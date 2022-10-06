https://ria.ru/20221006/blagoustroystvo-1821914362.html

Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено

Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено - РИА Новости, 06.10.2022

Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено

Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:39

2022-10-06T11:39

2022-10-06T11:39

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что в рамках проекта "Чистое небо" убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную водосточную сеть, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки.В комплексе городского хозяйства отметили, что в районе Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, на пешеходных переходах разместили 66 опор контрастного освещения. На территории сохранили существующие зеленые насаждения, поздней осенью дополнительно высадят 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников.Бирюков сообщил, что в рамках проекта проведено благоустройство пространства возле Данилова монастыря, там обновили освещение, установили удобные скамейки для отдыха, разбили газоны и цветники. В ноябре высадят деревья и кустарники.

https://ria.ru/20220909/blagoustroystvo-1815617886.html

https://realty.ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789400649.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва