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Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому - РИА Новости, 10.09.2022
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Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому
Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому - РИА Новости, 10.09.2022
Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому
Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы... РИА Новости, 10.09.2022
2022-09-10T14:23
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владимир путин
сергей собянин
москва
россия
зарядье
лондон
день города москвы
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МОСКВА, 10 Сен - РИА Новости. Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия колеса обозрения.Путин и Собянин ранее связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, и глава государства открыл колесо обозрения "Солнце Москвы"."Объект, который мы сегодня открываем… Раньше было колесо обозрения на ВДНХ, не бог весть какое, морально и физически устаревшее, долго подбирали инвестора, нашли его... Самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше было лондонское колесо, с сегодняшнего дня Лондон на втором месте", - сообщил Собянин.Мэр заявил, что в год колесо обозрения, по оценкам, будут посещать 2,5 миллиона человек, также там можно отметить торжества - день рождения, свадьбу.
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Как изменилась столица России за 25 лет. Видео к 875-летию Москвы
10 сентября россияне отмечают День Рождения столицы России – Москвы. Москва знаменита не только Красной Площадью, но и обилием музеев, парковых зон, архитектурных сооружений. К 2022 году в столице открыли ГЭС-2, новый пешеходный мост через Яузу, крупный медицинский центр в Коммунарке и много других проектов.
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владимир путин, сергей собянин, москва, россия, зарядье, лондон, день города москвы, видео
Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия, Зарядье, Лондон, День города Москвы
Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому
МОСКВА, 10 Сен - РИА Новости. Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия колеса обозрения.
2022-09-10T14:23
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14:23 10.09.2022 (обновлено: 14:28 10.09.2022)
 
Лондонское колесо обозрения уступило первое место по высоте московскому

Мэр Собянин: лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место московскому

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКолесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ
Колесо обозрения Солнце Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 Сен - РИА Новости. Лондонское колесо обозрения с субботы уступило первое место по высоте в Европе московскому колесу на ВДНХ, сообщил президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия колеса обозрения.
Путин и Собянин ранее связались с ВДНХ из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы, и глава государства открыл колесо обозрения "Солнце Москвы".
"Объект, который мы сегодня открываем… Раньше было колесо обозрения на ВДНХ, не бог весть какое, морально и физически устаревшее, долго подбирали инвестора, нашли его... Самое большое колесо обозрения в Европе. Раньше было лондонское колесо, с сегодняшнего дня Лондон на втором месте", - сообщил Собянин.
Мэр заявил, что в год колесо обозрения, по оценкам, будут посещать 2,5 миллиона человек, также там можно отметить торжества - день рождения, свадьбу.
 
Владимир ПутинСергей СобянинМоскваРоссияЗарядьеЛондонДень города Москвы
 
 
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