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Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому
Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому - РИА Новости, 10.09.2022
Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому
Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:23
2022-09-10T14:23
2022-09-10T14:28
владимир путин
сергей собянин
москва
россия
зарядье
лондон
день города москвы
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МОСКВА, 10 Сен - РИА Новости. Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия колеса обозрения.Путин и Собянин ранее связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, и глава государства открыл колесо обозрения "Солнце Москвы"."Объект, который мы сегодня открываем… Раньше было колесо обозрения на ВДНХ, не бог весть какое, морально и физически устаревшее, долго подбирали инвестора, нашли его... Самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше было лондонское колесо, с сегодняшнего дня Лондон на втором месте", - сообщил Собянин.Мэр заявил, что в год колесо обозрения, по оценкам, будут посещать 2,5 миллиона человек, также там можно отметить торжества - день рождения, свадьбу.
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2022-09-10T14:23
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владимир путин, сергей собянин, москва, россия, зарядье, лондон, день города москвы, видео
Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия, Зарядье, Лондон, День города Москвы
14:23 10.09.2022 (обновлено: 14:28 10.09.2022)
Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому
Мэр Собянин: лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место московскому