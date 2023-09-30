https://ria.ru/20230930/abort-1899635449.html
Доля отказов от абортов в России растет, сообщили в Минздраве
Доля отказов от абортов в России растет, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 30.09.2023
Доля отказов от абортов в России растет, сообщили в Минздраве
Доля отказов от абортов в России растет, более 22% женщин, которые планировали его сделать, передумали, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:47
2023-09-30T15:47
2023-09-30T15:47
общество
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Доля отказов от абортов в России растет, более 22% женщин, которые планировали его сделать, передумали, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина. "Хочу сказать, что у нас доля отказавшихся от абортов растет, то есть мы видим результаты нашей деятельности. И в этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4%. Это 45 тысяч сохраненных жизней. Это очень большое число", - сказала Долгушина на международной медицинской научно-практической конференции "Аборт и здоровье женщины". Она отметила, безопасного аборта не бывает, эта процедура всегда влияет на женское здоровье - даже если физического недуга не случится, будет влияние на психологический статус.
https://ria.ru/20230906/abort-1894646773.html
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Общество, Россия, Здоровье - Общество
Доля отказов от абортов в России растет, сообщили в Минздраве
Эксперт Минздрава: доля отказов от абортов в России растет