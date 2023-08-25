https://ria.ru/20230825/vagner-1892195235.html

Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК "Вагнер"

Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 25.08.2023

Песков ответил на вопрос о будущем ЧВК "Вагнер"

Такая структура, как ЧВК "Вагнер", не существует де-юре, есть группа "Вагнер", которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T13:23

2023-08-25T13:23

2023-08-25T14:36

безопасность

дмитрий песков

евгений пригожин

чвк "вагнер"

крушение частного самолета в тверской области

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Такая структура, как ЧВК "Вагнер", не существует де-юре, есть группа "Вагнер", которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о том, какова дальнейшая судьба группы "Вагнер", он сказать не смог."Давайте не забывать, что такой структуры нет, не существует де-юре ЧВК "Вагнер". Существует, действительно, группа "Вагнер", как президент неоднократно говорил, которая внесла большой вклад в ход специальной военной операции. Вчера и (врио главы ДНР Денис) Пушилин говорил, что она внесла большой вклад в освобождение многих районов ДНР. И геройство этих людей никогда не будет забыто, об этом говорил президент. Что касается будущего (группы "Вагнер"), сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю", - сказал Песков.На вопрос о том, правда ли, что полковник в отставке Андрей Трошев рассматривается в качестве преемника Евгения Пригожина, Песков ответил, что это вопрос не к нему.Отвечая на вопрос, продолжится ли госфинансирование группы "Вагнер", которая в августе была зарегистрирована в Белоруссии как центр образовательных услуг, Песков сообщил, что не может ответить на этот вопрос, "безусловно, здесь можно обратиться и к белорусским властям, но здесь у меня никакой информации для вас сейчас нет".Компанию "Группа "Вагнер" 4 августа зарегистрировали в Белоруссии, ее деятельность обозначена как образовательные услуги, сообщается в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны. Компания зарегистрирована в Могилевской области - ул. Восточная, деревня Цель Осиповичского района.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. В июле в минобороны Белоруссии информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны страны недалеко от города Осиповичи Могилевской области.По информации МЧС РФ, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился основатель "Вагнера" Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.

https://ria.ru/20230824/vagner-1892075333.html

https://ria.ru/20230628/vagner-1880894228.html

https://ria.ru/20230824/opaseniya-1892005281.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер", крушение частного самолета в тверской области