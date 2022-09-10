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Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому

Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому - РИА Новости, 10.09.2022

Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому

Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы... РИА Новости, 10.09.2022

2022-09-10T14:23

2022-09-10T14:23

2022-09-10T14:28

владимир путин

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москва

россия

зарядье

лондон

день города москвы

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МОСКВА, 10 Сен - РИА Новости. Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия колеса обозрения.Путин и Собянин ранее связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, и глава государства открыл колесо обозрения "Солнце Москвы"."Объект, который мы сегодня открываем… Раньше было колесо обозрения на ВДНХ, не бог весть какое, морально и физически устаревшее, долго подбирали инвестора, нашли его... Самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше было лондонское колесо, с сегодняшнего дня Лондон на втором месте", - сообщил Собянин.Мэр заявил, что в год колесо обозрения, по оценкам, будут посещать 2,5 миллиона человек, также там можно отметить торжества - день рождения, свадьбу.

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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы 10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов. 2022-09-10T14:23 true PT1M48S

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