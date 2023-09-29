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Роспотребнадзор назвал условия для ухода школ на карантин
Роспотребнадзор назвал условия для ухода школ на карантин - РИА Новости, 29.09.2023
Роспотребнадзор назвал условия для ухода школ на карантин
Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом, ОРВИ и ковидом заболели в общей сложности не менее 20 процентов детей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T06:42
2023-09-29T06:42
2023-09-29T10:15
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Классы или школы должны уходить на карантин, если гриппом, ОРВИ и ковидом заболели в общей сложности не менее 20 процентов детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19", — говорится в заявлении.С середины сентября уже несколько регионов сообщили, что некоторые учебные заведения или классы перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.За прошлую неделю в России зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев гриппа и ОРВИ, причем их число растет во всех возрастных группах. Отмечается и увеличение заболеваемости COVID-19 — на 22,3 процента больше, чем неделей раньше. Тем не менее, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для введения каких-либо ограничений на федеральном уровне нет.
https://ria.ru/20230927/ogranicheniya-1898883697.html
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор назвал условия для ухода школ на карантин
Роспотребнадзор: школы будут уходить на карантин, если заболели более 20% детей