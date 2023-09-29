Рейтинг@Mail.ru
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 29.09.2023 (обновлено: 09:36 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/troshev-1899342170.html
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны - РИА Новости, 29.09.2023
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны
Андрей Трошев, с которым президент РФ Владимир Путин накануне провёл встречу, уже работает в министерстве обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:26
2023-09-29T09:36
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899353015_0:0:3040:1710_1920x0_80_0_0_08024b1aa23970f20590e37840603895.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Андрей Трошев, с которым президент РФ Владимир Путин накануне провёл встречу, уже работает в министерстве обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне глава государства провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, про которого СМИ летом писали, что он рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина."Он (Трошев) уже работает в Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о Трошеве.
https://ria.ru/20230915/evrei-1896559214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899353015_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_af28e130c572cb8d2e2ff4e1c944b475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" полковник в отставке Андрей Трошев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов полковник в отставке Андрей Трошев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Андрей Трошев, с которым президент РФ Владимир Путин накануне провёл встречу, уже работает в министерстве обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне глава государства провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, про которого СМИ летом писали, что он рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Он (Трошев) уже работает в Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о Трошеве.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
В Израиле Пригожина посмертно включили в список влиятельных евреев года
15 сентября, 15:33
 
РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала