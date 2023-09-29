https://ria.ru/20230929/troshev-1899395360.html

Биография Андрея Трошева

Биография Андрея Трошева - РИА Новости, 29.09.2023

Биография Андрея Трошева

Герой Российской Федерации Андрей Николаевич Трошев родился 5 апреля 1962 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:32

2023-09-29T12:32

2023-09-29T12:32

справки

чвк "вагнер"

россия

санкт-петербург

евгений пригожин

омон россии

российская академия государственной службы

михайловская военная артиллерийская академия

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Герой Российской Федерации Андрей Николаевич Трошев родился 5 апреля 1962 года в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург). Окончил Ленинградское высшее артиллерийское командное ордена Ленина Краснознаменное училище имени Красного Октября (сейчас Санкт-Петербургское высшее артиллерийское командное училище), Военную артиллерийскую академию имени М.И. Калинина (сейчас Михайловская военная артиллерийская академия), Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации (сейчас Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).Служил на командных должностях в различных артиллерийских частях.Принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск.После распада СССР служил в Вооруженных силах Российской Федерации. Затем перевелся в органы внутренних дел. Являлся сотрудником подразделений отряда милиции особого назначения (ОМОН) и специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Командовал Санкт-Петербургским СОБРом.Участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.В 2014 году вышел в отставку в звании полковника полиции.В 2015-2016 годах принимал участие в военной операции в Сирии против международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещена в РФ).С февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, руководил добровольческими отрядами.Летом 2023 года СМИ сообщали, что Андрей Трошев рассматривался в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. В настоящее время работает в Министерстве обороны Российской Федерации. В 2016 году указом президента Андрею Трошеву присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"II степени.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная в России

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, чвк "вагнер", россия, санкт-петербург, евгений пригожин, омон россии, российская академия государственной службы, михайловская военная артиллерийская академия