Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221006/blagoustroystvo-1821914362.html
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено - РИА Новости, 06.10.2022
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено
Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:39
2022-10-06T11:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821913141_83:0:1505:800_1920x0_80_0_0_b43c6663bfb0892115aad1927f1f95e6.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что в рамках проекта "Чистое небо" убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную водосточную сеть, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки.В комплексе городского хозяйства отметили, что в районе Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, на пешеходных переходах разместили 66 опор контрастного освещения. На территории сохранили существующие зеленые насаждения, поздней осенью дополнительно высадят 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников.Бирюков сообщил, что в рамках проекта проведено благоустройство пространства возле Данилова монастыря, там обновили освещение, установили удобные скамейки для отдыха, разбили газоны и цветники. В ноябре высадят деревья и кустарники.
https://ria.ru/20220909/blagoustroystvo-1815617886.html
https://realty.ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789400649.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821913141_261:0:1328:800_1920x0_80_0_0_6de868989308750ce5da72a80009cd3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
11:39 06.10.2022
 

Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыБлагоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к Павелецкому вокзалу. Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом ее транзитную функцию. В этом году обновили четыре улицы - Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский вал, ранее привели в порядок площадь перед вокзалом, где обустроили ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Он уже стал любимым местом отдыха москвичей", - заявил Бирюков.
Проектное решение благоустройства исторических переулков в районах Арбат и Хамовники
9 сентября, 12:31Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Историческую мостовую воссоздали на переулках Арбата и Хамовников
Он подчеркнул, что в рамках проекта "Чистое небо" убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную водосточную сеть, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки.
"Расширили, где была возможность, тротуары и замостили их плиткой, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, сделали удобные парковочные карманы и велопарковки. Поставили 30 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами. Для пассажиров трамваев оборудовали остановки венского типа - платформа находится на одном уровне с вагоном, что удобно для маломобильных горожан и пассажиров с детьми", - добавил заммэра.
В комплексе городского хозяйства отметили, что в районе Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, на пешеходных переходах разместили 66 опор контрастного освещения. На территории сохранили существующие зеленые насаждения, поздней осенью дополнительно высадят 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников.
Бирюков сообщил, что в рамках проекта проведено благоустройство пространства возле Данилова монастыря, там обновили освещение, установили удобные скамейки для отдыха, разбили газоны и цветники. В ноябре высадят деревья и кустарники.
Станция МЦД-1 Долгопрудная открылась после реконструкции - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 11:19Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Жди, отдыхай, езжай: как меняются пространства у вокзалов и станций метро
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала