https://ria.ru/20230929/troshev-1899342170.html

Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны - РИА Новости, 29.09.2023

Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

Андрей Трошев, с которым президент РФ Владимир Путин накануне провёл встречу, уже работает в министерстве обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:26

2023-09-29T08:26

2023-09-29T09:36

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Андрей Трошев, с которым президент РФ Владимир Путин накануне провёл встречу, уже работает в министерстве обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне глава государства провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, про которого СМИ летом писали, что он рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина."Он (Трошев) уже работает в Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о Трошеве.

https://ria.ru/20230915/evrei-1896559214.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков, политика