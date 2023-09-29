https://ria.ru/20230929/troshev-1899342170.html
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны - РИА Новости, 29.09.2023
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны
Андрей Трошев, с которым президент РФ Владимир Путин накануне провёл встречу, уже работает в министерстве обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:26
2023-09-29T08:26
2023-09-29T09:36
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Андрей Трошев, с которым президент РФ Владимир Путин накануне провёл встречу, уже работает в министерстве обороны, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Накануне глава государства провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, про которого СМИ летом писали, что он рассматривается в качестве преемника основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина."Он (Трошев) уже работает в Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о Трошеве.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны
Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны