https://ria.ru/20230929/mo-1899342683.html

В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва

В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва - РИА Новости, 29.09.2023

В Минобороны назвали регионы с лучшей организацией весеннего призыва

Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Бурятии, Башкирии, Чечне, Забайкалье, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:33

2023-09-29T08:33

2023-09-29T08:42

свердловская область

москва

россия

призыв

безопасность

архангельское

вооруженные силы рф

военно-транспортная авиация

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Бурятии, Башкирии, Чечне, Забайкалье, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и Москве, сообщил в пятницу замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге о старте осеннего призыва 2023 года на военную службу, который начнется с 1 октября."Задание на призыв, установленное Указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 147 тысяч человек", - сообщил контр-адмирал.Он рассказал, что, как и прежде, в ходе призыва особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, во взаимодействии с центральными органами военного управления отобрано и направлено на комплектование этих подразделений около 500 человек."Наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в республиках Бурятия, Башкортостан, Чеченской Республике, Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве", - отметил Цимлянский.По его словам, все граждане, направленные на службу, были обеспечены установленными видами довольствия."Для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 150 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов Военно-транспортной авиации и 9 воинских эшелонов. Все призывники на путь следования были обеспечены рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах. Такая практика уже давно сложилась в Вооруженных силах и доказала свою эффективность", - сообщил он.Цимлянский добавил, что всего за весенний призыв суда гражданской и военной авиации, а также воинские эшелоны и пассажирские поезда перевезли более 120 тысяч человек."В ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий не допущено", - подчеркнул контр-адмирал.

https://ria.ru/20230929/prizyv-1899343247.html

https://ria.ru/20230929/mo-1899343756.html

свердловская область

москва

россия

архангельское

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свердловская область, москва, россия, призыв, безопасность, архангельское, вооруженные силы рф, военно-транспортная авиация, здоровье - общество