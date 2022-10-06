https://ria.ru/20221006/blagoustroystvo-1821914362.html
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено - РИА Новости, 06.10.2022
Благоустройство в районе Павелецкого вокзала Москвы завершено
Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:39
2022-10-06T11:39
2022-10-06T11:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что в рамках проекта "Чистое небо" убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную водосточную сеть, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки.В комплексе городского хозяйства отметили, что в районе Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, на пешеходных переходах разместили 66 опор контрастного освещения. На территории сохранили существующие зеленые насаждения, поздней осенью дополнительно высадят 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников.Бирюков сообщил, что в рамках проекта проведено благоустройство пространства возле Данилова монастыря, там обновили освещение, установили удобные скамейки для отдыха, разбили газоны и цветники. В ноябре высадят деревья и кустарники.
https://ria.ru/20220909/blagoustroystvo-1815617886.html
https://realty.ria.ru/20220519/blagoustroystvo-1789400649.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Городские службы завершили основные работы по благоустройству в районе Павелецкого вокзала в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территорий, прилегающих к Павелецкому вокзалу. Павелецкий вокзал является значимой точкой притяжения, поэтому основной задачей было сделать территорию более функциональной и комфортной для пассажиров и местных жителей, сохранив при этом ее транзитную функцию. В этом году обновили четыре улицы - Дубининскую, Кожевническую, Новокузнецкую и Даниловский вал, ранее привели в порядок площадь перед вокзалом, где обустроили ландшафтный парк с фонтаном и открытым амфитеатром. Он уже стал любимым местом отдыха москвичей", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что в рамках проекта "Чистое небо" убрали под землю воздушные кабельные линии, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную водосточную сеть, установили смотровые колодцы и дождеприемные решетки.
"Расширили, где была возможность, тротуары и замостили их плиткой, заменили асфальтовое покрытие проезжей части, сделали удобные парковочные карманы и велопарковки. Поставили 30 современных остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядными слотами. Для пассажиров трамваев оборудовали остановки венского типа - платформа находится на одном уровне с вагоном, что удобно для маломобильных горожан и пассажиров с детьми", - добавил заммэра.
В комплексе городского хозяйства отметили, что в районе Павелецкого вокзала установили почти 300 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками, на пешеходных переходах разместили 66 опор контрастного освещения. На территории сохранили существующие зеленые насаждения, поздней осенью дополнительно высадят 135 взрослых деревьев и более 740 кустарников.
Бирюков
сообщил, что в рамках проекта проведено благоустройство пространства возле Данилова монастыря, там обновили освещение, установили удобные скамейки для отдыха, разбили газоны и цветники. В ноябре высадят деревья и кустарники.