывает этой опасной, вредной и губительной эмоции страха, сказал он. "Здесь осознание больше, чем эмоциональный страх. Осознание того, что нельзя лишать чего-то, что вопреки воле божьей, нельзя приходить к святой чаше, не освободив свою совесть святым исповеданием и признанием своих грехов своей вины", – заключил он.
https://ria.ru/20230927/patriarkh-1899033039.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), анапа
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Анапа
Патриарх Кирилл назвал страх у защитников Родины причиной сильных страданий
Патриарх Кирилл: появление страха у защитников Родины приводит к страданиям