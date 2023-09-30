Рейтинг@Mail.ru
Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 30.09.2023 (обновлено: 14:21 16.10.2023)
https://ria.ru/20230930/moskva-1825378258.html
Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы
Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы - РИА Новости, 16.10.2023
Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы
В Москве появляется все больше достопримечательностей. Речные вокзалы превращаются в зоны отдыха, а ГЭС — в общественные и культурные пространства. О том, как... РИА Новости, 16.10.2023
2023-09-30T08:00
2023-10-16T14:21
туризм
туризм
сергей собянин
сергий радонежский
москва
северный речной вокзал
маршруты - туризм
туристы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825871070_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_a4b1f06c5289a1b9569ed15f361a35f8.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Светлана Баева. В Москве появляется все больше достопримечательностей. Речные вокзалы превращаются в зоны отдыха, а ГЭС — в общественные и культурные пространства. О том, как меняется туристическая карта столицы, — в материале РИА Новости."Солнце Москвы": как увидеть всю столицу сразуКак подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, британский аналог "Лондонский глаз" теперь уступил первенство по высоте в Европе: 135 метров против 140.На форумах пишут, что в будни народу немного. Правда, в кабинке, по мнению некоторых, тесновато. Но в целом впечатления хорошие: высота такая, что дух захватывает, обзор прекрасный, очень красиво в темное время суток.Там можно не просто увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и отметить день рождения, свадьбу, провести корпоратив, романтическое свидание или вечеринку.Один оборот — 18 минут 40 секунд. Аттракцион работает с 12:00 до 22:00 при температуре от минус десяти до 40 градусов, то есть почти круглый год."ГЭС-2": современный дом культуры с березовой рощей"Пространство в центре Москвы, в котором соединяются самые разные творческие практики — от художественных выставок до лепки из глины. У нас проходят воркшопы, лекции, киносеансы, творческие мастер-классы, концерты, перформансы", — объясняют на странице ГЭС-2 в соцсети "Вконтакте".На территории комплекса есть березовая роща, где вы услышите "голоса деревьев" (звуки идут из небольших динамиков). Гости удивляются островку природы в центре Москвы, необычным объектам и, конечно, инсталляциям. ГЭС-2 на Болотной набережной — лауреат конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".Вход бесплатный, но требуется регистрация на сайте, часы работы: с 11:00 до 22:00.Парк "Яуза": от Красной площади до лавры доведетОт МКАД до Ростокинского акведука — более 16 километров: экопарк "Яуза", претендующий на звание самого протяженного в Европе. Он частично реконструируется, сейчас работы идут в районе Северодвинской улицы. К 31 декабря обещают все закончить.Но зеленый речной променад в основном уже открыт. Это несколько красивых прудов — Кольский, Леоновский, Свибловские, современные спортивные объекты, в том числе футбольное поле с подогревом, детские площадки, зоны для тихого отдыха.В парке "Певческое поле" в пойме реки Яузы — крупнейший в столице открытый амфитеатр на 1500 зрителей.Ростокинский акведук — единственный, сохранившийся в Москве. Длина — 356 метров, высота достигает 15.Кроме того, как напомнили в пресс-службе парка "Яуза", значительная его часть — особо охраняемая природная территория с краснокнижными растениями и животными, такими как длиннохвостая синица, полевой жаворонок, лесная мышовка, колокольчик персиколистный. Бобров, по словам местных жителей, тоже видели.В экоцентре "Яуза" гостей знакомят с профессиями будущего в интерактивном мультимедийном формате edutainment (игровое обучение).Кроме того, через парк пролегает духовный и туристический маршрут, соединяющий Красную площадь со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой. Эта пешеходная тропа повторяет путь Сергия Радонежского.Вход бесплатный, парк открыт круглосуточно.Северный и Южный речные вокзалы Москвы: круизы, экскурсии, свадьбыСеверный речной вокзал, лауреат парижской Международной выставки 1937 года, реконструировали в 2020-м. Отсюда отходят круизные теплоходы. По набережной и парку прогуливаются горожане, заходя в рестораны и кафе, отдыхая на лужайках и лавочках, любуясь речными пейзажами.Кроме того, это популярное место для экскурсий. Рассказывают много интересного. Например, о том, что общего у Северного речного вокзала Москвы с венецианским Дворцом дожей.Еще это дворец бракосочетаний. Минувшим летом тут поженились 80 пар.Вход с 10:00 до 19:00, бесплатно.Южный речной вокзал должны открыть к следующему лету. Там будут пешеходные дорожки к прилегающим объектам (к "Острову мечты", например).Ландшафтный парк на Павелецкой площади: оазис вместо долгострояЭто один из самых проблемных городских проектов. Ему более 20 лет, строительство прекращалось, менялись инвесторы, владельцы.Центральная часть парка на крыше подземного торгового центра открылась в сентябре 2021-го. Недавно завершились основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала.Положение, кажется, не самое выигрышное для спокойных прогулок: рядом поезда, Садовое кольцо, оживленные улицы, но гостям нравится. Есть поющий фонтан, недалеко Московский международный Дом музыки, качели, скамейки в виде горок, амфитеатр. Столичные власти отмечают, что парк "уже стал одним из любимых мест отдыха москвичей", да и приезжающим на Павелецкий вокзал есть на что обратить внимание.Вход бесплатный, парк открыт круглосуточно.Сами посмотрим, и соседям покажемНовые достопримечательности, говорят эксперты, столице не помешают, турпоток растет, только этим летом — на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего приезжают соседи — из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области). Есть гости из Приволжья (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Многие — не в первый раз, так что удивить их чем-то новым всегда приятно.Подтверждают данные комитета и в турфирмах. "Конечно, туристы, в первую очередь хотят увидеть классические достопримечательности, но и к новым интерес велик, — отмечает учредитель компании "Незабываемая Москва" Сергей Яшанов. — Часто у нас спрашивают и парк "Зарядье", и колесо обозрения, и Северный речной вокзал". Так что приходится расширять ассортимент, ну а москвичи тоже рады открыть для себя новые места для отдыха.
https://ria.ru/20221014/restorany-1823783765.html
https://ria.ru/20230909/moskva-1815332698.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825871070_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_c209d3975a63f51bf82b9d081c3d6537.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, сергей собянин, сергий радонежский, москва, северный речной вокзал, маршруты - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, куда сходить , что посмотреть
Туризм, Туризм, Сергей Собянин, Сергий Радонежский, Москва, Северный Речной вокзал, Маршруты - Туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, куда сходить , что посмотреть

Вся Москва за 18 минут: новые достопримечательности российской столицы

© РИА Новости / Максим БлиновСамое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы"
Самое большое колесо обозрения в Европе Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Светлана Баева. В Москве появляется все больше достопримечательностей. Речные вокзалы превращаются в зоны отдыха, а ГЭС — в общественные и культурные пространства. О том, как меняется туристическая карта столицы, — в материале РИА Новости.

"Солнце Москвы": как увидеть всю столицу сразу

Как подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, британский аналог "Лондонский глаз" теперь уступил первенство по высоте в Европе: 135 метров против 140.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСамое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы"
Самое большое колесо обозрения в Европе Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы"
На форумах пишут, что в будни народу немного. Правда, в кабинке, по мнению некоторых, тесновато. Но в целом впечатления хорошие: высота такая, что дух захватывает, обзор прекрасный, очень красиво в темное время суток.
Там можно не просто увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и отметить день рождения, свадьбу, провести корпоратив, романтическое свидание или вечеринку.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКабинки самого большого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы"
Кабинки самого большого колеса обозрения в Европе Солнце Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Кабинки самого большого колеса обозрения в Европе "Солнце Москвы"
Один оборот — 18 минут 40 секунд. Аттракцион работает с 12:00 до 22:00 при температуре от минус десяти до 40 градусов, то есть почти круглый год.

"ГЭС-2": современный дом культуры с березовой рощей

"Пространство в центре Москвы, в котором соединяются самые разные творческие практики — от художественных выставок до лепки из глины. У нас проходят воркшопы, лекции, киносеансы, творческие мастер-классы, концерты, перформансы", — объясняют на странице ГЭС-2 в соцсети "Вконтакте".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание культурного центра искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
Здание культурного центра искусства Дом культуры ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание культурного центра искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
На территории комплекса есть березовая роща, где вы услышите "голоса деревьев" (звуки идут из небольших динамиков). Гости удивляются островку природы в центре Москвы, необычным объектам и, конечно, инсталляциям.
ГЭС-2 на Болотной набережной — лауреат конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетители в выставочном зале проекта "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2".

Открытие проекта Настройки-2 в Доме культуры ГЭС-2

Посетители в выставочном зале проекта "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПосетители в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве. Дом культуры на Болотной набережной в здании бывшей электростанции станет постоянной площадкой Фонда V–A–C.
Посетители в Доме культуры ГЭС-2 в Москве
Посетители в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве. Дом культуры на Болотной набережной в здании бывшей электростанции станет постоянной площадкой Фонда V–A–C.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Посетительница в выставочном зале проекта "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2".

Посетительница в выставочном зале проекта Настройки-2 в Доме культуры ГЭС-2

Посетительница в выставочном зале проекта "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3

Посетители в выставочном зале проекта "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Посетители в Доме культуры "ГЭС-2" в Москве. Дом культуры на Болотной набережной в здании бывшей электростанции станет постоянной площадкой Фонда V–A–C.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Посетительница в выставочном зале проекта "Настройки-2" в Доме культуры "ГЭС-2".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 3
Вход бесплатный, но требуется регистрация на сайте, часы работы: с 11:00 до 22:00.

Парк "Яуза": от Красной площади до лавры доведет

От МКАД до Ростокинского акведука — более 16 километров: экопарк "Яуза", претендующий на звание самого протяженного в Европе. Он частично реконструируется, сейчас работы идут в районе Северодвинской улицы. К 31 декабря обещают все закончить.
Но зеленый речной променад в основном уже открыт. Это несколько красивых прудов — Кольский, Леоновский, Свибловские, современные спортивные объекты, в том числе футбольное поле с подогревом, детские площадки, зоны для тихого отдыха.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлагоустроенная территория парка "Яуза" в Москве
Благоустроенная территория парка Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Благоустроенная территория парка "Яуза" в Москве
В парке "Певческое поле" в пойме реки Яузы — крупнейший в столице открытый амфитеатр на 1500 зрителей.
Ростокинский акведук — единственный, сохранившийся в Москве. Длина — 356 метров, высота достигает 15.
Кроме того, как напомнили в пресс-службе парка "Яуза", значительная его часть — особо охраняемая природная территория с краснокнижными растениями и животными, такими как длиннохвостая синица, полевой жаворонок, лесная мышовка, колокольчик персиколистный. Бобров, по словам местных жителей, тоже видели.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОтреставрированный Ростокинский акведук в Москве.
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве.
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОтреставрированный Ростокинский акведук в Москве.
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлагоустроенная территория парка "Яуза" в Москве.
Благоустроенная территория парка Яуза в Москве
Благоустроенная территория парка "Яуза" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 3
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 3
Отреставрированный Ростокинский акведук в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 3
Благоустроенная территория парка "Яуза" в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 3
В экоцентре "Яуза" гостей знакомят с профессиями будущего в интерактивном мультимедийном формате edutainment (игровое обучение).
Кроме того, через парк пролегает духовный и туристический маршрут, соединяющий Красную площадь со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой. Эта пешеходная тропа повторяет путь Сергия Радонежского.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБлагоустроенная территория парка "Яуза" в Москве
Благоустроенная территория парка Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Благоустроенная территория парка "Яуза" в Москве
Вход бесплатный, парк открыт круглосуточно.

Северный и Южный речные вокзалы Москвы: круизы, экскурсии, свадьбы

Северный речной вокзал, лауреат парижской Международной выставки 1937 года, реконструировали в 2020-м. Отсюда отходят круизные теплоходы. По набережной и парку прогуливаются горожане, заходя в рестораны и кафе, отдыхая на лужайках и лавочках, любуясь речными пейзажами.
Кроме того, это популярное место для экскурсий. Рассказывают много интересного. Например, о том, что общего у Северного речного вокзала Москвы с венецианским Дворцом дожей.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТрехпалубный речной пассажирский теплоход "Александр Бенуа" на причале Северного речного вокзала в Москве.
Трехпалубный речной пассажирский теплоход Александр Бенуа на причале Северного речного вокзала в Москве
Трехпалубный речной пассажирский теплоход "Александр Бенуа" на причале Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Северного речного вокзала в Москве.
Здание Северного речного вокзала в Москве
Здание Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДетский паровозик в парке Северного речного вокзала в Москве.
Детский паровозик в парке Северного речного вокзала в Москве
Детский паровозик в парке Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Трехпалубный речной пассажирский теплоход "Александр Бенуа" на причале Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 3
Здание Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 3
Детский паровозик в парке Северного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Еще это дворец бракосочетаний. Минувшим летом тут поженились 80 пар.
Вход с 10:00 до 19:00, бесплатно.
Южный речной вокзал должны открыть к следующему лету. Там будут пешеходные дорожки к прилегающим объектам (к "Острову мечты", например).
© mos.ru

Проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом Москвы.

Проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом Москвы

Проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом Москвы.

© mos.ru
1 из 3
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМакет Южного речного вокзала на презентации электрического речного трамвайчика в Москве.
Презентация макета электрического речного трамвайчика
Макет Южного речного вокзала на презентации электрического речного трамвайчика в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкРемонтные работы на территории Южного речного вокзала в Москве.
Ремонтные работы на территории Южного речного вокзала в Москве
Ремонтные работы на территории Южного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Проект благоустройства набережной рядом с Южным речным вокзалом Москвы.

© mos.ru
1 из 3
Макет Южного речного вокзала на презентации электрического речного трамвайчика в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 3
Ремонтные работы на территории Южного речного вокзала в Москве.
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Ландшафтный парк на Павелецкой площади: оазис вместо долгостроя

Это один из самых проблемных городских проектов. Ему более 20 лет, строительство прекращалось, менялись инвесторы, владельцы.
Центральная часть парка на крыше подземного торгового центра открылась в сентябре 2021-го. Недавно завершились основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Парк, открытый на Павелецкой пощади в Москве.

Люди гуляют в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве

Парк, открытый на Павелецкой пощади в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве.
Люди гуляют в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве
Люди гуляют в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорожане в новой части парка, открытой на Павелецкой площади в Москве.
Горожане в новой части парка, открытой на Павелецкой площади в Москве
Горожане в новой части парка, открытой на Павелецкой площади в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовая часть парка, открытая на Павелецкой пощади в Москве.
Новая часть парка, открытая на Павелецкой пощади в Москве
Новая часть парка, открытая на Павелецкой пощади в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве.
Люди отдыхают в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве
Люди отдыхают в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Парк, открытый на Павелецкой пощади в Москве.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 5
Люди гуляют в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 5
Горожане в новой части парка, открытой на Павелецкой площади в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 5
Новая часть парка, открытая на Павелецкой пощади в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 5
Люди отдыхают в новой части парка, открытой на Павелецкой пощади в Москве.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 5
Положение, кажется, не самое выигрышное для спокойных прогулок: рядом поезда, Садовое кольцо, оживленные улицы, но гостям нравится. Есть поющий фонтан, недалеко Московский международный Дом музыки, качели, скамейки в виде горок, амфитеатр. Столичные власти отмечают, что парк "уже стал одним из любимых мест отдыха москвичей", да и приезжающим на Павелецкий вокзал есть на что обратить внимание.
Вход бесплатный, парк открыт круглосуточно.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорожане в новой части парка, открытой на Павелецкой площади в Москве
Горожане в новой части парка, открытой на Павелецкой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Горожане в новой части парка, открытой на Павелецкой площади в Москве

Сами посмотрим, и соседям покажем

Новые достопримечательности, говорят эксперты, столице не помешают, турпоток растет, только этим летом — на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Чаще всего приезжают соседи — из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области).
Есть гости из Приволжья (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Многие — не в первый раз, так что удивить их чем-то новым всегда приятно.
Шеф-повар - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Michelin ушел, а звезды остались: как живут рестораны из знаменитого гида
14 октября 2022, 08:00
Подтверждают данные комитета и в турфирмах.
"Конечно, туристы, в первую очередь хотят увидеть классические достопримечательности, но и к новым интерес велик, — отмечает учредитель компании "Незабываемая Москва" Сергей Яшанов. — Часто у нас спрашивают и парк "Зарядье", и колесо обозрения, и Северный речной вокзал". Так что приходится расширять ассортимент, ну а москвичи тоже рады открыть для себя новые места для отдыха.
Иностранные туристки фотографируются на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Увидеть обязательно! Места Москвы, которые должен посетить каждый турист
9 сентября, 08:00
 
ТуризмТуризмСергей СобянинСергий РадонежскийМоскваСеверный Речной вокзалМаршруты - Туризмтуристыкуда поехать в выходныекуда поехатькуда сходитьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала