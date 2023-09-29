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В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва - РИА Новости, 29.09.2023
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08:33 29.09.2023 (обновлено: 08:42 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/mo-1899342683.html
В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва
В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва - РИА Новости, 29.09.2023
В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва
Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Бурятии, Башкирии, Чечне, Забайкалье, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:33
2023-09-29T08:42
свердловская область
москва
россия
призыв
безопасность
архангельское
вооруженные силы рф
военно-транспортная авиация
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Бурятии, Башкирии, Чечне, Забайкалье, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и Москве, сообщил в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу, который начнется с 1 октября."Задание на призыв, установленное Указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 147 тысяч человек", - сообщил контр-адмирал.Он рассказал, что, как и прежде, в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений около 500 человек."Наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Башкортостан, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве", - отметил Цимлянский.По его словам, все граждане, направленные на службу, были обеспечены установленными видами довольствия."Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 150 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов Военно-транспортной авиации и 9 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и доказала свою эффективность", - сообщил он.Цимлянский добавил, что всего за весенний призыв суда гражданской и военной авиации, а также воинские эшелоны и пассажирские поезда перевезли более 120 тысяч человек."В ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий не допущено", - подчеркнул контр-адмирал.
https://ria.ru/20230929/prizyv-1899343247.html
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свердловская область, москва, россия, призыв, безопасность, архангельское, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация, здоровье - общество
Свердловская область, Москва, Россия, Призыв, Безопасность, Архангельское, Вооруженные силы РФ, Военно-транспортная авиация, Здоровье - Общество
В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва

В МО назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника в сборном пункте
Сумка призывника в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сумка призывника в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Бурятии, Башкирии, Чечне, Забайкалье, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и Москве, сообщил в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу, который начнется с 1 октября.
"Задание на призыв, установленное Указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 147 тысяч человек", - сообщил контр-адмирал.
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Он рассказал, что, как и прежде, в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений около 500 человек.
"Наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Башкортостан, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве", - отметил Цимлянский.
По его словам, все граждане, направленные на службу, были обеспечены установленными видами довольствия.
"Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 150 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов Военно-транспортной авиации и 9 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и доказала свою эффективность", - сообщил он.
Цимлянский добавил, что всего за весенний призыв суда гражданской и военной авиации, а также воинские эшелоны и пассажирские поезда перевезли более 120 тысяч человек.
"В ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий не допущено", - подчеркнул контр-адмирал.
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